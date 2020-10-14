Рабочие места Huawei. Зачем компания создает их в других странах?

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Артем Сутягин 0

Все мы знаем, что сейчас происходит с Huawei. Тем не менее компания старается что-то делать и не сидеть сложа руки. Иногда ее оптимизм и предприимчивость наталкивает на мысли, что ее руководство что-то знает. Конечно, у него больше информации, но кажется, будто они знают что-то глобальное, что может изменить судьбу компании, и поддерживает ее в том, чтобы она не сдавалась. Вот и сейчас поступили новости о том, что один из высокопоставленных руководителей компании сообщил о дальнейшем стремления компании инвестировать в рабочие места за пределами Китая и вообще в экономику других стран. Чтобы это значило и будет ли это иметь какой-то смысл для компании, однозначно сказать сложно, но сама ситуация становится все более интересной.

Логотип Huawei

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Работа в Huawei

На этой неделе один из руководителей Huawei действительно заявил, что компания намерена и дальше создавать больше рабочих мест за пределами Китая и будет увеличивать свои инвестиции и рабочую силу на зарубежных рынках. Она делала это почти во все времена и нынешнее сложное положение не повлияет на ее стремление.

Согласно отчету ChinaDaily, подобное заявление сделал Ян Лида, директор правления и старший вице-президент Huawei. Он сказал, что компания уже более десяти лет инвестирует в такие страны, как Канада, чтобы помочь поддержать местную экономику за счет своих усилий по обеспечению занятости.

Ян Лида

Ян Лида — старший вице-президент Huawei

Более того, стоит отметить, что на данный момент именно китайский технологический гигант является одним из крупнейших корпоративных инвесторов в регионе. Он обеспечивает не просто какие-то там вложения и несколько рабочих мест «для галочки». Количество таких мест на данный момент уже насчитывает 1200 человек, но дальше эта цифра будет только расти.

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Судя по всему, имеются в виду непосредственные рабочие места, так как кроме них есть еще и косвенные, количество которых уже сейчас достигает 5000 человек. Если вдуматься в эту цифру и учесть, что это только одна страна, можно сделать выводы о том, насколько действительно основательно компания вкладывается в различные страны.

Заявление руководства Huawei

Заявление высокопоставленного руководителя Huawei было сделано им во время дискуссии на тему «Инвестиции в Канаду» на 42-м ежегодном бизнес-форуме Делового совета Канады и Китая, который проходил в Пекине, Китай. Однако несмотря на это, Ян также предупредил о потенциальных рисках для компаний, инвестирующих в Канаду. Он отметил, что китайские компании, которые планируют инвестировать в другие государства, должны быть осторожными и принимать во внимание сложившуюся в мире ситуацию.

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Проще говоря, принимать надлежащие меры безопасности из-за растущих проблем в глобальной деловой среде. Кто, как ни Huawei, должна разбираться в этом и понимать, насколько легко потерять все наработки на мировой арене, которые делались годами, если не десятилетиями.

Huawei 5G

Новые рабочие места нужны Huawei и для работы над сетями пятого поколения. В некоторых странах это еще можно делать.

Даце Мерфи, генеральный консул Канады в Шанхае, сказал, что его страна остается одним из важных направлений исходящих инвестиций для китайских инвесторов даже во время проблем, вызванных пандемией и другими потрясениями. Кроме того, Мерфи заявил, что «это был трудный год для всех нас, поскольку пандемия COVID-19 сильно повлияла на мировую экономику. Ситуация в Китае отличается от других, поскольку он быстро восстанавливается после трудностей в течение первых нескольких месяцев этого года».

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Что делает Huawei

Можно подумать, что для нас не имеет значения деятельность Huawei в какой-то там Канаде. Мол, это другой конец Земли и у нас от этого ничего не изменится. В целом так и есть, но не стоит забывать, что Канада стала только примером деятельности Huawei. Кроме этой страны, телекоммуникационный гигант вкладывается и в другие. Есть вложения в том числе и в Россию. Самый свежий пример — привлечение российских специалистов для работы над операционной системой компании.

Рабочие места Huawei в России

Получается, рабочие места создаются и в других регионах, и это хорошо, но еще важнее другое. Судя по всему, Huawei нацелена то, чтобы пройти свой нелегкий путь без потерь или просто сделать их минимальными. Пока не уточняется, в каком направлении будут создаваться рабочие места, но если компания выживет, рано или поздно она сможет снова окрепнуть.

Huawei смартфоны

Возможно, когда-то Huawei снова станет делать крутые смартфоны.

Даже если она перестанет производить смартфоны, рано или поздно она может вернуться к этому. В итоге, мы опять получим конкуренцию. А то, как компания ведет себя под прессингом, лишний раз подчеркивает ее отношение к делу. Лично меня это сильно располагает к ее продукции.

Наверное, кто-то из вас не согласится с моим мнением. Для того, чтобы его оспорить, есть комментарии или наш Telegram-чат. А заодно расскажите о том, хотели бы вы работать в Huawei или нет?

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