Еще один пример того, как Apple копирует Samsung, Xiaomi и других

Когда начинаешь разговаривать о технологиях, очень привлекательной темой является то, как гиганты индустрии адаптируются к изменяющимся потребностям рынка. Помните ли вы тот момент, когда Apple, известная своими премиальными продуктами, решила сделать шаг навстречу экономным покупателям? Я говорю об iPhone 5c — смартфоне с пластиковым корпусом, который выпускался в ярких цветах. К сожалению, он не оправдал ожиданий и компания решила отказать от развития этой идеи. Потом она выпустила iPhone SE в устеревшем, но премиальном корпусе. А главное, стоил он примерно в два раза дешевле обычных моделей. Теперь Apple хочет выпустить часы в стиле мира Android. Вот тут может действительно получиться.

Дешевые Apple Watch

По информации наших коллег из Bloomberg, купертиновцы всерьез задумались о возвращении к пластику. Но на этот раз речь идет не о смартфонах, а о смарт-часах. Речь идет об Apple Watch SE третьего поколения, которые и могут получить пластиковый корпус!

Все просто — конкуренция на рынке носимых устройств становится все жестче. Samsung со своими Galaxy Watch FE предлагает очень привлекательное соотношение цены и качества. Судите сами: Apple Watch SE стоят 249 долларов, а Galaxy Watch FE — всего 199. Разница в 50 долларов может показаться несущественной, но для многих потребителей она становится решающей. Тем более, при такой стоимости это примерно четверть цены.

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Какие часы купить

Вот вы приходите в магазин и выбираете между Apple Watch SE и Galaxy Watch FE. Функциональность похожая, дизайн тоже на высоте. Но одни часы стоят на 50 долларов дороже. Что вы выберете? Многие в такой ситуации предпочитают Samsung или даже неофициальные клоны Apple Watch. А ведь iPhone может работать не только с Apple Watch. Получается купертиновцы теряют слишком много клиентов.

И вот тут-то и может сыграть свою роль пластиковый корпус. Если Apple удастся снизить цену до уровня конкурентов, сохранив при этом свой фирменный дизайн и качество сборки, это может стать настоящим прорывом на рынке.

Мы все знаем, что Apple любит экспериментировать. Компания создает множество прототипов, большинство из которых никогда не выходит за пределы лабораторий. Пока что у нас есть только информация о том, что идея пластикового корпуса была протестирована.

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Новые Apple Watch

Однако сама идея интригует. Представьте себе Apple Watch в ярких пластиковых корпусах, как это было с iPhone 5c. Это могло бы привлечь новую аудиторию, особенно молодежь, которая ценит индивидуальность и яркий дизайн.

С другой стороны, есть опасения, что пластиковый корпус может негативно сказаться на премиальном имидже бренда. Apple всегда славилась использованием высококачественных материалов, и переход на пластик может быть воспринят некоторыми как шаг назад.

Но не будем забывать, что технологии не стоят на месте. Современные пластики могут быть очень прочными и приятными на ощупь. В некотором роде пластиковый корпус может быть даже премиальным. Кто знает, может быть, инженерам Apple удалось создать какой-то инновационный композитный материал, который сочетает в себе лучшие качества пластика и металла?

Когда выйдет новый iPhone и Apple Watch

В любом случае, нам остается только ждать. Традиционно Apple представляет свои новинки на осенней презентации, которая обычно проходит в сентябре. Значит, уже через пару месяцев мы сможем узнать, решилась ли компания на этот смелый шаг или предпочла остаться верной своим традициям.

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Хочется отметить, что независимо от того, какое решение примет Apple, это однозначно повлияет на весь рынок носимых устройств. Конкуренция — двигатель прогресса, и если Apple выпустит дешевые смарт-часы, это может подтолкнуть и других производителей к созданию более интересных и доступных моделей. А от этого выиграем мы, потребители!

Мир технологий не перестает удивлять, и кто знает, какие еще сюрпризы нас ждут в ближайшем будущем. Поэтому оставайтесь с нами и будете в курсе всех самых интересных новостей.