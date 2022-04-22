Что делать, если не получается привязать умную лампочку к Алисе

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Иван Герасимов 0

Когда у тебя в доме есть две Яндекс.Станции, волей-неволей начинаешь задумываться о том, что неплохо бы использовать их потенциал на все сто. Умный дом — вот лучший способ приспособить колонки от Яндекса. Как вы понимаете, любой аксессуар, будь то розетка или лампочка, стоят приличных денег. Можно использовать сторонние девайсы, которые работают с Алисой, но будьте готовы к сложностям в настройке. Как раз с этим столкнулся и я, когда приобрел лампочку Tuya для умного дома. Рассказываю, чем она хуже фирменной лампочки от Яндекса, как ее настроить и почему ее не стоит покупать.

Делимся личным опытом, как подключить стороннюю лампочку к Алисе

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Зачем нужен умный дом

Согласитесь, удобно включать свет и другую технику одним голосовым запросом? Идея мало-мальски создать умный дом давно засела в моей голове: первым делом я приобрел Яндекс.Станцию Лайт и фирменную лампочку, которая должна была достаться мне бесплатно, но кое-кому стоит быть внимательнее при оформлении заказа. Она показалась мне очень удобной, поэтому 1000 рублей с небольшим за нее все-таки решил заплатить.

Результатом оказался доволен: ее можно включать с любой Яндекс.Станции, срабатывает быстро, а еще с ее помощью можно создавать определенные сценарии: например, использовать фразу «Алиса, я дома» и тогда у вас одновременно включится нужный трек, плейлист или радиоволна. О других навыках Алисы читайте в нашем материале.

У Яндекса много устройств для умного дома. Пока начал с лампочек

С другой стороны, если и делать умный дом, то сразу устанавливать одинаковые лампочки везде. Знал бы я, что до такого додумаюсь, установил бы люстры от Xiaomi, которые работают с Алисой, или те же умные лампочки. Но год назад я заменил старые люстры на светодиодные sRGB, управляемые с пульта. Удобно, но синхронизации с голосовым ассистентом нет. Тем не менее, я решил установить ее в коридоре, но на оригинальную лампочку Яндекса денег пожалел — выбрал Tuya, которая стоит почти в два раза дешевле. Но, кажется, зря.

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Как настроить умную лампочку с Алисой

Первым делом, обязательно изучите инструкцию в коробке и не спешите синхронизировать лампочку с Алисой, иначе у вас будет работать только «холодный белый», красный, а также включение/выключение. Тут все работает немного по-другому.

При получении заказа обратите внимание на то, чтобы внутри лампочки ничего не шумело

  • Установите лампочку в люстру и включите ее;
  • Скачайте приложение Smart Life на смартфон;
  • Пройдите все этапы регистрации и следуйте инструкции по установке. Обратите внимание на то, чтобы оба устройства работали в одной сети Wi-Fi;

Далее вам необходимо зайти в приложение «Яндекс» или «Умный дом». По сути, они ничем не отличаются, но во втором проще разобраться.

Используйте стандартное приложение Smart Life или DIGMA Smart Life

  • Зайдите в «Устройства» и нажмите «Добавить». Выберите «Устройства умного дома»;
  • После этого вверху в поисковой строке введите название приложения «Smart Life», тапните на него и внизу нажмите «Добавить»;
  • Далее введите данные аккаунта в приложении и следуйте инструкциям.

По идее, всё. Но высока вероятность, что так у вас будет работать только регулировка цветовой температуры и яркости в приложении Яндекса. Почему так? Ведь в приложении Smart Life все работает. А Алиса принимает команду, выполняет ее, но цвет лампочки не меняется. Для этого пришлось написать в поддержку Яндекса: если что, заходите в приложении «Умный дом» в список устройств, выбираете любое и вверху жмите «Параметры».

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Не включается умная лампочка

Лампочка Tuya — весьма своеобразное устройство. В отзывах многие пишут, что она не работает с Алисой или включается только два цвета. Если столкнулись с тем, что умная лампочка не работает или не меняет цвет, обязательно напишите в чат поддержки, чтобы не тратить время. Оператор быстро объяснил, что приложение Smart Life может работать некорректно. Попробуйте программу «DIGMA Smart Life». По сути, это точно такое же приложение, поддерживающее устройства Tuya.

Павел из поддержки Яндекса сработал очень быстро!

Для этого используйте инструкцию выше, не забудьте удалить аккаунт Smart Life из Яндекса и добавить туда аккаунт DIGMA SmartLife. После этого попробуйте поменять цвет из «Умного дома» или голосом — все должно работать. Не забудьте переименовать лампочку, чтобы не спутать ее с другой. Из-за лампочки Tuya произошла еще одна проблема — у меня из аккаунта внезапно пропала первая лампочка. При этом она сохранила установленный цвет, но не реагировала на команды через Яндекс.Станцию. Для начала ее необходимо сбросить.

  • Нажмите на выключатель примерно 3 раза с паузой в 2 секунды;
  • Когда лампочка начнет мигать, откройте приложение Яндекс (именно его, а не «Умный дом» — почему-то в нем лампочка не добавлялась) и нажмите «Добавить»;
  • Подключите лампочку через Wi-Fi согласно инструкциям, а потом обязательно переименуйте, чтобы не удалить;

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Не поверите, но чтобы настроить умную лампочку, я перелопатил несколько приложений и потратил два часа. Надеюсь, у вас таких проблем не возникнет. Впрочем, лучше переплатить за оригинальную лампочку Яндекса: она долговечнее и проще настраивается без дополнительных приложений.

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