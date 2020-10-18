Huawei готовит накладные наушники с шумодавом за 400 евро. Bose и Sony, подвиньтесь!

Многое ли удается Huawei предложить в том положении, в котором она оказалась? Операционной системы толком нет, а новая пока не готова. Железа лишили, бросив взамен возможность пользоваться железом 5-7-летней давности. Все это знают, и поэтому продажи смартфонов падают. Но компания не сдается и ищет пути выхода их положения. Поэтому постоянно запускает какие-то новые продукты. Учитывая, что некоторые из них разрабатываются еще с тех пор, когда все было нормально, можно предположить, что многое из того, что выходит сейчас, было запланировано еще в ”золотую эпоху” компании. Как бы там ни было, но теперь, наверное, самая известная китайская компания готовит для нас новые наушники. Судя по всему, выйдут они достаточно скоро, но в чем будет их особенность?

Новые наушники Huawei

Подробная информация о первых накладных наушниках Huawei — Huawei FreeBuds Studio — просочилась благодаря маркетинговым материалам, к которым получили доступ люди из WinFuture. Наушники будут иметь привычный форм-фактор с накладными чашками, которые полностью закрывают уши. Это уже само по себе позволит сделать звук очень качественным. Кроме этого, в конструкции будет система активного шумоподавления (ANC). Как говорят, стоить они будут ”всего” 400 евро (примерно 468 долларов США).

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При такой цене трудно не проводить сравнения между новыми наушниками Huawei и уже существующими хитами — Bose Noise Canceling Headphones 700 или Sony WH-1000XM4. Похоже, что Huawei вполне уверена в том, что сможет противостоять устоявшимся игрокам отрасли и все равно стремится расширить свой портфель устройств, чтобы компенсировать удар, нанесенный по ее бизнесу по производству смартфонов в последнее время.

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Что касается технических характеристик, Huawei FreeBuds Studio, как говорят, предлагает 40-миллиметровый динамический драйвер, а за производительность будет отвечать процессор Kirin A1. Именно этот процессор отвечает за работу наушников Huawei FreeBuds Pro. Учитывая, что эти наушники звучат очень неплохо для своего форм-фактора, можно предположить, что и новый гаджет будет отлично работать.

Как работает шумоподавление

Процессор в наушниках отвечает не только за обработку беспроводного сигнала и преобразование его в колебания мембраны. Еще он нужен для того, чтобы обеспечить работу системы шумоподавления. Для этого он должен сопоставить шум снаружи (полученный через внешний микрофон) с музыкой в нашниках. То есть исказить звук так, чтобы колебания были обратными и компенсировали внешний шум. Именно поэтому системы шумоподавления лучше всего справляются с монотонным гулом, но пропускают резкие звуки.

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Если верить источнику, то уровень шума в новых наушниках будет снижаться примерно на 40 Дб. Пока рано говорить о том, много это или мало — сначала надо послушать. Тем более, что как обычно значение проводится с припиской ”до”. То есть, в реальности оно может никогда не добраться до этого значения.

Характеристики наушников Huawei

Время автономной работы новых наушников Huawei должно быть приличным. Они поставляются с двумя батареями емкостью 410 мАч. Такой емкости должно хватить для того, чтобы в течение 20 часов слушать музыку или в течение 15 часов разговаривать по телефону. Правда, не сообщается, с включенным шумоподавлением или нет. В зависимости от этого значение может колебаться в обе стороны примерно на 10-20 процентов.

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Наконец-то по-настоящему массовым становится применение USB Type-C. Рассказывать, насколько удобно, когда во всех устройствах используется единый разъем, не приходится. До недавнего времени даже в дорогих наушниках использовался microUSB. В новинке будет уже Type-C. Он позволит зарядить наушники для использования в течение пяти часов всего за 10 минут.

Так же говорят, что Huawei FreeBuds Studio будут оснащены новейшим стандартом Bluetooth 5.2. Это обеспечит не только больший пропускной канал для более высокого качества звука, но и меньший риск потери сигнала.

Согласитесь, в целом характеристики Huawei FreeBuds Studio звучат многообещающе. Но это все характеристики. Мало того, что качество звука нельзя уместить в сухие рамки цифр, так еще и заявленные цифры — это одно, а реальные — совсем другое.

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Одно понятно точно. Раз Huawei готова повесить такой ценник на свои новые наушники, значит, они реально столько стоят. А раз они столько стоят, то у культовых моделей Bose, Sony и Sennheiser вот-вот появится серьезный конкурент. Конечно, мы еще все проверим и попробуем, когда доберемся до гаджета, но все равно, новость хорошая и даже очень.