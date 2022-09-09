Я перешел на iPhone из-за Android Auto. Вот почему

Телефоны сейчас настолько универсальные, что уже давно стали не только средством потребления контента и управления системой умного дома, но даже зашли на территорию автомобильной промышленности. Android Auto и Apple CarPlay являются лучшими вариантами для работы в автомобиле, особенно, если вы хотите, чтобы интерфейс автомобиля не отличался от того, к чему вы привыкли в обычной жизни. Более того, сейчас даже в недорогих автомобилях уже есть поддержка этих систем, что делает их по-настоящему массовыми. Но работают они не одинаково. У каждой есть свои плюсы и минусы, но в качестве небольшого спойлера уже сейчас скажу, что Apple CarPlay лучше Android Auto.

Android Auto или Car Play

Я, как и многие, колебался между выбором этих двух систем несколько раз за прошедшие годы. Но теперь, похоже, я сделал окончательный выбор и готов рассказать, почему я так сделал. Система Android Auto настолько плоха, что заставила меня вернуться к iPhone, вероятно, навсегда. И пусть у меня всегда есть два телефона на разных ОС, именно iPhone станет основным, так как я много времени провожу в автомобиле.

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Как обычно, приведенное ниже мнение может не совпасть с мнением моих коллег по редакции или главного редактора, но у нас есть возможность высказываться. Поэтому заранее прошу прощения у тех, с кем я работаю, и с удовольствием почитаю их мнение в ответных статьях, если они со мной не согласны.

За последние несколько лет через мои руки прошли четыре разных iPhone и бесчисленное множество Android-смарфтонов, часть из которых были моими, а часть — редакционными или обзорными. Сути это не меняет, главное, что за это время я детально изучил работу обеих в своем автомобиле.

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Подключение iPhone в автомобиле

Когда я только купил машину и начал пользоваться iPhone с CarPlay, мне казалось, что система работает просто отлично. Я редко сталкивался с какими-либо проблемами. Правда, один раз в самый ответственный момент я лишился навигации из-за отключения телефона от системы. Но в тот раз проблема была в проводе. Я его сразу заменил, купив хороший вариант, который нашел в Telegram канале ”Сундук Али-Бабы”.

Недостатки Android Auto

Позже я подключил Samsung Galaxy S20 FE к своей системе и в этот день все изменилось. Я не думал, что все будет настолько плохо. Android Auto разочаровал с первого дня. Общее несоответствие, являющееся частью ДНК Android, которое является ее благом и проклятием одновременно, сразу вышло на первый план. Я говорю о том, что мы часто наслаждаемся свободой операционной системы, но когда эта свобода выходит на бортовой экран автомобиля, это просто ужас. У тебя просто нет времени вникать в то, что ты видишь. Особенно, когда спешишь куда-то или уже едешь и не можешь оторвать взгляд от дороги больше, чем на пару секунд.

Чем Android Auto отличается от Apple CarPlay.

Android Auto требует, чтобы я подключал свой телефон по крайней мере четыре или пять раз, чтобы наконец все заработало. Некоторые другие мелочи тоже постоянно мешают ей пользоваться. И ладно, если бы это все приходилось терпеть только при подключении. Дальше не становится лучше, вот в чем проблема.

Естественно, я подумал, что проблема в кабеле или в телефоне, но я пробовал делать это с другими кабелями и другими смартфонами, которых, в силу специфики работы, у меня довольно много. Но ситуацию это не изменило.

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Android Auto плохо работает в машине. Это нормально

Android Auto была непостоянна даже в том, насколько плохо она работала в разных настройках, но она по-прежнему плужаснохо устанавливала и поддерживала связь с автомобилем. Я много занимался изучением этого вопроса и, похоже, что проблемы с подключением — просто неизбежная часть Android Auto.

Внешний вид Android Auto также оставляет желать лучшего. То, что предлагает CarPlay, намного привлекательнее. Иконки более простые и понятные. Они даже выглядят намного лучше. Последнее может быть в некоторой степени субъективным, но в сумме это все равно дает CarPlay явное преимущество. А еще при одном и том же разрешении экрана система Android Auto выглядит намного более пиксельной и грубой.

