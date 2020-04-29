Камера телефона Samsung за 1400 долларов разбивается сама по себе

Иногда происходят какие-то события, когда хочется воскликнуть ”Аааа! Еще вот так можно было облажаться…”. Это касается, в первую очередь, Samsung Galaxy S20 Ultra, вышедшего пару месяцев назад, но до сих пор страдающего от какой-то непонятной череды проблем, которые случаются только с ним. Возможно, пользователи и журналисты сами накручивают и преувеличивают масштабы проблем, но все равно происходящее выглядит каким-то очень странным совпадением. Может ли быть такое, что все сошлось именно на одной модели. Как будто компания что-то кому-то плохое сделала и получила мгновенную карму. Странно все это, но есть, как есть.

Проблемы с камерой Samsung Galaxy S20 Ultra

На этот раз проблемой стала даже не сама камера, про которую мы уже писали ранее, а ее покрытие. Точнее защитное стекло, закрывающее модули камеры на задней стенке смартфона. При этом масштаб проблемы нельзя назвать незначительным. Это серьезный конструктивный недостаток, и даже если пользователи докажут, что они не виноваты в повреждении и ремонт будет по гарантии, это все равно потраченное время, нервы и даже деньги.

Суть проблемы заключается в том, что некоторые пользователи сообщают о разбитом стекле над модулем камеры заднего вида без каких-либо падений или существенных ударов по телефону.

Сообщение появилось на форумах пользователей Samsung. Жертвы конструктивных особенностей утверждают, что стекло камеры их смартфона разбилось без видимых причин и совершенно случайно. Все они уверяют, что никаких падений или серьезных ударов их смартфоны не испытывали. Многие даже пользовались хорошими защитными чехлами, но это их не спасло.

У кого-то камера не разбивается, но на ней появляются трещины или царапины. Это очень неприятно, в первую очередь, из-за того, что люди заплатили большие деньги за устройства, главной особенностью которых является именно камера. В итоге они не могут ей пользоваться. До этого у них были проблемы с фокусом, а теперь у них разбиваются стекла камеры. Думаю, не надо объяснять, что если трещина пересекает объектив, пользоваться камерой уже нельзя.

Сложно сказать, повезло ли больше тем пользователям, у которых стекло разбилось полностью. С одной стороны, трещина не умещается в кадре, а с другой — стекло тоже является частью оптической схемы и камера калибруется с учетом прохождения света через него. Да и просто, приятно ли пользоваться смартфоном, на месте камеры которого зияет дыра. Это выглядит очень драматично.

Плохо срабатывает сканер отпечатков на смартфонах Samsung? Вот, как это можно ускорить

Гарантийный ремонт разбитой камеры Samsung

Поскольку проблема не является широко распространенной (по крайней мере, пока), Samsung не покрывает ее гарантией. Компания рассматривает ущерб как косметический. Все из-за того, что доказать отсутствие вины пользователей сложно. Если проблема станет массовой, компания начнет проверки и, возможно, найдет причину брака.

Проблема даже не в самом факте отказа компании от гарантийного ремонта, а в том, сколько стоит ремонт, если производить его за свой счет. Для пользователей плана Premium Care от Samsung стоимость ремонта составляет 100 долларов (примерно 7 300 рублей). Если такого у вас нет, то ремонт обойдется уже в 400 долларов (примерно 29 500 рублей).

Согласитесь, мало приятного платить еще почти 30 000 рублей за брак смартфона, который уже обошелся вам в 100 000 рублей. Поэтому, если у вас вдруг произойдет что-то подобное, я рекомендую в любом случае обращаться за гарантийным ремонтом. Возможно, на тот момент Samsung уже признает проблему. Даже если нет, потом она может согласиться, что это был действительно брак и пользователи, столкнувшиеся с ним, могут обратиться за компенсацией понесенных расходов. Такие случаи в истории смартфонов разных брендов уже встречались.

Наконец-то хорошая новость. Samsung Galaxy Fold 2 будет лучше, чем мы думали

Недобросовестные покупатели Samsung

Есть еще одна вероятность развития событий. Вполне могло быть так, что кто-то сам разбил камеру своего смартфона и решил подсунуть это по гарантии на фоне общих проблем, которые есть с Samsung Galaxy S20 Ultra. Могло даже быть так, что кто-то один запустил такой процесс, а остальные подхватили, посчитав это хорошей идеей. Вот только одно не вписывается в такую теорию.

Samsung психанула и начала готовить 600 Мп сенсор для камер

Если сказанное про потребительский терроризм верно, то как объяснить то, почему все жалуются именно на камеру. Даже если пользователи сами роняли свои смартфоны, но у всех разбивалась именно камера, значит с ней что-то не так и она является слабым звеном в конструкции.

Посмотрим, как будут дальше развиваться события, но пока все есть, как есть. Если вы столкнулись с такой проблемой или просто она вас сильно беспокоит, давайте поговорим об этом в нашем Telegram-чате.