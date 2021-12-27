Классные гаджеты с AliExpress, без которых не обойтись в 2022 году

До Нового Года остались считанные дни, но с набором необходимых гаджетов на следующие 365 дней мы уже определились: собрали только самое нужное, самое актуальное и качественное. В этом выпуске: предостерегаем смартфон от внезапной разрядки, выбираем отличные TWS-наушники, хорошую компактную Bluetooth-колонку, а также защищаем себя от болезней, холода и даже делаем так, чтобы хорошенько выспаться на праздниках. Все эти покупки совершайте под аккомпанемент нашего фирменного промокода, чтобы сэкономить. Заинтриговали? Подробности о классных покупках ниже!

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Недорогая портативная зарядка

Без портативной зарядки выходить из дома точно нельзя: ни в этом году, ни в следующем. Аккумуляторы смартфонов, кажется, не собираются становиться мощнее. Соответственно, под рукой всегда должен быть надежный источник питания. Рекомендуем KUULA с двумя USB-портами и одним разъемом Type-C. 10 000 мА*ч должно хватит на парочку подзарядок.

Цена: от 920 рублей

Портативный аккумулятор KUULA

Хорошая блютуз-колонка

Когда ищешь недорогую Bluetooth-колонку, начинаешь высматривать исключительно товары от известных брендов, не обращая внимания на достойные варианты. Колонка от HOCO — классная покупка. Во-первых, стоит совсем недорого. Во-вторых, она суперкомпактная. В-третьих, у нее мощный звук (до 25 Вт) и разъем для AUX. Топ за свои деньги?

Цена: 877 рублей

Колонка HOCO

Адаптер с двумя USB

Если вы знаете абсолютно все про адаптеры и кабели для зарядки, то с легкостью добавите этот аксессуар от HOCO в свою корзину: в адаптере два разъёма, а мощность достигает 20 Вт. Больше ничего и не нужно для того, чтобы оперативно зарядить смартфон.

Цена: 692 рубля

Адаптер HOCO

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Мощный внешний аккумулятор

Baseus делает исключительно качественные вещи, а у товаров только высокие оценки от покупателей AliExpress. Портативный аккумулятор — яркий пример того, как с пользой потратить полторы тысячи рублей и не прогадать. Емкость составляет 20 000 мА*ч, есть USB Type-C, а еще небольшой LED-дисплей, чтобы знать заряд.

Цена: 1510 рублей

Повербанк Baseus

Защитное стекло для Samsung

Пожалуй, лучшая находка года: классное защитное стекло для всех моделей Samsung. Знакомая купила его летом и пользуется до сих пор. Оно не разбилось при первом падение смартфона на каменный пол, что автоматически переводит этот аксессуар в разряд «топчиков». Берите, пока все не разобрали. Не забудьте выбрать свою модель смартфона!

Цена: от 134 рублей

Защитное стекло для Samsung

Защитное стекло для Redmi

Еще одна классная находка — это защитное стекло для моделей Redmi. У продавца есть варианты почти для всех смартфонов. Сейчас цена снижена, но это временно — покупайте, пока не подорожало! И не забудьте выбрать свою модель на странице продавца.

Цена: от 148 рублей

Защитное стекло для Redmi

Хорошие недорогие TWS-наушники

На днях моему другу подарили такие наушники коллеги по работе: как я и говорил ранее, это топовый аксессуар от проверенного бренда. Звук отличный, микрофоны очень качественные, в них есть шумоподавление, а также полный комплект — провод и амбюшуры на месте. Заказал себе такие вместо Beats — рекомендую и вам.

Цена: 4571 рубль

Наушники Jabra

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Как защитить уши от холода

Кажется, зима никогда не закончится. Но вот проблема: классные мероприятия, на которых надо выглядеть достойно, никто не отменял. Не отправляться же в шапке, правильно? Зимние наушники — отличный вариант для тех, кто не любит шапки по разным причинам. Попробуйте такие — точно не пожалеете и не замерзнете.

Цена: 302 рубля

Купить наушники для зимы

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Хорошая маска для сна

В этом году я открыл для себя маски для сна по совету моей подруги: теперь сплю просто замечательно, не просыпаюсь по ночам, а с утра в глаза не попадает свет с улицы. Сон — важнейшая составляющая для того, чтобы быть в форме. Вот здесь есть несколько советов, как позаботиться о себе, а маска для сна — в вашу корзину.

Цена: 373 рубля

Удобная маска для сна

Защитная маска Xiaomi

Коронавирус никуда не делся, а, похоже, останется с нами навсегда, словно внезапно приехавший родственник. Носить маски по-прежнему важно для всех нас — вот вам классная маска от Xiaomi. Кстати, в период холодов она еще и не даст вашему лицу замерзнуть. Не забудьте выбрать свой размер на странице продавца!

Цена: 358 рублей

Маска Xiaomi