Чем отличается Xiaomi Mi Band 9 от Mi Band 8, и кому стоит купить новый фитнес-браслет прямо сейчас

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Иван Герасимов

Не так давно Xiaomi представила новый фитнес-браслет Smart Band 9, который «по-народному» вновь прозвали Mi Band 9. Несмотря на всевозможные улучшения за последние годы, разработчикам вновь удалось серьезно обновить его и сделать лучше предшественника. После презентации фанаты этого носимого устройства вновь встали перед выбором — стоит ли покупать новый Mi Band на замену старой модели? В этом материале мы разберемся, чем новый фитнес-браслет Xiaomi отличается от предыдущих версий, есть ли смысл брать его прямо сейчас или лучше подождать?

Чем отличается Xiaomi Mi Band 9 от Mi Band 8, и кому стоит купить новый фитнес-браслет прямо сейчас. Разбираемся, чем отличается Mi Band 9 от прошлогодней модели. Фото: AliExpress. Фото.

Разбираемся, чем отличается Mi Band 9 от прошлогодней модели. Фото: AliExpress

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Как выглядит Xiaomi Mi Band 9

Многие пользователи, знакомые с фитнес-браслетом поверхностно, наверняка скажут, что все модели выглядят плюс-минус одинаково, и будут в корне неправы. Гаджет из года в год меняет внешность, и новая модель — не исключение. Корпус Mi Band 9 стал чуть короче, а также избавилась от металлической окантовки вдоль лицевой панели, став намного привлекательнее.

Как выглядит Xiaomi Mi Band 9. Mi Band 9 стал чуть меньше, но «подбородок» остался. Фото: YouTube. Фото.

Mi Band 9 стал чуть меньше, но «подбородок» остался. Фото: YouTube

Кроме того, «подбородок» снизу стал немного уже, хоть и по-прежнему немного отталкивает. Mi Band 9 стал чуть тяжелее: обычная версия прибавила 1,5 г, а новая керамическая версия браслета — более чем на 8 г. Последняя, кстати, эксклюзив для Китая, но такое исполнение реально привлекательнее — если покупать, то только Mi Band в керамике!

Что объединяет старый и новый Xiaomi Smart Band 2024 года — это крепление для ремешков. В 2023 году компания их заменила, сделав намного надежнее, сохранив их в свежей модели. То же самое касается и магнитной зарядки. Так что, можете безо всяких проблем пользоваться старыми ремешками или же покупать те, что предназначены для «восьмерки».

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Характеристики Xiaomi Mi Band 9

Еще одно существенное нововведение Smart Band 9 — это обновленный дисплей. Да, это все тот же OLED-экран на 1,62 дюйма с поддержкой 60 Гц, но сейчас он стал в два раза ярче! Теперь вы сможете рассчитывать на максимальную яркость в 1200 нит, что сопоставимо со смартфонами! Не сказать, что у предыдущих моделей были проблемы с видимостью контента на экране, но последний апгрейд совершенно точно вас избавляет от каких-либо сложностей.

Характеристики Xiaomi Mi Band 9. У Mi Band 9 появился экран с повышенной яркостью в 1200 нит. Фото: AliExpress. Фото.

У Mi Band 9 появился экран с повышенной яркостью в 1200 нит. Фото: AliExpress

Вдобавок Xiaomi Smart Band 9 поддерживает автоматическую регулировку яркости экрана, Always On Display и новые системные анимации перелистывания. Благодаря им теперь в фитнес-браслете реально ощущается экран на 60 Гц по сравнению с предыдущей моделью! Однако я бы обратил ваше внимание на линейный вибромотор в Mi Band 9. Это ровно такой же серьезный прорыв, как и новый экран в 2023 году.

Характеристики Xiaomi Mi Band 9. Новый вибромоторчик делает Mi Band 9 намного удобнее. Фото.

Новый вибромоторчик делает Mi Band 9 намного удобнее

Теперь в фитнес-браслете можно изменить интенсивность вибрации, выбрав из нескольких режимов работы наиболее подходящий и «безобидный». Вдобавок сам гаджет не будет жужжать очень громко словно дешевый китайский смартфон. С учетом того, что многие не снимают Mi Band круглосуточно, это делает его намного удобнее и создает меньше дискомфорта.

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Что нового в Mi Band 9

Фитнес-функции в Xiaomi Smart Band 9 остались прежними — вас ожидает свыше 100 тренировочных режимов, которые подойдут, наверное, всем. GPS-модуля в фитнес-браслете традиционно не появилось — для этого есть Pro-версия. Зато по сравнению с прошлогодней моделью выросла точность измерения пульса и сна на 16% и 7,9% соответственно.

Что нового в Mi Band 9. Mi Band 9 теперь умеет открывать двери при помощи NFC. Фото.

Mi Band 9 теперь умеет открывать двери при помощи NFC

Аккумулятор в Mi Band 9 стал мощнее — емкость увеличили со 190 мА*ч до 233 мА*ч. Теперь автономность в обычном режиме составляет 21 день вместо 16, а с постоянно включенным экраном — 9 дней вместо 6. Таких результатов удалось добиться еще и за счет энергоэффективного Bluetooth 5.4 вместо версии 5.1 годом ранее. Ну, а работает Mi Band 9 на Hyper OS — специальной операционке для носимых устройств. Никаких проблем с поддержкой Android и iOS нет — подойдет для любого смартфона.

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Какой Mi Band купить в 2024

Несмотря на обилие нововведений, у Mi Band 9 есть еще парочка прикольных, но довольно бесполезных функций в наших краях. Например, поддержка игр для Nintendo, а также небольшие игры вроде 2048. Кроме того, NFC-модуль научили открывать двери автомобилей, правда, не всех. На мой взгляд, такой апгрейд впечатляет, а заодно напоминает работу над ошибками, допущенными в Smart Band 8.

Какой Mi Band купить в 2024. Нет смысла покупать Mi Band 8, когда есть более свежий Mi Band 9. Фото.

Нет смысла покупать Mi Band 8, когда есть более свежий Mi Band 9

Обновляться с прошлогодней версии, как мне кажется, смысла мало, особенно, если вы просто носите браслет в качестве повседневного аксессуара. А вот имея на руках Mi Band 7 или старше, нужно срочно заказывать его с АлиЭкспресс. Правда, в продаже есть только металлическая версия, поэтому лучше дождаться Mi Band 9 в керамическом корпусе — выглядит он привлекательнее.

Купить Mi Band 9

Ну, а ждать выхода Mi Band 10 в 2025 нет смысла, особенно, если вам нужен GPS-модуль. Для этого есть Xiaomi Smart Band Pro, который компания традиционно показывает летом. Вероятно, в этом году сроки выпуска новой модели сдвинутся на осень, но я бы на вашем месте дождался релиза именно этой новинки.

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