Что такое Яндекс Станция Миди, и чем она отличается от других колонок Яндекса

9 ноября 2023 года Яндекс пополнил линейку своих умных колонок, выпустив Станцию Миди. Да, называется она именно так, и здесь нет опечатки. Ну а что: базовая модель есть, также успешно продаются версии «Лайт», «Мини» и «Макс», и как тогда назвать новый продукт? Выход нашли нетривиальный, просто изменив одну букву в приставке «Мини». Название получились интересным, но совершенно абстрактным, из-за чего по имени устройства невозможно понять, какое место оно занимает в линейке. Разберемся, что умеет Яндекс Станция Миди, чем отличается от других колонок и кому пригодится.

Новая Яндекс Станция Миди

Глядя на дизайн новой колонки, складывается ощущение, будто перед нами та же Яндекс Станция 2, только разрезанная примерно пополам. Из этого можно сделать вполне логичный вывод относительно позиционирования устройства и предположить, что Яндекс Станция Миди — промежуточная модель между Станцией Мини 2 и Станцией 2. Но в действительности все не так.

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За звук в Яндекс Станции Миди отвечают два высокочастотных динамика и один низкочастотный вкупе с парой пассивных излучателей. К слову, у Станции 2 нет низкочастотного динамика, а вместо него используются широкополосные аналоги. То есть в теории басы на Яндекс Станции Миди должны быть более выраженными, несмотря на уменьшенный размер корпуса. Про Мини 2 с ее плоским звуком даже говорить не приходится, поскольку на фоне новой колонки это устройство совсем не для музыки.

Миди, как и Станция 2, поддерживает технологию Room Correction, которая адаптирует звучание под форму и размер комнаты. Но звук — не единственное, на что был сделан упор при разработке устройства. Умная колонка Яндекса оснащена новым NPU-процессором, чья производительность составляет 1.2 TOPS. Такого чипа нет ни в одной Станции, а потому отклик голосового ассистента в Миди должен быть идеальным. На заметку тем, кто жалуется, что Алиса тупит или выполняет команды с задержкой.

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Еще одна полезная фишка Яндекс Станции Миди — поддержка протокола беспроводной связи Zigbee, который позволяет управлять совместимыми устройствами умного дома без подключения к интернету. Также он присутствует во втором поколении базовой Станции и Станции Макс.

Яндекс Станция с часами

У Яндекс Станции Миди сенсорное управление. Под площадкой с кнопками располагается круговая LED-подсветка, отображающая 16 миллионов цветов, а под кожухом прячется монохромный дисплей. Он превращает Миди в еще одну Яндекс Станцию с часами. Похожий дисплей есть в Мини 2 и Макс.

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Помимо отображения времени экран может вести отсчет таймера, показывать информацию о погоде, а также несколько забавных анимаций, когда вам отвечает Алиса. Вещь прикладная, но о для многих людей принципиальная. Тем более, что на обычной Станции часов нет.

Характеристики Яндекс Станции Миди

Чтобы систематизировать информацию о Яндекс Станции Миди, посмотрим на ее технические характеристики, которые помогут нам сравнить ее с другими умными колонками российской компании.

Характеристики Яндекс Станция Миди Динамики 2 высокочастотных (20 мм)

1 низкочастотный (63 мм) Пассивные излучатели 2 (67х47 мм) Диапазон частот 70-20000 Гц Общая мощность 24 Вт Количество микрофонов 4 Часы Есть Беспроводные интерфейсы Wi-Fi (2.4 и 5 ГГц), Bluetooth 5.0, Zigbee Разъемы USB Type-C Питание 15 Вт Размеры 96х96х110 мм Вес 0,9 кг

Размер обманчив. Пускай Миди почти вдвое меньше Яндекс Станции 2, во многом она лучше нее. Новая колонка имеет низкочастотный динамик, отвечающий за басы, и оснащена LED-дисплеем часами. При этом Яндекс Станция 2 мощнее (30 Вт на выходе вместо 24 Вт).

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Дата выхода и цена Яндекс Станции Миди

Яндекс Станция Миди выйдет 16 ноября. В этот день состоится конференция YaC 2023 и начнутся продажи новой колонки. Цена Яндекс Станции Миди останется в секрете до 16 ноября, но можно предположить, что она вряд ли окажется ниже стоимости базовой Станции второго поколения. Ориентируемся на 18-20 тысяч рублей без учета скидок по предзаказу.

На старте Яндекс Станция Миди будет доступна в изумрудном и черном цвете. Позже появится серая версия версия. Официально купить Яндекс Станцию Миди получится в России, Беларуси и Казахстане.

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Какую Яндекс Станцию купить

С 2018 года, когда была представлена первая Станция, Яндекс выпустил уже около десятка разных моделей. Взглянем на актуальную линейку умных колонок с ценами без учета скидок, чтобы понять, кому нужна Миди:

Яндекс Станция Миди занимает особое место в модельном ряду. По сути, это самая сбалансированная модель, которая отличается не только проработанным звуком, но и усовершенствованным голосовым ассистентом. В то же время обратите внимание, что до релиза свежей колонки у вас есть возможность купить Яндекс Станцию 2 всего за 11 990 ₽, если оплатить ее картой Пэй. Временное снижение цены одновременно с анонсом нового продукта — осознанный шаг компании, поскольку выход Миди неминуемо скажется на продажах базовой версии.

Яндекс Станция 2 за 11 990 ₽

По-прежнему знакомство с умными колонками Яндекса нужно начинать со Станции Лайт или Мини, а по-настоящему музыкальной является только модель с приставкой «Макс». Станция 2 и Станция Миди — это промежуточные варианты, первый из которых ориентирован на громкость, а второй — на глубину звука.