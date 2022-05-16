Чем Android Auto отличается от Apple CarPlay

Если вы не заметили, то вокруг поумнели практически все устройства: и часы, и фитнес-браслеты, и наушники, и даже автомобили. Мало того, что машины напичкали различными датчиками, так еще и дали им удобный интерфейс мультимедийной системы: где-то это CarPlay, а где-то Android Auto, чтобы вы могли быстро синхронизировать свой смартфон с автомобилем. Так вы сможете оставить телефон в держателе или вовсе убрать его подальше, не отвлекаясь от дороги. А в чем, собственно, разница между двумя системами и какие у них есть преимущества? Об этом и расскажем в нашей статье.

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Как работает Андроид Авто

Apple CarPlay был выпущен в 2014 году, а Android Auto — в 2015. Обе системы представляют собой основные функции смартфонов, выведенные на мультимедийный экран автомобиля, то, что необходимо водителю за рулем: это голосовые вызовы по системе hands free, музыкальный плеер, карты навигации и входящие сообщения. При этом наличие умной системы разительно отличается от аналогового подключения телефона к автомобилю — фактически вы полноценно управляете смартфоном с помощью кнопок на руле, не отрываясь от дороги.

Первоначально водителю было предложено подключить смартфон к Android Auto или CarPlay проводным способом, заодно зарядив телефон. Теперь все это же можно делать беспроводным способом по Bluetooth, но не во всех системах: если решите заменить штатную систему в своей машине, имейте в виду, что не все смартфоны работают с Android Auto по Bluetooth. У Apple CarPlay таких проблем нет: все iPhone можно подключать беспроводным способом.

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Какие машины поддерживают Android Auto

Если ваша машина выпущена не так давно и имеет мультимедийную систему с сенсорным экраном, с высокой долей вероятности в ней будет поддержка обеих операционных систем: при подключении мультимедиа сама распознает ОС в вашем смартфоне, выдав необходимый интерфейс. Немного иначе обстоит дело с головными устройствами от сторонних производителей: мой друг недавно устанавливал такой себе в машину и обратил внимание на то, что при выборе не стоит мелочиться. Самые надежные варианты стоят около 20-30 тысяч рублей, чтобы все работало без тормозов.

По умолчанию CarPlay поддерживают более 600 моделей, почти столько же — Android Auto. При этом ставят системы на машины разных брендов: от Skoda и Lada до Ferrari и Rolls-Royce. CarPlay и вовсе можно встретить даже на мотоциклах: в списке фигурируют модели Harley-Davidson и Honda.

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Функции Андроид Авто

У Android Auto и CarPlay есть существенные отличия: например, автомобильная ОС от Apple не всегда бесплатная: в BMW с 2019 года водители оплачивают ее по подписке или единоразово, в то время как Android Auto бесплатна. Подписка стоит около 9 000 рублей в год или 42 000 «навсегда» — за эти деньги можно установить стороннюю «голову» подешевле и пользоваться ею бесплатно. Так компания решила снизить стоимость автомобиля. Тем не менее, у обеих платформ есть общие функции, которые понадобятся всем.

Карты навигации.

Музыкальный плеер.

Голосовое управление.

Ответ на входящие звонки.

Диктовка сообщений.

К слову, лучшим событием прошлого года стало добавление российских приложений в обе операционные системы: теперь автолюбители могут запускать Яндекс.Навигатор, Яндекс.Музыку или карты 2ГИС вместо карт Google или Apple. Также Android Auto ограничивает водителей во имя безопасности: например, привычные приложения не будут доступны во время езды, а в плеере вы увидите ограниченный список песен или альбомов. Apple CarPlay отображает больше приложений и контента на экране — по непонятным причинам мультимедийная система меньше заботится о безопасности водителя за рулем, не ограничивая его в использовании функций. В обеих системах на главный экран можно вынести нужные иконки программ.

Важно отметить, что преимущество Android Auto в большом количестве приложений, а также в наличии Google Assistant вместо Siri. Как и положено, программы можно устанавливать из других источников, среди которых различные интернет-радиостанции, а также подкасты и аудиокниги. Интерфейс CarPlay, в свою очередь, работает намного плавнее, а в самой системе ошибки встречаются крайне редко: баг, который был замечен в iOS 15, быстро пофиксили.

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Аналог Андроид Авто

В целом, нишу мультимедийных систем трудно назвать особо прибыльной, поэтому кроме Google и Apple там почти никого нет. Есть неплохой аналог головного устройства от Яндекса — система Яндекс.Авто. Раньше российская мультимедийная система могла быть установлена взамен других ОС, но из-за высокой конкуренции и «сырости» продукта» компания решила остановиться на предустановке в головное устройство автомобиля ОС от Яндекса.

Так после подключения смартфона есть возможность выбрать между ним и Android Auto. В Яндекс.Авто доступны привычные приложения и даже голосовой помощник Алиса. Встретить такую операционную систему вы запросто можете в прокатных автомобилях каршеринга, но работать тот же навигатор будет, если у вас есть подписка на Яндекс.Плюс.

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