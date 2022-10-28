Какие смарт-часы купить до 4 000 рублей. Кажется, я нашел идеальный вариант

Смарт-часы — гаджет популярный, но зачастую довольно дорогой. Дешевые устройства в магазинах тоже есть, однако они имеют несколько существенных недостатков: материалы низкого качества, тусклый и зернистый дисплей, ограниченная функциональность. К счастью, вышесказанное не касается Mibro T1 Watch. Это новые смарт-часы от шанхайского бренда, который знает толк в носимых аксессуарах. Яркое тому свидетельство — инвестиции от Xiaomi и других компаний, уже заслуживших признание аудитории и доверившихся Mibro. Ожидания инвесторов оправдались. Думаю, оправдаются и ваши, ведь Mibro T1 — по-настоящему умные часы с функциями, редко встречающимися в сегменте недорогих устройств.

Умные часы Mibro

Как правило, если мы говорим о дешевых смарт-часах, то подразумеваем невзрачное устройство в пластиковом корпусе. Mibro T1 Watch опровергают это предположение. Они сделаны из алюминия и внешне действительно выглядят дорого. Сразу и не скажешь, что часы стоят всего 4 тысячи рублей. Но есть и небольшой минус — громоздкость. С ремешком Mibro T1 Watch весят 53,5 грамма. Поэтому наличие аксессуара на руке всегда будет чувствоваться.

Узнать подробности о Mibro T1 Watch

Вместе с тем они обладают фишкой, которая так нравится пользователям вне зависимости от брендовых предпочтений. Я сейчас говорю о колесике, выполняющем функцию переключения между пунктами меню. Достаточно сделать небольшой поворот, чтобы сменить циферблат или пролистнуть доступные приложения.

Кстати, раз уж я вскользь упомянул циферблаты, стоит рассказать о дисплее. Экран Mibro T1 представлен в виде 1,6-дюймовой AMOLED-матрицы с высокой плотностью пикселей 301 ppi. Язык не повернется назвать картинку зернистой, ну а широкий выбор вотчфейсов с возможностью загрузить свое изображение дает широкий простор для фантазии.

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Функции смарт-часов

Поговорим о режимах тренировок. Многие производители гонятся за количеством, добавляя различные «румбы» и даже «шахматы». Mibro T1 Watch предлагают всего 20 тренировок, но все из них — полезные. Главное для меня, что есть режим «Скакалка». Очень важная функция, позволяющая выключить голову и сконцентрироваться на тренировке, а итоговое количество повторов покажут сами часы.

Бег, плавание, ходьба, плавание, отжимания, футбол — все это на месте. К сожалению, часы не оснащены GPS-датчиком. Правда, данный факт вряд ли станет серьезной проблемой, если во время тренировок вы держите телефон в кармане. Маршрут будет записан и отобразится в приложении.

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А вот другой популярный датчик SpO₂ сюда завезли, так что с помощью Mibro T1 Watch вы можете следить за сатурацией. Круглосуточный мониторинг пульса и анализ качества сна тоже на месте. Но, справедливости ради, не из-за этих функций часы называются умными. Основная причина — далее.

Часы с функцией звонка

Mibro T1 Watch оснащены встроенным микрофоном и динамиком. Уже догадываетесь, для чего? Если нет, то поясню. Часы сопрягаются со смартфоном через Bluetooth. И, если на телефон поступает звонок, то уведомление сразу же отображается на экране носимого аксессуара. Обычные часы позволяют только сбросить вызов, но с помощью Mibro T1 Watch на него можно ответить. Очень крутая фишка на случай, если не хочется лезть за смартфоном в карман.

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Также Mibro T1 Watch поддерживают и другие популярные функции. Они показывают погоду и входящие сообщения. А динамик можно использовать в том числе для прослушивания музыки. Разумеется, тоже через Bluetooth.

Автономность смарт-часов

В самом начале я отметил, что Mibro T1 Watch — массивные часы, которые вместе с ремешком весят более 50 граммов. Но нет худа без добра. Габариты гаджета с лихвой компенсируются его автономностью. Смарт-часы оснащены большим аккумулятором на 300 мАч. Полного заряда хватит на 7 дней активной эксплуатации и 45 дней в режиме аксессуара, показывающего время. В режиме Bluetooth-звонков Mibro T1 Watch продержатся 5 часов, но это при условии, что вы будете разговаривать непрерывно.

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Цена смарт-часов

В принципе, стандартная цена Mibro T1 не отличается от других смарт-часов с подобным набором функций — 120$ (~ 7 500 рублей). Но с 1 по 12 ноября на AliExpress они будут продаваться менее чем за 4 000 рублей по курсу площадки. Главное — не забудьте применить код MIRONOV8, который дает дополнительную скидку.

Купить Mibro T1 Watch

В итоге можно с уверенностью сказать, что Mibro T1 Watch — одни из лучших смарт-часов в своем ценовом диапазоне. Это редкая модель, которая поддерживает Bluetooth-звонки. А потому, если вы искали часы с функцией звонка — берите Mibro T1 Watch. Вместе с тем примите во внимание их размеры и отсутствие GPS. Для некоторых пользователей подобные особенности могут стать недостатком.