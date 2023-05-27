Необычные часы Huawei отменяют сменные ремешки. Теперь будем менять весь корпус

Умные часы пользуются все большей популярность. Но все мы привыкли к чему-то довольно стандартному. Обычно это круглые или угловатые модели, которые носятся на руке и все… Иногда у них могут отстегиваться ремешки или меняться какие-то пластины на корпусе, но на этом все и заканчивается. По большому счету это типовые гаджеты, которые даже редко отличаются набором функций. Но Huawei решила показать что-то необычное и выпустила часы, которые рвут шаблоны. Они не стали какими-то необычными с технической точки зрения, но подача у них очень интересная.

Обзор Huawei Watch GT Cyber

Новинка относится к линейке Huawei Watch GT, а ее собственное название Cyber. Главная особенность, которая вызывает больше всего интереса — сменный корпус. Таким образом, есть отдельно корпус часов, а есть ремешок, приделанный к безелю. Так можно не просто заменить ремешок на какой-то другой, а полностью поменять внешний вид часов.

Часы со сменным корпусом

В качестве реализации потенциала этой задумки можно предложить несколько необычных решений, вроде ношения часов в качестве элемента одежды, дополнительного гаджета для смартфона (если вставить его в чехол), кулона и даже карманных часов на цепочке. Все ограничено только фантазией производителей аксессуаров или самой Huawei.

Сейчас это скорее концепт и говорить о том, что нас ждет шквал аксессуаров, не стоит, но интересна сама концепция, которая имеет все шансы стать массовой. Но, несмотря на это, и сейчас можно найти некоторые аксессуары для Huawei Watch GT Cyber. К ним уже можно отнести сменные корпуса, а это не мало. Сегодня у вас черные часы, завтра белые. Кто еще может это обеспечить?

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Простая кастомизация часов

Когда вы поменяете корпус, внешний вид полностью преобразится, так как сам модуль часов расположен под браслетом и виден будет только экран. Даже колесико можно снять, а значит и поменять, если вы захотите белый корпус. В России сменные варианты купить пока не просто, но для глобального рынка уже выпущено несколько довольно интересных решений.

Изначально модель выпускается в двух версиях, которые в основном отличаются цветом. Есть версия Urban в золотистом стальном корпусе и Sport с корпусом из композитного материала. Я несколько недель пользовался первой и оценил ее все ее плюсы и минусы.

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Новые часы Huawei

Часы продаются в коробке, которая выполнена в фирменном стиле, привычном нам по другим гаджетам производителя. Внутри находятся сами часы, зарядка для них и инструмент для демонтажа бокового колесика, которое нужно снимать для использования с некоторыми аксессуарами. В отдельной коробке, которая объединяется с основной картонной ”суперобложкой”, лежит ремешок. Наверное, это сделано намеренно, чтобы подчеркнуть модульность конструкции.

Чтобы собрать часы, надо просто ровно поместить их в корпус со стороны руки. Все подогнано очень плотно и может показаться, что соединение довольно тугое. Чтобы вытащить часы, надо с усилием надавить на экран. Это хорошо, ведь в собранном виде благодаря этому часы ощущаются максимально монолитно и не вываливаются из корпуса. Если дать их кому-то в руки, он даже не догадается, что конструкция модульная.

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Отзыв о Huawei Watch GT Cyber

Внешне, если честно, часы сначала показались мне довольно странными. Они немного вычурные и к этому надо привыкнуть. Возможно, полностью черный корпус смотрелся бы лучше, но дизайнеры почему-то решили так. ”Золото” в конструкции лично мне кажется немного устаревшим. Впрочем, со временем я перестал обращать внимание на это. Теперь для меня это просто брутальные большие часы.

Сидят на руке они очень комфортно. В том числе из-за того, что ремешок у них как бы загнут вниз — в сторону руки. Благодаря этому, несмотря на большой корпус, посадка очень комфортная. А вот вес при таком размере, как мне кажется, мог бы быть побольше. Это не спортивные часы в чистом виде, и они могут весить сколько угодно. Но те, кто любят большие часы, очень уважительно относятся к ощущению, когда увесистый корпус ощущается физически. Можно было бы сделать это за счет увеличения веса браслета. Так можно разделить их по направленности использования.

