Как наши привычки влияют на батарею смартфона

Смартфон также называют «мобильным телефоном», потому что это устройство, которое мы можем носить с собой каждый день. Мобильные телефоны — важный инструмент в нашей повседневной работе и учебе. Поэтому, когда с ними возникают проблемы, мы часто оказываемся в неприятной ситуации. Несмотря на то, что технологии производства аккумуляторов продолжает совершенствоваться, потенциальные угрозы безопасности все еще существуют. Многие знают, что такое вздувшаяся батарея смартфона или другого устройства. А что, если я скажу, что на такое поведение источников питания влияет на производственный брак и не сложившиеся звезды? Думаю, вы и так об этом догадывались, но что приводит к таким неприятностям? Изменение каких привычек может исправить положение дел и спасти ваш смартфон от воспламенения?

Что нельзя делать с батареей смартфона

Сегодня в большинстве смартфонов используются литиевые батареи. Они имеют много преимуществ, таких, как большой запас энергии, высокая эффективность, возможность многократного использования и тому подобное. Однако, следует обратить внимание на вопросы безопасности. Вот лучшие способы сохранить литий-ионный аккумулятор в безопасности.

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Что делать, если уронил смартфон

Если вы небрежно обращаетесь со своим телефоном и он часто падает — вас ждут проблемы. Это не только может повредить ваш экран или корпус. Такие повреждения вы заметите сразу и сможете заменить поврежденные детали. Кроме этого, падения незаметно разрушают аккумулятор вашего смартфона. Литий-ионный аккумулятор очень часто нагревается за короткое время или даже взрывается в результате сильного удара по аккумулятору. Просто будьте осторожнее. Дело даже не в чехлах — просто привыкните пользоваться телефоном аккуратнее и не думайте, что если экран после падения цел, то ничего не произошло.

Безопасна ли быстрая зарядка смартфона

Нельзя не отметить, что любая быстрая зарядка смартфона не так хороша для него, как может показаться на первый взгляд. Многие считают, что если адаптер питания мощнее штатного и аккумулятор заряжается быстрее, то это хорошо. На самом деле это не так.

Зарядка и разрядка литиевых батарей смартфона является химической реакцией. При зарядке атом лития положительного электрода теряет электрон и становится отрицательным. При разрядке происходит обратное. Однако, при высоком зарядном токе скорость, с которой положительный электрод теряет электроны, становится слишком высокой. Это вызывает внутренние помехи, которые могут повредить аккумулятор смартфона.

Поэтому стоит привыкнут пользоваться тем адаптером, который соответствует характеристикам аккумулятора. Быстрая зарядка безопасна, но только тогда, когда она предусмотрена производителем. Бывают и случаи, когда можно пользоваться более мощным адаптером, чем комплектный, но производитель обычно говорит об этом.

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Можно ли часто заражать аккумулятор

Часто заряжать аккумулятор не только можно, но и нужно. Мы очень часто оставляем устройство заряжаться, пока ложимся спать. На самом деле это вредно для аккумулятора. Долгая перезарядка увеличивает газообразование аккумулятора. Это увеличит внутреннее давление аккумулятора и вызовет вздутие. Конечно, как только батарея смартфона раздувается, ее производительность падает. Новые смартфоны оснащены функциями, которые прекращают подачу тока, когда батарея полностью заряжена. Такие системы могут помочь, но это скорее дополнительная защита, чем основное средство. Лучше все равно заряжаться чаще, но по чуть-чуть, чем каждый день ставить его заряжаться на ночь.

Также не стоит заряжать смартфон при высокой температуре. Например, подключать к нему провод, когда он лежит на подоконнике на солнце или на приборной панели автомобиля.

Лучшие условия для зарядки литиевых батарей — около 25 градусов Цельсия. При этом надо помнить, что игры во время зарядки, просмотр видео и скачивание большого количества данных приводят к нагреву устройства, который усиливается при зарядке. Лучше так не делать, а в идеале даже снимать чехол. Перегрев смартфона очень часто приводит к вздутию аккумулятора и влияет на его срок службы.

Как правильно хранить смартфон

Производители смартфонов рекомендуют пользователям регулярно заряжать их примерно до 50%. Это поможет сохранить аккумулятор и продлить срок его службы. Поскольку литий-ионный аккумулятор в основном состоит из литиевого полимера, долгий период без использования может вызвать некоторые внутренние изменения. Это приводит к вздутию аккумулятора и потере его свойств.

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Чтобы избежать этого, периодически заряжайте смартфон, даже если не пользуетесь им. Такую привычку выработать сложно, но для безопасности и для того, чтобы смартфоном потом можно было пользоваться и дальше, лучше привыкнуть раз в несколько недель проверять его уровень заряда и пополнять его.

Можно ли пользоваться неоригинальным зарядным устройством

Неоригинальными зарядками пользоваться можно, но надо выбирать качественные аналоги. Низкокачественные зарядные устройства не могут обеспечить напряжение и ток, которые совместимы с требованиями зарядки смартфона. Это приводит к перегрузкам, которые часто ускоряют старение аккумулятора. В более ”запущенном” случае некачественный адаптер питания или кабель может привести в короткому замыканию и спалить телефон.

Можно ли протыкать вздувшийся аккумулятор

Многие думают, что протыкать аккумулятор можно. На самом деле это и так, и не так. В некоторых случаях протыкать его действительно можно. Для этого специалист должен провести диагностику и дать заключение, что несмотря на вздутие, батарея в целом в норме. В этом случае опять же специалист, должен найти на корпусе батареи специальное место для прокола (производители предусматривают его). Только после этого можно делать прокол. Но когда работа будет завершена, отверстие надо будет надежно заделать.

Еще раз повторюсь, что все эти работы должен проводить только специалист. И это касается только аккуратного прокола. Пробивать его насквозь вообще нельзя. Вспышка будет красивой, но опасной. Почти в ста процентах случаев это заканчивается серьезными ожогами или даже более серьезными травмами.

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Сколько служит аккумулятор смартфона

Срок службы батареи рассчитывается исходя из количества циклов зарядки и разрядки. Аккумуляторы, разработанные большинством производителей, могут выдерживать около 500 циклов заряда-разряда. Перегрев, долгая зарядка, повреждения батареи и многое другое сокращают срок службы. Это надо иметь в виду.

А еще помните, что если батарея вздулась, не надо поступать так, как мы привыкли — делать вид, что ничего не происходит — лучше идите в сервис. Не слушайте советов в Интернете, чтобы не подвергать себя опасности. К счастью, большинство смартфонов сейчас имеет не съемную батарею. В чем-то это не удобно, но так точно безопасней и комфортней.