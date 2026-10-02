Банкомата вашего банка нет рядом, а наличные нужно положить на карту. Знакомая ситуация, правда? С 1 октября 2026 года её решает новый сервис в Системе быстрых платежей: деньги можно внести через банкомат другого банка, и они придут на ваш счёт. Пригодится и смартфон, ведь снимать деньги по телефону без карты в банкомате многие уже умеют. Но у нового сервиса есть важный нюанс, который решает, сможете ли вы им воспользоваться. Объясняю, как это работает, что настроить на Android и как проверить свой банк.

Что изменилось с 1 октября

Сервис называется cash-in: вы вносите наличные в банкомат одного банка, а деньги через СБП зачисляются на счёт в другом. Главное, что нужно знать:

только свой счёт — пополнить можно собственный счёт в другом банке, а не карту знакомого;

— пополнить можно собственный счёт в другом банке, а не карту знакомого; лимиты — до 25 тысяч рублей за раз, 50 тысяч в сутки и 200 тысяч в месяц;

— до 25 тысяч рублей за раз, 50 тысяч в сутки и 200 тысяч в месяц; комиссия — это не перевод между своими счетами, поэтому бесплатные лимиты СБП не действуют, а комиссию может взять банк;

— это не перевод между своими счетами, поэтому бесплатные лимиты СБП не действуют, а комиссию может взять банк; добровольность — каждый банк сам решает, подключать сервис или нет.

Последний пункт и есть тот самый нюанс. Доступность услуги зависит от решения конкретных банков, пишет «Коммерсантъ», а общего списка подключившихся банков пока нет. Поэтому сначала стоит убедиться, что сервис работает именно у вас.

Как это работает в банкомате

Единого сценария нет: банки встраивают сервис по-своему. Чаще всего описывают два варианта. В первом вы открываете приложение своего банка на смартфоне и показываете банкомату QR-код, а он считывает его камерой. Во втором вы вносите купюры, вводите на экране банкомата номер телефона и выбираете свой банк в списке СБП.

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В обоих случаях деньги приходят сразу, как при обычном переводе по СБП. О том, как устроена сама система, мы подробно рассказывали в материале о Системе быстрых платежей.

Как подготовить смартфон на Android

Чтобы на месте не тратить время, подготовьте приложение банка заранее. Названия разделов в приложениях разных банков отличаются, но порядок примерно одинаковый:

Обновите приложение банка до последней версии через RuStore или сайт банка. Откройте приложение и найдите настройки Системы быстрых платежей — обычно они в профиле или в разделе переводов. Проверьте, что СБП включена и к ней привязан ваш номер телефона. Воспользуйтесь поиском по приложению: введите «внести наличные» или «банкомат». Если нашёлся раздел про внесение через банкомат другого банка, откройте его и посмотрите комиссию.

Если такого раздела нет, скорее всего, ваш банк сервис ещё не подключил. Новые функции банки обычно добавляют вместе с обновлением приложения, поэтому стоит проверить ещё раз через неделю-другую.

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Как точно проверить, подключил ли ваш банк

Самый надёжный способ — спросить сам банк. Это займёт пару минут:

Откройте чат поддержки в приложении банка. Спросите, можно ли пополнить счёт наличными через банкомат другого банка по СБП. Уточните, есть ли комиссия и через банкоматы каких банков это работает.

Комиссию лучше узнать заранее: её может взять и банк, которому принадлежит банкомат, и ваш банк. Если ответ — комиссия есть, иногда выгоднее дойти до банкомата своего банка, где внесение наличных обычно бесплатное. Про то, как СБП может стать платной, мы писали в статье о комиссиях по СБП.