На руке гаджет в целом смотрится хорошо. Особенно, если у вас большая рука. Но даже на моем среднем по обхвату запястье не было большого запаса по размеру ремешка. Будь мое запястье в обхвате всего на 1,5-2 см больше, то застегивать часы приходилось бы на последнее отверстие. То есть запаса размера в них почти нет.

Спортивные режимы в часах

Некоторая спортивная составляющая в часах все же есть (все же они должны быть универсальными). Во-первых, это огромное количество спортивных режимов. Всего их более ста, включая самые специфические. Есть даже режим тренировки на горных лыжах. А данные о занятиях на свежем воздухе можно фиксировать при помощи встроенных систем GPS, BeiDou, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS.

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На безеле даже обычного черного корпуса нанесены части света, что само по себе не делает часы спортивными, но подчеркивает их какой-то бескомпромиссный характер и просто хорошо смотрится, делая их более похожими на классическую механику. А если еще выбрать хороший циферблат из нескольких тысяч вариантов, часы будут смотреться еще лучше.

Экран умных часов

После установки в корпус активная область OLED экрана составляет 1,32 дюйма при разрешении 466 на 466 точек. Он полностью круглый и имеет плотность 352 точки на дюйм, что само по себе очень много. Это ощущается уже на этапе заставки, которая появляется при включении. Кстати, тут HarmonyOS, о чем и говорит надпись, которая появляется после названия бренда.

Яркость экрана высокая и им можно комфортно пользоваться даже в солнечную погоду на улице. Блики есть, но их не так много. Да и экран плоский, а значит достаточно повернуть руку на пару градусов, и все будет отлично, даже если что-то будет бликовать. А вот отпечатков пальцев почти не остается, но я старался в основном пользоваться колесом прокрутки, как я привык в Apple Watch. Жаль, что так мало производителей применяет это решение.

Перечислять все функции отслеживания здоровья излишне. Достаточно только сказать, что тут нет ЭКГ, но есть функция отслеживания пульса в динамике, которая позволяет выявлять некоторые сердечные патологии. Точный диагноз часы не поставят, но подтолкнуть к визиту к врачу могут.

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Дополнительные функции умных часов

Из дополнительных функций можно отметить возможность разговаривать по телефону, не доставая его из кармана, слушать музыку с часов через встроенный динамик, измерение высоты над уровнем моря, компас, контроль уровня кислорода в крови (SpO2) и другие. Наличие необычного корпуса никак не влияет на функциональность гаджета и не ограничивает ее.

Интересно и то, сколько работают часы. Их нельзя назвать по-настоящему долгоиграющим гаджетом. Но они точно служат от одного заряда в разы дольше, чем часы от конкурентов из Apple и Samsung. В обычном режиме гарантируется примерно 7 дней работы, а в активном — около 4 дней. Мои наблюдения показали примерно такие же значения. Но мой режим использования был скорее смешанным. Но заряжал я часы не многим чаще одного раза в неделю. Если вы хотите заряжать часы еще реже, то стоит присмотреться к другим моделям Huawei серии Watch GT.

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Стоит ли покупать умные часы Huawei Watch GT Cyber

На основании моего опыта использования я могу сказать, что часы получились интересными. Мое первое настороженное отношение к ним быстро сменилось чем-то вроде восторженного интереса. Необычная концепция определенно имеет свой потенциал, но раскрывать его должна сама Huawei, так как часы не станут массовыми. При этом важно, чтобы во втором поколении часы имели те же габариты для обеспечения совместимости аксессуаров. С другой стороны, как продать внешне аналогичное решение? Эту непростую задачу компании еще только предстоит решить.

Huawei Watch GT Cyber сейчас — это интересный гаджет, который хочется попробовать. Для обычных людей со стороны он мало отличается от других часов, но для их владельца — это целый мир с потенциально бесчисленным количеством аксессуаров.

Из минусов хочется отметить небольшое, в сравнении с другими моделями часов Huawei, время автономной работы. В остальном это отличные часы, если вам нужно что-то необычное. Рекомендовал бы я их к покупке? Да, но теперь не могут сказать, в каком цвете. Сначала я был категоричен, а теперь принимаю оба доступных в России варианта. Пока даже на AliExpress с аксессуарами все не так хорошо. Но при такой цене можно купить такие часы на перспективу, чтобы через некоторое время обновить их. А если и нет, просто носить, как обычные.