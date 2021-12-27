Классные гаджеты с AliExpress, без которых не обойтись в 2022 году

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Иван Герасимов 0

До Нового Года остались считанные дни, но с набором необходимых гаджетов на следующие 365 дней мы уже определились: собрали только самое нужное, самое актуальное и качественное. В этом выпуске: предостерегаем смартфон от внезапной разрядки, выбираем отличные TWS-наушники, хорошую компактную Bluetooth-колонку, а также защищаем себя от болезней, холода и даже делаем так, чтобы хорошенько выспаться на праздниках. Все эти покупки совершайте под аккомпанемент нашего фирменного промокода, чтобы сэкономить. Заинтриговали? Подробности о классных покупках ниже!

Самые классные гаджеты, без которых не обойтись в следующем году. Какие они?

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Недорогая портативная зарядка

Еще раз спасибо KUULA за этот год: их портативки успешно спасали наши смартфоны

Без портативной зарядки выходить из дома точно нельзя: ни в этом году, ни в следующем. Аккумуляторы смартфонов, кажется, не собираются становиться мощнее. Соответственно, под рукой всегда должен быть надежный источник питания. Рекомендуем KUULA с двумя USB-портами и одним разъемом Type-C. 10 000 мА*ч должно хватит на парочку подзарядок.

Цена: от 920 рублей

Портативный аккумулятор KUULA

Хорошая блютуз-колонка

Качественная колонка с хорошим звуком — что еще надо для счастья?

Когда ищешь недорогую Bluetooth-колонку, начинаешь высматривать исключительно товары от известных брендов, не обращая внимания на достойные варианты. Колонка от HOCO — классная покупка. Во-первых, стоит совсем недорого. Во-вторых, она суперкомпактная. В-третьих, у нее мощный звук (до 25 Вт) и разъем для AUX. Топ за свои деньги?

Цена: 877 рублей

Колонка HOCO

Адаптер с двумя USB

Заряжать смартфоны абы чем точно не стоит. Ну, вы и так знаете

Если вы знаете абсолютно все про адаптеры и кабели для зарядки, то с легкостью добавите этот аксессуар от HOCO в свою корзину: в адаптере два разъёма, а мощность достигает 20 Вт. Больше ничего и не нужно для того, чтобы оперативно зарядить смартфон.

Цена: 692 рубля

Адаптер HOCO

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Мощный внешний аккумулятор

Baseus в очередной раз сделали топовый гаджет: удобный, в руке лежит хорошо и с емкостью не обманули

Baseus делает исключительно качественные вещи, а у товаров только высокие оценки от покупателей AliExpress. Портативный аккумулятор — яркий пример того, как с пользой потратить полторы тысячи рублей и не прогадать. Емкость составляет 20 000 мА*ч, есть USB Type-C, а еще небольшой LED-дисплей, чтобы знать заряд.

Цена: 1510 рублей

Повербанк Baseus

Защитное стекло для Samsung

Стекло стоит копейки, а защищает смартфон очень хорошо. Берите!

Пожалуй, лучшая находка года: классное защитное стекло для всех моделей Samsung. Знакомая купила его летом и пользуется до сих пор. Оно не разбилось при первом падение смартфона на каменный пол, что автоматически переводит этот аксессуар в разряд «топчиков». Берите, пока все не разобрали. Не забудьте выбрать свою модель смартфона!

Цена: от 134 рублей

Защитное стекло для Samsung

Защитное стекло для Redmi

Что хорошо: стекло не отходит из-за воздействия влаги

Еще одна классная находка — это защитное стекло для моделей Redmi. У продавца есть варианты почти для всех смартфонов. Сейчас цена снижена, но это временно — покупайте, пока не подорожало! И не забудьте выбрать свою модель на странице продавца.

Цена: от 148 рублей

Защитное стекло для Redmi

Хорошие недорогие TWS-наушники

Кстати, кейс у наушников Jabra не царапается

На днях моему другу подарили такие наушники коллеги по работе: как я и говорил ранее, это топовый аксессуар от проверенного бренда. Звук отличный, микрофоны очень качественные, в них есть шумоподавление, а также полный комплект — провод и амбюшуры на месте. Заказал себе такие вместо Beats — рекомендую и вам.

Цена: 4571 рубль

Наушники Jabra

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Как защитить уши от холода

Наушники не давят на уши: можно смело надевать под них любимую TWS-гарнитуру

Кажется, зима никогда не закончится. Но вот проблема: классные мероприятия, на которых надо выглядеть достойно, никто не отменял. Не отправляться же в шапке, правильно? Зимние наушники — отличный вариант для тех, кто не любит шапки по разным причинам. Попробуйте такие — точно не пожалеете и не замерзнете.

Цена: 302 рубля

Купить наушники для зимы

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Хорошая маска для сна

Попробуйте эту маску для сна: она не давит на глаза, не сползает ночью, зато помогает выспаться

В этом году я открыл для себя маски для сна по совету моей подруги: теперь сплю просто замечательно, не просыпаюсь по ночам, а с утра в глаза не попадает свет с улицы. Сон — важнейшая составляющая для того, чтобы быть в форме. Вот здесь есть несколько советов, как позаботиться о себе, а маска для сна — в вашу корзину.

Цена: 373 рубля

Удобная маска для сна

Защитная маска Xiaomi

Купил такие маски всей семье. Не поверите, но всем очень нравится, а зимой тепло

Коронавирус никуда не делся, а, похоже, останется с нами навсегда, словно внезапно приехавший родственник. Носить маски по-прежнему важно для всех нас — вот вам классная маска от Xiaomi. Кстати, в период холодов она еще и не даст вашему лицу замерзнуть. Не забудьте выбрать свой размер на странице продавца!

Цена: 358 рублей

Маска Xiaomi

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Huawei
4 функции моего старого телефона, доступные не всем новым флагманам

Я всегда выступал за то, что смартфон должен быть хорошим в рамках того бюджета, который каждый человек может себе позволить. То есть не обязательно всем выстраиваться в очередь за флагманом, но и говорить, что ”мне только позвонить” тоже неправильно. Так как мы проводим с этим устройством много времени, оно должно быть комфортным, качественным и хорошо выполнять свои задачи. При этом в последнее время я придерживаюсь принципа необязательности обновления смартфона каждый год. Сам я часто меняю средства связи, так как это моя работа, но у меня есть телефон, которым я пользовался три года назад, до сих пор иногда его беру и понимаю, что до него не дотягиваются многие флагманы. Это относится и к другим сегментам, но расскажу на своем примере.

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Безопасно ли заряжать телефон в машине?

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Дикие аксессуары с Алиэкспресс для Android и не только

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