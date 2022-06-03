5 лучших альтернатив новейшего Xiaomi Band 7. Не спешите делать выбор

Xiaomi Band 7, как и его предшественники, получился очень интересным и недорогим. По крайней мере, если ориентироваться на официальную цену. В других странах и в частности в России они будут несколько выше, а значит у этого гаджета сразу появляется масса альтернатив — от обычных трекеров до полноценных смарт-часов. Кроме того, ждать Band 7, прежде чем его купить, придется довольно долго, и никто точно не скажет, сколько именно. Поэтому мы собрали для вас несколько отличных альтернатив этого устройства, которые доступны на рынке и купить которые можно уже сейчас.

Что купить вместо Xiaomi Band 7

Бюджетно не значит плохо. Новый Xiaomi Mi Band 7 — это не только мощный фитнес-трекер, но и много чего еще — от точного отслеживания тренировок до мониторинга SpO2 и частоты сердечных сокращений. Вот только это не единственный гаджет с такими возможностями.

Ниже приведены варианты, поделиться мнением о которых вы можете в комментариях или в нашем Telegram-чате.

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Huawei Band 6 — почти Xiaomi Band

Если вы еще не можете приобрести последнюю модель Huawei Band 7, Huawei Band 6 по-прежнему остается хорошим вариантом в бюджетной категории. Его моно купить на AliExpress примерно за 2500 рублей. Он отличается эстетикой умных часов с большим 1,47-дюймовым AMOLED-дисплеем, а также возможностью отслеживания кислорода в крови в течение всего дня.

Есть также функции отслеживания сна, 96 режимов тренировок, отдельные функции отслеживания женского здоровья и многое другое. Однако это по-прежнему будет именно фитнес-трекер, а не умные часы. Но это не так плохо.

Новейшее поколение Huawei Band 7, хотя оно еще не доступно для широкой публики, также предлагает отслеживание сна, мониторинг частоты сердечных сокращений и кислорода в крови, а еще отличное приложение Health от Huawei. По сравнению с Huawei Band 6, он дает больше возможностей по работе с музыкой, быстрым ответом на сообщения и даже возможность отвечать на телефонные звонки. А еще есть поддержка NFC.

Fitbit Inspire 2 — лучший недорогой FitBit

Самый доступный трекер Fitbit — Inspire 2. Это простой вариант для входа в экосистему компании. Для бегунов и велосипедистов он предлагает GPS и легкий, хотя и довольно пресный дизайн. Он также обеспечивает отличное отслеживание сна, тренировок и точный контроль работы сердца.

Просмотр данных на дисплее устройства может быть затруднен при ярком свете, но в остальном гаджет полностью соответствует своей цене. А еще при покупке Inspire 2 новые участники получат годовое членство в Fitbit Premium. Так покупка станет еще более выгодной.

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Huami Amazfit Band 5 — старый, но актуальный трекер

Такие компании, как Amazfit, продолжают предлагать альтернативы Xiaomi, которые смотрятся на фоне ее продуктов довольно привлекательно. Huami Amazfit Band 5 (купить на AliExpress) является клоном Xiaomi Mi Band 5. Он оснащен датчиком кислорода в крови, оптическим датчиком сердечного ритма и качественным отслеживанием сна.

Когда вы бодрствуете, он будет отслеживать шаги, расстояние и калории. А также может похвастаться спортивными программами для более чем десяти уникальных тренировок. При этом от одного заряда он будет работать около двух недель.

Тем не менее, Amazfit Band 5 на данный момент уже устарел, и его обновление напрашивается уже давно. Возможно, оно появится в ближайшие месяцы. В то же время это устройство остается хорошей альтернативой линейке Xiaomi из-за невысокой цены.

Чем отличается Xiaomi Mi Band 7 от Mi Band 6.

Fitbit Charge 5 — лучшие Фитбит

Fitbit Charge 5 на ступеньку выше других моделей, что сразу же отражается на его цене. Устройство может похвастаться ярким OLED-дисплеем и тонким корпусом, удобным для ношения в течение всего дня. Есть датчик стресса EDA, датчик кислорода и отслеживание температуры кожи, а также встроенный GPS.

Если бюджет не имеет значения, однозначно вы не пожалеете о покупке. С другой стороны, предыдущее поколение линейки (Fitbit Charge 4) тоже предлагает много преимуществ, а значит можно обратить внимание на него, если вы хотите сэкономить и сможете найти его в продаже.

Xiaomi Band 7 Pro еще могут выпустить в этом году. Каким он будет.

Apple Watch SE — лучшие трекер для Apple

А раз мы заговорили о том, что бюджет не имеет значения, то стоит уточнить, какой у вас телефон. Если iPhone, то однозначно берите Apple Watch SE. Они дороже приведенных выше устройств, но это все еще самые дешевые Apple Watch из доступных.

Для снижения цены ему пришлось пойти на компромиссы относительно Apple Watch Series 7. Но все это не имеет большого значения для большинства покупателей. Тем не менее, этот гаджет сохраняет точное отслеживание фитнеса, великолепную внимания интеграцию с iPhone и поддержку огромного количества приложений.

Конечно, это устройство стоит дороже, чем Xiaomi Band 7, но если вы можете себе его позволить и у вас iPhone — выбор очевиден. Есть слухи о подготовке Apple Watch SE2, но глядя как компания обновляет iPhone с этими двумя буквами в названии — ждать его скоро едва ли стоит.