Google назвала системные требования для обновления на Android 12

Вы ещё помните, что такое системные требования? Это список минимально допустимых характеристик, которые разработчики пишут на дистрибутивах игр или программного обеспечения. Так пользователь может понять, потянет его ПК их установку или нет. Лично я не сталкивался с необходимостью изучать системные требования уже очень давно. Это прекратилось примерно в то время, когда я пересел с Windows на Mac. Но, как выяснилось, системные требования есть не только у софта для ПК, но и у операционной системы Android, благодаря чему можно понять, какой смартфон потянет обновление, а какой — нет.

Google Play получил обновление в стиле Android 12. Как установить

Минимальные системные требования Android публикуются каждый год в специальном документе, который называется Compability Definition Document. В нём описываются аппаратные спецификации, которыми должен обладать смартфон, чтобы обновиться на новую версию ОС. В этом году Google тоже опубликовала такой документ, обратив внимание на содержание которого, можно смело сказать, что Android 12 — очень нетребовательное обновление. Но всё-таки не всё так просто.

Какие смартфоны получат Android 12

Согласно списку минимальных системных требований, опубликованному Google, для того, чтобы обновиться на Android 12, смартфон должен обладать следующими характеристиками:

Не менее 6 ГБ оперативной памяти;

Разрешающая способность экрана — 1080p;

Минимальная плотность пикселей — 400 ppi;

Скорость памяти на запись и чтение — 120 и 250 МБ/с;

Разрешающая способность основной камеры — 12 Мп;

Разрешающая способность фронтальной камеры — 4 Мп;

Функция записи видео в 1080p при 30 кадрах в секунду.

Как обновление до Android 12 изменит игры на смартфонах

Список, прямо скажем, очень необычный. Несмотря на его обширность, он не содержит такие ключевые параметры, как серия процессора, его вычислительная мощность, тактовая частота, объём встроенного хранилища, необходимый для установки Android 12, и ещё много чего ещё. Это одновременно и странно, и отрадно. То есть получается, что как таковых требований к производительности смартфона новая версия ОС не предъявляет.

Это действительно так. Android 12 можно установить на устройство практически с любым процессором. Именно по этой причине обновляться будут не только флагманские смартфоны, но и откровенные бюджетники, выходившие в последние год-два. Ключевое требование — чтобы процессор продолжал поддерживаться его производителем. Как правило, поддержка чипов длится не дольше 3-4 лет, поэтому рассчитывать на обновление совсем уж старым устройствам точно не приходится.

Обновление Андроид для слабых телефонов

Однако тут возникает закономерный вопрос: как устройства, которые обладают меньшим объёмом ОЗУ, чем требует Google, смогут обновиться на Android 12? Ведь такие устройства не просто есть на рынке, они всё ещё выпускаются, а значит, производители не смогут проигнорировать предстоящее обновление и по логике вещей должны-таки выпустить его для этих аппаратов, которые в том числе имеют недостаточный объём ОЗУ. Но выпустят ли? Ответ: да, смогут.

Минимальные системные требования Android 12 связаны не с установкой обновления как таковой, а с реализацией потенциала обновлённых устройств. Проще говоря, чтобы производитель смог адаптировать все нововведения новой версии ОС для своего смартфона, он должен полностью соответствовать требованиям, предъявляемым Google. Если он не соответствует, обновить его всё равно можно, но уже с некоторыми ограничениями по функциональности.

Самые интересные и полезные функции Android 12

Пока не уточняется, какие именно ограничения ждут пользователей смартфонов-претендентов на новую версию ОС с 4 или даже 3 ГБ оперативной памяти. Тем более, что с функциональной точки зрения Android 12 нельзя назвать очень богатым обновлением. Но Google не просто так предъявляет эти требования, поэтому где-то ограничения да вылезут. Например, при использовании приложений, которые специальным образом адаптированы под Android 12.

Мы уже знаем, что Google выделяет устройства на Android с 8 ГБ ОЗУ и выше. Она относит их к особому классу высокопроизводительных гаджетов, выпуская для них отдельные версии приложений с повышенными требованиями. Одним из таких приложений является Chrome на базе 64-битной архитектуры. Он работает быстрее традиционной версии за счёт потенциала увеличенного объёма оперативной памяти и других аппаратных спецификаций.