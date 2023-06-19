Чем YouTube Kids отличается от обычного YouTube и как его правильно настроить

YouTube популярен среди людей самого разного возраста. Можно сказать, что его смотрят все, ведь для любого человека здесь найдется видео, которое захочется посмотреть. Но наряду с обычным клиентом видеохостинга, установленным на каждом Android-устройстве с Google-сервисами, существует приложение YouTube Детям. Если вы им никогда не пользовалось, самое время узнать, чем детский Ютуб отличается от взрослого, и почему его обязательно нужно установить на смартфон или планшет ребенка.

Что такое детский Ютуб

YouTube — это не просто видеохостинг, а в некотором смысле даже социальная сеть. Ведь здесь мы не только смотрим ролики, но и оцениваем их, пишем комментарии, читаем записи сообщества, а также заливаем собственные видео.

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Так вот, ничего из этого в приложении YouTube, созданном специально для детей, нет. Это каноничный видеохостинг, где можно только смотреть ролики, причем далеко не все. И зачем он такой, спрашивается, нужен?

Во-первых, приложение YouTube Kids фильтрует контент в зависимости от возраста ребенка, что вполне логично. Это позволяет не беспокоиться о том, что ваше чадо наткнется на ролик, содержание которого может причинить вред. Во-вторых, ограничения детского Ютуба защищают ребенка от общения с незнакомыми людьми в комментариях, а также не дают ему впустую тратить время на просмотр залипательных, но совершенно бесполезных Shorts.

Хорошо, а зачем все это нужно в практической плоскости, если можно просто включить родительский контроль в обычном YouTube? Причин несколько:

в обычном YouTube все равно отображается больше роликов, а в YouTube Kids — только контент с пометкой «для детей»;

в YouTube Kids больше настроек фильтрации видео;

в детском Ютубе меньше отвлекающих факторов (нет лайков, комментариев, записей сообщества, Shorts, трендов и так далее).

Но главное — приложение YouTube Детям просто незаменимо, если вы периодически даете ребенку свой смартфон или планшет для просмотра роликов, ведь для входа в детский профиль в обычном Ютубе нужно сначала удалить свой аккаунт Гугл на устройстве. Согласитесь, это не очень удобно.

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Где скачать YouTube Kids

В отличие от обычного приложения, скачивать YouTube Kids нужно самостоятельно, так как детская версия по умолчанию отсутствует на мобильном устройстве. Впрочем, здесь все очень просто: открываем страницу детского Ютуба в Google Play и жмем кнопку «Установить».

Скачать YouTube Детям

Если вы пользуетесь смартфоном HUAWEI без Google-сервисов, то придется взять в руки бубен и пуститься в танец с приложением GBox. Если ничего не получится — помните, что практически в любой альтернативной программе для просмотра видеоконтента от КиноПоиска до Иви можно создать детский профиль.

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Как настроить YouTube Детям

Опустим альтернативы и поговорим о детском Ютубе, а также об особенностях родительского контроля. Вне зависимости от того, планируете вы использовать его на своем устройстве или девайсе ребенка, настройка будет выполняться следующим образом:

Запустите YouTube Kids. В приветственном окне нажмите «Я родитель» и укажите год своего рождения. Войдите в свой аккаунт Google. Создайте профиль ребенка, указав его имя, возраст и месяц рождения. Установите подходящие настройки контента.

На последнем пункте стоит остановиться подробнее. На выбор будет предложено 3 возрастные категории, а также ручная настройка всего, что ребенок увидит в приложении. Советую не заморачиваться с одобренным контентом и просто выбрать вариант, соответствующий возрасту.

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Меню YouTube Kids представляет из себя несколько лент видео, разбитых на разные категории:

наука;

шоу;

музыка.

Если на этапе настройки контента вы указали возраст от 9 до 12 лет, то добавится еще один пункт — «Игры» с летсплеями Minecraft, Roblox и других игр, популярных у детей.

Отсортировать содержимое может только родитель. Для этого нужно нажать кнопку в виде замка. Приложение попросит решить математический пример, но лучше выбрать вариант «Задать свой код доступа», чтобы даже самый одаренный ребенок не смог изменить настройки контента YouTube.

Здесь вам будет предложено настроить таймер детского Ютуба или открыть настройки профиля, где можно:

изменить фильтр видео;

отключить поиск;

приостановить запись истории просмотров, на основе которой составляется рекомендательная лента.

Последнее, о чем стоит рассказать — возможность оставить жалобу на видео или просто заблокировать его. Для этого во время просмотра нужно нажать на «три точки» и выбрать соответствующую опцию.

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Как заблокировать Ютуб от ребенка

Мы с вами разобрались, как настроить Ютуб для ребенка, но ведь на каждом смартфоне есть обычное приложение YouTube, которое нельзя удалить стандартными средствами. В этой связи могу предложить несколько вариантов действий. Если вы хотите заблокировать Ютуб на своем устройстве, чтобы дети не смогли найти потенциально опасные ролики, то:

Если требуется заблокировать Ютуб на телефоне ребенка, то советую воспользоваться приложением Google Family Link, которому был посвящен отдельный материал. Это специальная программа родительского контроля на Андроид, позволяющая провернуть довольно нехитрую манипуляцию:

Запускаем приложение, предварительно настроив его и создав аккаунт для ребенка. Переходим в раздел «Ограничения на контент» и выбираем «YouTube». Ставим галочку напротив «YouTube Детям».

Теперь ребенок не сможет запустить полноценное приложение видеохостинга и будет довольствоваться Ютубом для детей. При этом программа продолжит оставаться на мобильном устройстве.