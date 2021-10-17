Эти наушники гораздо круче AirPods Pro. Сами посмотрите

Несмотря на то, что AirPods можно подключить не только к iPhone, но и к любому Android-девайсу, наушники от Apple крайне сложно использовать с другими смартфонами. Сложная регулировка громкости, отсутствие показателя уровня заряда в телефоне делают их использование просто невыносимым. По этой причине, мне кажется, гораздо лучше поискать сторонние решения, тем более, что в таких наушниках иногда даже больше функциональности, чем в решении от Apple.

Как только в 2016 году AirPods пришли на рынок, сразу же огромное количество производителей начали выпускать множество предельно похожих наушников. Да, может быть, они и выглядят также, но по своей функциональности и удобству очень уступают.

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Новые фишки беспроводных наушников

Совсем недавно появилась информация, что в будущих поколениях наушников от Apple появятся новые фишки для здоровья. The Wall Street Journal рассказали, что в будущих AirPods появится термометр и функция контроля осанки. Если с измерением температуры тела все пока под вопросом, то с поддержкой осанки наушники уже существуют.

Компания Huami анонсировала свое устройство еще летом, однако поступили в продажу Amazfit PowerBuds Pro только сейчас. Ничем не примечательные на первый взгляд, эти уши способны действительно на многое.

Что купить вместо AirPods Pro

Начнем с малого. Наушники Amazfit PowerBuds Pro обладают возможностью активного шумоподавления до 40 дБ. Достигается это благодаря технологии гибридного цифрового адаптивного снижения шума и пассивной изоляции звука.

Есть сразу несколько режимов: первый отлично подойдет для шумного места, чтобы подавлять все ненужные звуки, второй — прозрачный (для улицы или работы дома), а третий — адаптивный, с помощью искусственного интеллекта постарается сам распознать, где вы находитесь в данный момент.

Дальше — интереснее. Сама компания Huami позиционирует свое новое устройство, как первые наушники, которые помогут сохранить вам осанку и имеют функцию напоминаний о положении шейного отдела позвоночника.

Вы спросите: кому это надо? Всем надо. Люди, которы постоянно работают за компьютером, меня однозначно поймут. Шея болит постоянно. Современный человек проводит времени за ПК или смартфоном больше, чем за реальным общением раза в 2 точно. А тут такое крутое решение. Новые PowerBuds Pro будут использовать для этих целей акселерометр.

Понятно, что весь позвоночник контролировать с помощью наушников невозможно, но вот его шейный отдел — запросто. Схема работы предельно простая: если шея будет оставаться неподвижной долгое время, то пользователь получит напоминание о необходимости разминки. Причем мелодия здесь тоже специальная.

С ее помощью вам всего лишь останется подвигать в такт музыке и продолжить работу. Благодаря этой функции удастся профилактировать многие заболевания, как, например, остеохондроз.

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Наушники для спорта

Когда я впервые удивил подобное, был просто в шоке. Будущее наступило — вот моя первая мысль. Но на контроле осанки в Huami не остановились и внедрили еще одну крутую фичу — отслеживание частоты сердечных сокращений. Все еще думаете, что лучше взять: фитнес-браслет или умные часы, тогда у меня для вас решение по интереснее — наушники.

Примечательно, что PowerBuds Pro не только мониторят ЧСС, но еще и воспроизводят определенный сигнал предупреждения при обнаружении высоких цифр, а затем отправляют данные в приложения для занятий спортом.

В целом, я думаю, что все носимые устройства сейчас можно просто выбросить. Больше в них нет необходимости. Кстати, с помощью все того же датчика, гарнитура сможет самостоятельно запускать начало беговых упражнений, подсчет времени, скорости, расстояния, сожженных калорий.

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Производители не забыли и про защиту слуха. Amazfit будут отслеживать уровень громкости, с которым вы слушаете ту или иную композицию, и предлагать убавить громкость. На официальном сайте компания заявляет, что руководствовались стандартами защиты ВОЗ. Мелочь, а приятно.

Из других характеристик следует отметить автономную работу до 9 часов без подзарядки и до 30 часов с использованием специального кейса. Наушники также защищены от попадания воды и пыли по стандарту IP55. Amazfit PowerBuds Pro поступили в продажу 15 октября. Цена на них просто огонь — всего 11 тысяч рублей.

Купить Amazfit PowerBuds Pro

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