Чем CarPlay лучше Android Auto

Интерфейс автомобиля должен быть хорошо виден во время вождения. Дизайн Google — бельмо на глазу, с крошечными элементами. Apple пошла другим путем, выбрав огромные значки правильной формы, чтобы ими можно было пользоваться буквально на ощупь.

Приложения тоже почти всегда не выдерживают критики. Больше всего меня разочаровали Google Maps. Во время движения полностью отключалась экранная клавиатура, что тоже неудобно. Приходилось отвлекаться или пользоваться указанием пункта назначения с телефона во время движения.

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Голосовое управление в автомобиле

А еще управление голосовым ассистентом реализовано в CarPlay намного лучше. И пусть Siri, наверное, самый тупой из всех голосовых ассистентов, но она хотя бы пытается выполнить то, что вы у нее просите, и работает на удивление корректно. А правильнее сказать — так, как вы от нее и ждете. То есть, какая она есть на телефоне, такая она и в машине.

Удивительно и то, что такие приложения, как Google Карты и YouTube Music, существенно лучше и стабильнее работают при подключении CarPlay, нежели, чем в Android Auto. Учитывая то, что это приложения Google, это удивило меня больше всего, но это факт. Проблема даже не только в реализации интерфейса, который пусть и немного, но отличается, а в том, что в Android Auto эти приложения имеют очень много фризов и других проблем в работе. Даже снижение качества звука при подключении через Android Auto относительно CarPlay ставило меня в тупик.

Я хотел бы, чтобы Android Auto работала лучше, но, скорее всего, этого никогда не произойдет. Google уже много лет не может (или не хочет) решить проблемы своей системы. Лично для меня это удивительно, учитывая рост спроса на подобные подключения, увеличение поддерживаемых автомобилей и общее количество Android-смарфтонов в мире. Apple почти сразу сделала готовый качественный продукт и продолжает развивать его. Она даже готовит систему полной интеграции с автомобилем. Пусть сначала это будут только дорогие модели, но через пару лет это придет в массовый сегмент, а Google так и будет думать, что Android Auto работает хорошо.

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Заброшенные сервисы Google

У Google есть история каскадных ошибок с некоторыми службами, и эти службы обычно никогда не восстанавливаются. Они почти всегда уходят в небытие после многократных итераций, которые не сильно улучшают продукт. Видимо, компании проще отказаться от идеи и взяться за новую, вместо того, чтобы развивать то, что есть. Кажется, что Android Auto находится на этом пути. Google работает над редизайном Android Auto, но стоит ли этим заниматься, если в первую очередь лучше поработать над функциональностью?

Подключение смартфона к бортовой системе автомобиля — следующий шаг на пути долгого развития автопрома в целом. Удивительно, что Google так наплевательски относится к этому. Надо сотрудничать с производителями автомобилей, привлекать дизайнеров, программистов и тестировщиков, чтобы сделать продукт хорошим. Вместо этого у нам предлагают тот Android Auto, что уже есть, пока Apple работает над CarPlay 2.0, о которой она рассказала на WWDC 2022.

Что там с Android Automotive

Вроде как, мы все знаем, что Automotive следует прямо в том же направлении, в котором уже движется автомобильная промышленность: информационно-развлекательная система, изначально работающая под управлением специальной ОС, а не ваш телефон, проецирующий ограниченный интерфейс на экран. Зачем Google привилегировать или даже работать над улучшением Auto, когда она уже сделала шаг в сторону Automotive? Но, видя такой подход, у меня нет уверенности, что нас ждет что-то хорошее. Ведь, как я уже сказал выше, отношение Google к собственным проектам многое говорит о том, как компания ведет дела.

Подводя итог, скажу, что сейчас CarPlay почти идеальна, в то время как Android Auto — это сгусток багов, фризов и промахов. Хотя я бы хотел, чтобы это было не так. Как минимум, чтобы у нас был выбор между двумя ОС, как есть в мире смартфонов. А вы что думаете по этому поводу? Можете высказаться в нашем Telegram-чате или в комментариях. Интересно почитать ваше мнение относительно Android Auto и того, как вы игнорируете или решаете проблемы с ней. А в самом конце приведу еще один пример. У меня есть хороший знакомый, который работает в российском представительстве китайского производителя смарфтонов. Так даже он, имея бесплатный служебный флагман на Android, купил себе iPhone только для того, чтобы нормально пользоваться CarPlay в новой машине. Выводы делайте сами.