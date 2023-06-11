Эти часы Huawei Watch Ultimate даже лучше чем Apple Watch Ultra

К тому, что производители называют свои продукты с приставкой ”Pro”, мы уже давно привыкли. Часто она используется совершенно не к месту в каких-нибудь бюджетных телефонах, что очень сильно ее обесценивает. Да и вообще, как телефон может быть ”Pro”? Все функции, которые применяются в современных смартфонах, атипичны для средства связи. Pro может быть фотокамера, строительные инструменты и даже горный велосипед, если человек ПРОфессиональный спортсмен. С ”Ultimate” история немного другая. Слово пока не так заезжано, но оно говорит о причастности к какой-то бескомпромиссной элите. Именно так и называются новые часы Huawei. Осталось только понять, чем они так элитарны и как отказались от компромиссов. Я попробовал это сделать и у меня, кажется, получилось.

Обзор смарт-часов Huawei Watch Ultimate

Часы Huawei Watch Ultimate названы так не только потому, что они сделаны из материалов, которые мы редко встречаем в технике, но и потому, что они могут делать то, на что не способны другие умные часы. Но когда мы видим такие серьезные амбиции, мы сразу ждем от продукта чего-то фантастического. Когда в первый раз видишь часы, кажется, что Huawei перестаралась, дав им такое название, но потом задумываешься, а так ли это на самом деле.

Преимущества часов Huawei

Если коротко перечислить преимущества часов и то, что сразу хочется похвалить, то можно отметить следующее:

Отличный строгий, но стильный дизайн

Широкие возможности трекинга тренировок и экстремальных видов спорта

Защита от воды для дайверов (рейтинг EN 13319, ISO 22810 и IP68)

Работа с любыми телефонами (в отличии от Apple Watch Ultra)

Быстро заряжаются и работают около недели

К минусам можно отнести, пожалуй, только высокую стоимость. Так, например, схожие в чем-то Huawei Watch GT 3 примерно в полтора-два раза дешевле ультимативной новинки.

Среди материалов, которые используются в конструкции часов, можно отметить керамический безель, корпус из жидкого металла и сапфировое стекло, устойчивое к повреждениям. Все это часто встречается в дорогих механических часах, но редко применяется в электронике. Возможно, если не считать нескольких моделей TAG Heuer, которые пытались сделать сегмент смарт-часов премиальным, именно сейчас мы видим разрушение границы между гаджетами для всех и премиальными продуктами.

Лучшие часы Huawei

Нельзя отрицать, что эти часы являются одними из самых амбициозных носимых устройств Huawei на сегодняшний день. Первое, что поражает, когда открываешь коробку, — то, насколько она хороша. Она все еще сделана из картона, на уже напоминает шкатулку, а не просто коробку. Внутри даже есть жесткая вставка для фиксации, под которой находится все содержимое. Открывать ее в первый раз очень приятно.

Это действительно потрясающие часы, которые не уступают лучшим решениям Garmin с точки зрения чистой красоты. А ведь именно Garmin долгое время считались умными часами для тех, кому мало обычных функций. Но и стоили он намного дороже даже самых дорогих массовых часов от Apple, Samsung и Huawei. Теперь мы видим продукт для создания самой серьезной конкуренции былым лидерам. Это стало возможным благодаря роскошному внешнему виду, материалам и функциональности. Эти часы хоть и имеют функции для серьезных спортсменов, но их можно и со строгим костюмом надеть. В отличии, например, от Apple Watch Ultra, которые хоть и стали более функциональными относительно обычной модели, но все равно выглядят как гаджет, а не как аксессуар.

Часы их жидкого металла

Структура жидкого металла означает, что по самой своей природе он не подвержен коррозии. Он значительно прочнее и тверже, чем нержавеющая сталь, относительно легкий и выдержит не только удары, но и воздействие соленой воды, если вы решите погрузиться с часами в море. Керамика также прочна и гарантирует, что рамка вокруг экрана не просто красиво блестит, а останется такой в течение длительного времени.

В комплекте вы найдете два ремешка. Изначально это будет металлический браслет, но внутри коробки можно найти еще ремешок из материала со сложнопроизносимым названием — гидрогенизированный нитрил-бутадиеновый каучук. Он также устойчив к температуре, соли, воде, ультрафиолету и другим воздействиям. Для сравнения, фторэластомер, который часто применяется в других часах, не обладает такими свойствами.

Пару слов надо добавить и о стекле. Оно имеет бОльшую толщину, чем даже сапфировые стекла на классических часах. Благодаря сочетанию факторов, перечисленных выше, часы и выдерживают почти любое воздействие, включая погружение на 100 метров даже в соленой воде.

Часы для дайвинга

Если вы дайвер и у вас возникли сомнения, что часы можно будет надеть на руку, спешу вас разубедить. В комплекте есть длинный непонятный ремешок. Оказывается, он нужен для того чтобы часы можно было надеть не просто на руку, а даже поверх гидрокостюма.

Выходит, что эти часы идеальны, премиальны и неповторимы? С технической и дизайнерской точек зрения да, но надо помнить, что они очень большие. Я люблю большие часы, но в первый раз даже мне они показались просто огромными. Спустя пару дней я привык и мне это даже начало нравиться, но надо точно понимать, что на женской или подростковой руке они будет смотреться очень инородно. При этом они не очень тяжелые и, несмотря на крупный корпус, руку не оттягивают, а лишь приятно утяжеляют.

