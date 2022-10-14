3 самых распространенных проблемы Умного дома Яндекса и способы их решения

В последние годы многих пользователей не покидает мысль создать умный дом, тем более, что каких-то бешеных затрат не требует. Умная колонка, парочка лампочек, умных розеток, датчики — вот и дело в шляпе. Может показаться, что это баловство, но на деле это очень удобно: особенно, если все аксессуары расставлены по всей квартире и завязаны на нескольких умных колонках, а не по отдельности в каждой комнате вперемешку с обычными лампочками. На самом деле, тот же Умный дом с Алисой не так уж прост: вот несколько популярных проблем, с которыми вы можете столкнуться в процессе использования.

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Не включается умная лампочка

Часто пользователи Умного дома могут заметить, что по голосовой команде или через приложение не включается лампочка или любой другой аксессуар в тот момент, когда он так нужен. При этом есть звук активации Алисы, но устройство не включается. Речи о неисправности быть не может — все решается довольно просто.

Умная лампочка не включается из-за плохого сигнала Wi-Fi или сотовой связи. Попробуйте перезагрузить смартфон или роутер, подождать пару минут и снова включить аксессуар.

из-за плохого сигнала Wi-Fi или сотовой связи. Попробуйте перезагрузить смартфон или роутер, подождать пару минут и снова включить аксессуар. Если пытаетесь включить умную лампочку голосом , а она не активируется, попробуйте произнести фразу погромче. В последнее время фраза «Алиса, свет!» не работает, поэтому нужно добавить команду вручную или же говорить «Алиса, включи свет!».

, а она не активируется, попробуйте произнести фразу погромче. В последнее время фраза «Алиса, свет!» не работает, поэтому нужно или же говорить «Алиса, включи свет!». Аксессуар умного дома не включается по команде из-за того, что Яндекс.Станция вас не слышит , находясь в другой комнате. Попробуйте подойти ближе, а если нет возможности, то воспользуйтесь Алисой на телефоне через приложение Умный дом.

из-за того, что , находясь в другой комнате. Попробуйте подойти ближе, а если нет возможности, то воспользуйтесь Алисой на телефоне через приложение Умный дом. Попробуйте удалить аксессуар из приложения Умный дом и добавить его заново. Если используете неоригинальную лампочку, то лучше воспользуйтесь нашей инструкцией.

Чаще всего проблема с умными лампочками возникает из-за того, что кто-то по привычке нажал на выключатель. Проверьте, чтобы он был во включенном положении. Кстати, если у вас по команде одновременно включаются сразу все лампочки, то фирменная лампочка Яндекса включается быстрее. Увы, с этим ничего поделать нельзя.

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Алиса не видит устройства

При использовании умного дома на протяжении нескольких месяцев у пользователей возникает проблема: Алиса говорит, что устройство недоступно. Это касается не только умных лампочек и розеток, но и, например, роботов-пылесосов. У меня была такая ситуация: я добавил робот-пылесос Elari в умный дом и запускал его по команде. Но в один момент он перестал запускаться через Яндекс.Станцию. Вот, какие есть причины.

Устройство разлогинилось в фирменном приложении из-за того, что им долго не пользовались. Зайдите в учетную запись заново, затем удалите устройство из умного дома Яндекса, после чего добавьте заново.

Если умное устройство работает на аккумуляторе, возможно, оно разрядилось. Например, робот-пылесос долгое время не подключен к зарядной станции.

У некоторых сторонних гаджетов довольно скудный набор голосовых команд. Тот же робот-пылесос Elari через Яндекс.Станцию можно только включать/выключать, остальные команды доступны только в фирменном приложении.

Возможно, вы сменили пароль от точки доступа Wi-Fi, но не поменяли его в настройках устройства в приложении Умный дом: удалите его и подключите заново с новым паролем Wi-Fi.

Обратите внимание, что некоторые устройства теперь нельзя подключить к умному дому Яндекса из-за санкций. Например, гаджеты Philips Hue прекратили поддержку навыков с помощью Алисы, поэтому теперь работают лишь через родное приложение.

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Почему Алиса не выполняет сценарий

Вы можете создать сценарий в умном доме Яндекса, благодаря которому одновременно будут задействованы сразу несколько устройств. Например, по команде «Алиса, я дома» включится свет, чайник, и любимый плейлист или радиостанция. Иногда сценарий не срабатывает частично или полностью. Почему так?

В квартире отключена электроэнергия или пропало соединение с интернетом, поэтому устройства не включатся.

На Яндекс.Станции выключен микрофон , поэтому она вас не слышит. Или же вы находитесь далеко от колонки.

, поэтому она вас не слышит. Или же вы находитесь далеко от колонки. Бывает и так, что Яндекс.Станция обновляется или зависает. К счастью, команду для выполнения сценария можно произнести через приложение на телефоне заранее, пока вы еще не пришли домой.

или зависает. К счастью, команду для выполнения сценария можно произнести через приложение на телефоне заранее, пока вы еще не пришли домой. Случайно включился не тот сценарий в Яндексе. Зайдите в приложение Умный дом на вкладку «Сценарии», выберите нужный и справа вверху деактивируйте переключатель.

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Также многие замечают, что при запуске сценария в Яндексе некоторые устройства не включаются: дело в том, что в настройках сценария нужно добавить каждый по отдельности. Например, лампочку в коридоре, прихожей, иначе включится только та, что уже добавлена ранее.