Android Auto теперь предскажет изменение погоды и сможет подключить к конференции. Что еще нового

Любой человек, имеющий автомобиль, хочет улучшить его возможности. Но если играться с мощностью двигателя или другими параметрами можно только в самых дорогих моделях или просто заплатив огромную сумму денег за тюнинг, то такие системы, как Apple CarPlay и Android Auto, позволяют с легкостью превратить вашу машину в продолжение смартфона. Она сможет выступать в качестве мультимедийной станции, принимать вызовы, работать с хорошими картами для навигации и делать другие приятные вещи. И вот теперь Google решила сделать еще один шаг в развитии Android Auto. Что же из этого получилось?

Что нового в Android Auto

Google представляет несколько приложений Android Auto, открывая новые функциональные возможности для пользователей. Главное, чтобы в их машине была развлекательная система (проще говоря — магнитола) с поддержкой этой функции.

Одним из особенно полезных дополнений является приложение The Weather Channel. Его скачали в магазине Play Store более 100 миллионов раз, что делает его одним из самых популярных в мире онлайн-сервисов погоды. На смартфонах Apple это, например, официальный поставщик карт для штатного погодного приложения.

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Прогноз погоды для автомобилистов

Теперь Google предлагает его пользователям Android Auto, чтобы они могли ориентироваться в меняющихся погодных условиях. Приложение будет предупреждать водителей о неожиданных изменениях погоды, например, о ливнях, которые могут прервать их путешествие. Пользователи Android Auto также будут получать почасовые прогнозы в режиме реального времени и в соответствии с тем местом, где они находятся. Им даже будет доступен погодный радар Trip View, который поможет им быть в курсе того, какая погода ждет их дальше по маршруту.

Как участвовать в конференции из машины

Google также добавляет Zoom в Android Auto, чтобы пользователи могли мгновенно присоединяться к запланированным встречам. Разумеется, это будут только аудиовстречи, чтобы водители не отвлекались на видеотрансляцию. Даже если вы как-то подключите камеру или захотите воспользоваться камерой смартфона, у вас ничего не получится. Но это мелочи, ведь многие и так участвуют в конференциях только в аудиоформате.

Android Auto также расширяет список приложений для потоковой передачи видео и теперь поддерживает Amazon Prime Video. Это нововведение вряд ли получится оценить в нашей стране, ведь у нас пользоваться этим сервисом довольно проблематично. Тут о безопасности тоже задумались, ведь просматривать потоковые видео можно будет, только если машина стоит на месте. Например, когда вы кого-то ждете или остановились попить кофе на заправке.

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Открыть машину со смартфона

Google также внедряет поддержку цифровых автомобильных ключей в США, Канаде и Корее для некоторых моделей Hyundai, Genesis и Kia. Цифровые автомобильные ключи уже доступны в ряде европейских стран и позволяют пользователям Android Auto разблокировать, заблокировать и завести автомобиль с помощью телефона. В основном этой функцией можно воспользоваться на смартфонах Google Pixel и Samsung.

Все это говорит о том, что подключение гаджетов к автомобилям станет еще более удобным. И это хорошо, ведь удобство таких систем сложно переоценить.

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Удобно ли пользоваться CarPlay и Android Auto

Среди преимуществ можно отметить то, что вам не нужно отвлекаться от дороги, чтобы управлять навигацией, музыкой или отвечать на звонки. Все это можно сделать через голосовые команды или сенсорный экран автомобиля. С точки зрения безопасности подключение телефона к машине позволяет сосредоточиться на вождении, а не на поиске нужного приложения или функции на телефоне.

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С CarPlay и Android Auto вы можете использовать все свои любимые приложения прямо на экране автомобиля, без необходимости переключаться между ними на телефоне. А экономия времени достигается благодаря тому, что вместо поиска нужного приложения на телефоне, вы можете просто использовать его через CarPlay и Android Auto. В пару кликов они будут на штатном экране или экране магнитолы с соответствующей поддержкой, если вы установили ее в свой автомобиль дополнительно.

Также, если у вас есть другие устройства, поддерживающие CarPlay и Android Auto, вы можете легко переключаться между ними, не теряя при этом доступ к своим приложениям. А доступ возможен во всех современных автомобилях, включая самые недорогие. Как правило это даже не отдельная функция, а сразу пакетная возможность работать с CarPlay и Android Auto, что делает их еще более удобными для использования.