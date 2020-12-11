Google Ассистент на Android научился зачитывать сообщения в проводных наушниках

Год назад Apple научила Siri зачитывать входящие сообщения, если в момент их поступления к iPhone подключены AirPods. Затем эта функция появилась ещё на нескольких моделях Beats, но левые наушники её поддержку так и не получили. В принципе, это было логично – всё-таки для работы голосового ассистента явно нужно какое-то продвинутое железо, которым «уши» сторонних производителей явно не обладают. Но Google – вот уж от кого не ждали – смогла доказать, что функция зачитывания сообщений поддерживает абсолютно любые наушники. По крайней мере, на Android и в паре с Google Ассистентом.

Google Ассистент научился управлять сторонними приложениями для Android

Google выпустила обновление для Google Ассистента с поддержкой зачитывания входящих сообщений для наушников. Раньше такая функция была доступна только с наушниками Pixel Buds, затем её действие распространили на все беспроводные наушники, а теперь настала очередь проводных. Это очень необычно, поскольку в большинстве случаев проводные наушники считаются не приспособленными к взаимодействию с голосовыми помощниками, тем более, если речь идёт об условно автоматизированном процессе.

Как настроить объявления о сообщениях на Android

Чтобы включить функцию зачитывания сообщений в наушники, вам потребуется небольшая подготовка:

Скачайте актуальную версию Google Ассистента;

Подключите наушники к Android-смартфону;

Вызовите Google Ассистент и откройте настройки;