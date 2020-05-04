Что в беспроводных наушниках раздражает больше всего и как с этим справиться

Я много раз говорил о том, что предпочитаю покупать и пользоваться именно беспроводными наушниками. Самый главный плюс — это свобода. Я могу оставить телефон на столе и отойти на пару метров или активно двигать руками и не задеть провод. А еще я могу просто достать их из кармана или рюкзака и начать слушать музыку. В общем, как не крути, а беспроводные наушники это очень здорово. Многие возразят, что звук не тот, но скажу им, что они неправы. Звук уже давно тот. Конечно, вы не получите того звука, который выдадут проводные наушники за 200 000 рублей, но это и не нужно, ведь мы говорим о ежедневном прослушивании. Впрочем, кроме плюсов, есть у беспроводных наушников и минусы, которые сильно бесят. Но что это?

Главный минус Bluetooth-наушников

Так как Bluetooth-наушники подключаются без проводов, надо понимать, что их основной плюс является причиной основного минуса. Я говорю о том, что проводное соединение куда более стабильное, нежели беспроводное. Испортить качество звука (шум, треск, прерывание) сможет только грязная или поврежденная связка провод-разъем, а прервать его — только вытащенный штекер. Куда чаще проблемы прерывания звука касаются именно беспроводных наушников, пусть они и носят периодический характер.

Я уже давно пользуюсь Bluetooth-наушниками и успел столкнуться, кажется, со всеми возможными проблемами. Поэтому хочу поделиться опытом с теми, кто недавно перешел на них, и рассказать, как преодолеть многие трудности.

Почему телефон не видит беспроводные наушники

Представим ситуацию: вы хотите подключить наушники к смартфону, но по какой-то причине наушники не отображаются в списке устройств Bluetooth. С чем это может быть связано?

Если вы еще не подключали наушники, но Bluetooth на телефоне включен, а наушники переведены в режим сопряжения, то все должно быть нормально. Для перевода наушников в режим сопряжения надо, как правило, подержать нажатой кнопку с логотипом Bluetooth или выключить наушники и зажать кнопку включения до тех пор, пока они не издадут звук и/или не замигает синяя лампочка. Если и после этого телефон не видит наушники, надо попробовать выключить и через несколько секунд включить Bluetooth. Если это не помогает, скорее всего, что-то неисправно.

А вы знаете, какие бывают типы наушников и чем они отличаются?

Если наушники уже были подключены к телефону, вам надо будет просто включить их и они присоединятся автоматически. По крайней мере, если ваша операционная система Android 4.3 и старше или iOS 7 и старше. Если подключение не происходит, на это есть несколько причин.

Банально, но в первую очередь надо проверить, включен ли у вас Bluetooth на телефоне. Как бы просто это не звучало, но об этом очень легко забыть. Дальше следует убедиться, достаточно ли близко наушники находятся от телефона. Если телефон у вас в одной руке, а наушники в другой, то проблем быть не должно, но иногда можно забыть достать телефон из сумки и думать, что он в кармане.

Также стоит проверить, не подключено ли к вашему устройству что-то лишнее, например, другие наушники или беспроводная колонка. Если да, их надо отключить. Бывает и обратная ситуация, когда наушники, включившись, сразу подключаются к другому устройству. Это тоже надо проверить, хоть многие модели и могут одновременно быть подключены к разным устройствам.

Такие мелочи очень сильно раздражают, особенно, когда хочется просто включить наушники и послушать музыку. Но это еще не все. Есть и другие проблемы.

Почему звук в беспроводных наушниках прерывается

Часто, особенно при использовании беспроводных внутриканальных наушников я встречался с ситуацией, когда звук в какое-то время пропадает, а потом снова появляется.

Не так давно проводили опрос. Какие наушники предпочитают наши читатели? Результат получился интересным.

Со временем понимаешь, что причина тут только одна. Наушники просто теряют связь с устройством. Например, если модуль находится на проводе, соединяющем два наушника, и немного смещен вперед, то при нахождении телефона в заднем кармане или сумке может запросто терять связь. Не сталкивался с такой проблемой я только при использовании AirPods Pro и полноразмерных наушников, вроде Bose QC 35II, которыми я сейчас и пользуюсь.

Это тоже очень раздражает, так как прерывает твое единение с музыкой или не дает услышать все, что говорят в подкасте, который ты слушаешь.

Наушники слишком долго подключаются к телефону

Мой телефон похож на книгу отзывов в туристическом месте, где каждый пишет что-то в духе ”Ося и Киса были тут”. Постоянно тестирую различные устройства, вроде браслетов, часов, пультов, наушников и тому подобного. В итоге, у меня слишком много лишних подключений. Даже из моих постоянных устройств в телефон добавлена машина, два саундбара, три портативных колонки, двое наушников и мотогранитура.

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Иногда из-за того, что накапливается список из десяти и более устройств, наушники могут плохо подключаться. В этом случае надо просто удалить все лишнее, например, проданные наушники. Да и вообще, взять за правило удалять чужие устройства, вроде колонок, к которым подключался на пикнике. Тогда все должно работать быстро.

Если все же пришлось столкнуться с этой проблемой, надо попробовать подключиться еще раз. Если не поможет, то сбросить настройки сопряжения и заново подвязать наушники к телефону.

Треск и шум в беспроводных наушниках

Последний пункт касается больше не моих личных наблюдений, а того, на что мне жаловались некоторые люди, когда писали в личку или в наш Telegram-чат.

Они утверждали, что сталкивались с проблемой, которая приводила к треску и скрипу наушников, как будто что-то дает наводки и пробивает статика. В этой ситуации я мог посоветовать только попробовать переподвязать наушники к устройству. И, о чудо, это помогало. Я не могу объяснить то, почему так происходит, но мне это очень не нравится.

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Как в старой шутке про программиста, который, если у него не заводится машина, выходит из нее и садится заново, почти все хронические проблемы беспроводных наушников (кроме неисправностей) лечатся переподвязыванием к телефону.

Несмотря на то, что такие противные моменты есть, для меня это все равно не аргумент для того, чтобы переходить на проводные наушники. Свобода от проводов — это реально свобода. Никто же не говорит, что надо вернуться к проводным телефонам из-за того, что так звук лучше и их не надо заряжать. Вокруг нас столько всего, что надо заряжать, что наушники точно не будут лишними.