Часы, которые не надо часто заряжать

Удивительно то, что эти часы, как и другие решения Huawei, работают намного дольше конкурентов. В идеале они должны продержаться две недели без подзарядки, но я пользовался ими чуть больше недели. Это тоже отличный результат, ведь Apple Watch или Samsung Galaxy Watch надо заряжать каждые 1-2 дня.

Иногда ради улучшения автономности приходится чем-то жертвовать. Например, невозможностью полноценно отвечать на уведомления, отсутствием полной поддержки сторонних приложений и некоторыми другими мелочами. Но в использования об этом перестаешь думать примерно к концу первого дня.

Входящее в комплект магнитное беспроводное зарядное устройство может полностью зарядить аккумулятор примерно за 60 минут. Но есть поддержка обычной QI зарядки. Она более медленная, но наличие такой универсальной возможности очень приятно, хотя мне и не пришлось ей пока воспользоваться.

Хороший экран в часах

1,5-дюймовая круглая поверхность экрана больше, чем у всех конкурентов. Huawei явно дает вам больше места и использует его более эффективно. Даже разрешение тут очень больше — 500 x 500 точек. Благодаря этому даже самые мелкие цифры становятся очень четкими. В том числе благодаря этому удается разместить на экране довольно много данных, не усложняя их чтение. А пиковая яркость 1000 нит делает считывание удобным даже в самый солнечный день. Сначала мне казалось, что яркость недостаточна и можно было бы сделать побольше, но когда вытянул шторку и увидел, что она установлена на 40%, сильно удивился.

Циферблаты нельзя детально настраивать, меняя оттенки, расположение и размер элементов, зато их почти бесконечное количество. В самих часах зашито около десятка вариантов, из которых лично я выбрал стандартный, но через приложение можно установить сотни, если не тысячи других вариантов — от классических аналоговых стилей до цифровых и даже довольно абстрактных вариантов.

Многие из них бесплатны, но в равной степени есть и платные циферблаты премиум-класса. Цена составляет несколько десятков рублей. Поэтому их скачивание не будет большой проблемой.

Контроль здоровья

Huawei также много внимания уделяет отслеживанию здоровья и фитнеса, вложив значительные средства в исследования этих областей за последние несколько лет. Как и Huawei Watch GT 3 Pro, новинка превосходно отслеживает все виды тренировок.

Huawei Watch Ultimate буквально напичканы датчиками и режимами тренировок. Все это делает их отличным компаньоном для занятий спортом. Как обычно, большой упор делается на бегунов. Предлагаются планы тренировок, которые вы можете выбрать в зависимости от вашего уровня подготовки. Можно даже готовиться к различным дистанциям для бега — от 5 километров до полного марафона.

По мере того, как вы завершаете тренировки или выполняете любые другие пробежки, платформа Huawei Health анализирует вашу производительность и физическую форму, а затем может адаптировать и изменить план в соответствии с вашими потребностями. Это очень хорошо, если вы растеряли мотивацию и хотите снова начать тренироваться.

В собираемой статистике можно найти все данные о продуктивности — от частоты сердечных сокращений, темпа и частоты вращения педалей до вашего VO2 Max, “беговых способностей” и прогнозов темпа.

Если спорт для вас есть только в телевизионных трансляциях, то можно будет просто отслеживать ежедневную активность. Сюда входит контроль сна и советы, как вы сможете улучшить его качество. Вы также сможете контролировать пульс, уровень кислорода и даже есть функция ЭКГ.

Если вы хотите, чтобы приложение напоминало вам о необходимости принимать лекарства, пить воду, ложиться спать в оптимальное время или даже выполнять дыхательные упражнения, вы можете настроить его на это. Все можно оптимизировать под себя. Проще говоря, все, что вы слышали о функциях умных часов, тут есть, и все это работает.

Стоит ли покупать Huawei Watch Ultimate

Нельзя отрицать, что Huawei в очередной раз выкатила действительно крутой гаджет. Смотря на это, понимаешь весь потенциал компании, которой действительно есть, чем нас удивить.

Благодаря корпусу из жидкого металла, керамическому безелю и сверхпрочной конструкции часы получили не только отличный внешний вид, но и возможность противостоять погружению на дно моря, подъему на горную вершину, а также жаре и холоду.

Единственный минус для большинства людей, не являющихся дайверами, альпинистами или любителями экспедиций, — высокая цена. Часы Huawei Watch GT 3 Pro отлично справятся с большинством ежедневных задач, но будут стоить дешевле. Зато не обеспечат такого ощущения премиальности. Да и выглядеть будут немного попроще, без глубокого блеска керамики, сапфирового стекла и жидкого металла в корпусе.

Я не буду утверждать, что это часы для всех. Одно я могу сказать точно. Если обычные смарт-часы для вас кажутся слишком простым гаджетом и хочется чего-то более премиального, то, кроме Garmin, у вас теперь есть Huawei. Я даже пока отложил покупку очередных механических часов, которые очень люблю, решив походить пару месяцев с Huawei Watch Ultimate.

Нет никаких сомнений, что это очень хорошие часы, и я получил большое удовольствие во время их тестирования. Huawei по-прежнему находится на одном уровне с лучшими брендами, кто бы там что не говорил. Это касается и часов, которые мы только что обсудили, и смартфонов, о которых мы еще поговорим.