Рабочие места Huawei. Зачем компания создает их в других странах?

Все мы знаем, что сейчас происходит с Huawei. Тем не менее компания старается что-то делать и не сидеть сложа руки. Иногда ее оптимизм и предприимчивость наталкивает на мысли, что ее руководство что-то знает. Конечно, у него больше информации, но кажется, будто они знают что-то глобальное, что может изменить судьбу компании, и поддерживает ее в том, чтобы она не сдавалась. Вот и сейчас поступили новости о том, что один из высокопоставленных руководителей компании сообщил о дальнейшем стремления компании инвестировать в рабочие места за пределами Китая и вообще в экономику других стран. Чтобы это значило и будет ли это иметь какой-то смысл для компании, однозначно сказать сложно, но сама ситуация становится все более интересной.

Работа в Huawei

На этой неделе один из руководителей Huawei действительно заявил, что компания намерена и дальше создавать больше рабочих мест за пределами Китая и будет увеличивать свои инвестиции и рабочую силу на зарубежных рынках. Она делала это почти во все времена и нынешнее сложное положение не повлияет на ее стремление.

Согласно отчету ChinaDaily, подобное заявление сделал Ян Лида, директор правления и старший вице-президент Huawei. Он сказал, что компания уже более десяти лет инвестирует в такие страны, как Канада, чтобы помочь поддержать местную экономику за счет своих усилий по обеспечению занятости.

Более того, стоит отметить, что на данный момент именно китайский технологический гигант является одним из крупнейших корпоративных инвесторов в регионе. Он обеспечивает не просто какие-то там вложения и несколько рабочих мест «для галочки». Количество таких мест на данный момент уже насчитывает 1200 человек, но дальше эта цифра будет только расти.

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Судя по всему, имеются в виду непосредственные рабочие места, так как кроме них есть еще и косвенные, количество которых уже сейчас достигает 5000 человек. Если вдуматься в эту цифру и учесть, что это только одна страна, можно сделать выводы о том, насколько действительно основательно компания вкладывается в различные страны.

Заявление руководства Huawei

Заявление высокопоставленного руководителя Huawei было сделано им во время дискуссии на тему «Инвестиции в Канаду» на 42-м ежегодном бизнес-форуме Делового совета Канады и Китая, который проходил в Пекине, Китай. Однако несмотря на это, Ян также предупредил о потенциальных рисках для компаний, инвестирующих в Канаду. Он отметил, что китайские компании, которые планируют инвестировать в другие государства, должны быть осторожными и принимать во внимание сложившуюся в мире ситуацию.

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Проще говоря, принимать надлежащие меры безопасности из-за растущих проблем в глобальной деловой среде. Кто, как ни Huawei, должна разбираться в этом и понимать, насколько легко потерять все наработки на мировой арене, которые делались годами, если не десятилетиями.

Даце Мерфи, генеральный консул Канады в Шанхае, сказал, что его страна остается одним из важных направлений исходящих инвестиций для китайских инвесторов даже во время проблем, вызванных пандемией и другими потрясениями. Кроме того, Мерфи заявил, что «это был трудный год для всех нас, поскольку пандемия COVID-19 сильно повлияла на мировую экономику. Ситуация в Китае отличается от других, поскольку он быстро восстанавливается после трудностей в течение первых нескольких месяцев этого года».

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Что делает Huawei

Можно подумать, что для нас не имеет значения деятельность Huawei в какой-то там Канаде. Мол, это другой конец Земли и у нас от этого ничего не изменится. В целом так и есть, но не стоит забывать, что Канада стала только примером деятельности Huawei. Кроме этой страны, телекоммуникационный гигант вкладывается и в другие. Есть вложения в том числе и в Россию. Самый свежий пример — привлечение российских специалистов для работы над операционной системой компании.

Рабочие места Huawei в России

Получается, рабочие места создаются и в других регионах, и это хорошо, но еще важнее другое. Судя по всему, Huawei нацелена то, чтобы пройти свой нелегкий путь без потерь или просто сделать их минимальными. Пока не уточняется, в каком направлении будут создаваться рабочие места, но если компания выживет, рано или поздно она сможет снова окрепнуть.

Даже если она перестанет производить смартфоны, рано или поздно она может вернуться к этому. В итоге, мы опять получим конкуренцию. А то, как компания ведет себя под прессингом, лишний раз подчеркивает ее отношение к делу. Лично меня это сильно располагает к ее продукции.

Наверное, кто-то из вас не согласится с моим мнением. Для того, чтобы его оспорить, есть комментарии или наш Telegram-чат. А заодно расскажите о том, хотели бы вы работать в Huawei или нет?