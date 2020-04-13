Какой способ зарядки телефона я считаю идеальным

Современные телефоны могут заряжаться как угодно. Одни делают это быстро, другие — медленно. Одни — по проводу, другие — без. Одни — от розетки, другие — от внешнего аккумулятора. Способов много, как говорится, выбирай любой. Некоторыми я бы категорически не советовал пользоваться, но вы меня не послушаете. Тут даже вопрос не в том, что какой-то лучше или хуже, хотя у них и есть особенности, а в том, что стоит выбрать для себя. Я для себя выбрал два основных способа зарядки и хочу рассказать, почему остановился именно на них. Если вы со мной не согласитесь, мне все равно. Зато будет, о чем подискутировать в комментариях.





Как лучше заряжать телефон

Многие спорят о том, как лучше заряжать телефон. Одни считают, что надо пользоваться беспроводным способом, а другие говорят, что это опасно для гаджета и надо выбирать только провод и только оригинальный.

По поводу оригинальности даже вопросов нет. И адаптер питания, и кабель должны быть оригинальными или просто хорошими. Варианты с AliExpress — это не наш метод. Я много раз слышал истории о том, что смартфон плохо заряжается и все они были о том, что надо что-то то делать с гнездом зарядки. Никому даже в голову не приходило, что разъем дорогого смартфона куда более надежен, чем кабели, которые продаются по 100 рублей за ведро. Еще и ведро в стоимость входит.

Кроме того, что из-за плохой распайки кабель может замкнуть и спалить телефон, он может медленно заряжать. Это встречается даже чаще, чем то, что он просто не работает. Качественный кабель должен быть сделан из качественных материалов, а они стоят денег — это аксиома.

Определились и зафиксировали — зарядка должна быть качественной. Даже дорогая зарядка в итоге выйдет дешевле. Особенно, если у вас флагманский смартфон. Теперь надо понять, какую именно зарядку для себя выбрать. Я выбрал два варианта.

Можно ли пользоваться беспроводной зарядкой

По поводу опасности беспроводной зарядки можно в очередной раз повториться, что она безопасна. Я много раз писал об этом, но повторюсь еще раз. Беспроводная зарядка может нагревать смартфон, но она не позволит ему сгореть от скачка напряжения. Впрочем, даже с небольшой скоростью уже научились бороться и современные смартфоны заряжаются полностью меньше, чем за час даже беспроводным способом.

Если вы чего-то не знаете о беспроводной зарядке, очень подробно об этом можно прочитать в нашей спецаильной статье.

Можно даже пользоваться и более медленными беспроводными зарядками. Достаточно просто немного изменить своим привычки. В тот момент, когда не пользуетесь смартфоном, надо его класть не просто на стол, а на зарядную станцию. Если так делать, то у вас почти всегда будет 100 процентов заряда. Даже если пользоваться ей только на работе.

У меня стоит беспроводная зарядка средней мощности. В некоторые моменты дня я постоянно пользуюсь телефоном и не могу поставить его заряжаться. Иногда наоборот. Даже 10-15 минут в час достаточно для того, чтобы к концу дня телефон был заряжен на 100 процентов. Главное, не доводить до глубокой разрядки. Если у вас 1-2 процента и вам нужно срочно кому-то звонить, пользуйтесь проводом.

А еще удобно пользоваться беспроводными зарядками, которые не лежат на столе, а выполнены в виде подставки. Я сам пользуюсь такой и это очень удобно (хотя, о еще более удобном варианте поговорим чуть ниже). Когда приходит уведомление, смартфон видит меня, сканирует лицо и сразу показывает текст уведомления.

Портит ли аккумулятор быстрая зарядка

Для обычной зарядки я выбрал именно беспроводную. Есть зарядная станция в офисе, есть дома и даже в машине встроен специальный лоток для зарядки. В итоге, смартфон у меня почти всегда заряжен полностью. Но бывает, что я могу где-то задержаться или просто забыть поставить смартфон на зарядку и тогда на помощь приходит быстрая проводная зарядка.

Сейчас очень многие смартфоны ее поддерживают и этим надо активно пользоваться. Это совершенно безопасно, но при условии использования оригинального кабеля и адаптера питания. Так зарядка будет максимально быстрой, а риска для аккумулятора не будет вовсе.

Стоит понимать, что быстрые зарядки имеют высокую мощность. Именно это и может повредить смартфон, если что-то пойдет не так. С оригинальными аксессуарами все должно работать, как надо.

В некоторых моделях OnePlus и OPPO можно полностью зарядить смартфон за 30-35 минут. Это очень быстро и этим надо пользоваться.

Как быстро зарядить телефон

Если ваш смартфон не поддерживает быструю зарядку или она кажется вам недостаточно быстрой, есть пара советов из личного опыта, как ускорить процесс зарядки.

Во время зарядки смартфон повышает потребление энергии — ее же все равно дают, почему не взять. Это могут быть скачиваемые обновления, синхронизация данных и просто увеличение мощности приемника для улучшения качества связи. Многие еще думают, что если они играют в игру во время зарядки, то смартфон все равно должен заряжаться с той же скоростью. Потом они очень удивляются, когда такого не происходит.

Берегите свои аккумуляторы: Что делать если вздулся аккумулятор телефона?

Для максимально быстрой зарядки надо отключить все потребление. В идеале вообще выключить телефон, но это не всегда возможно. Некоторые телефоны сами включаются, когда стоят на зарядке. В этом случае можно просто включить авиарежим.

Если можете себе позволить отключить телефон или хотя бы включить авиарежим, это позволит сделать зарядку быстрее примерно на 10-15 процентов. Даже при использовании того же адаптера питания.

Самая хорошая зарядка для телефона

С быстрой зарядкой все понятно. Можно и дальше наращивать ее скорость, но полчаса на полную зарядку это уже хорошо. Куда больше вопросов к беспроводной зарядке.

Главное знать, как сберечь телефон в обычной жизни. Есть несколько типовых примеров, как пользователи сами убивают свои смартфоны.

Одним из ее существенных минусов является необходимость точного позиционирования (совмещения индукционной катушки в зарядке и в телефоне). То есть, если сместить смартфон немного в сторону, он будет заряжаться намного медленнее или не будет заряжаться вовсе.

При всей моей любви к зарядным подставкам, мне очень хочется, чтобы сделали коврик, на который можно положить смартфон и он начнет заряжаться. То есть, положить в любое место этого коврика, а не строго в одно конкретное. Пусть он будет размером с лист A4 или даже меньше, но не придется точно выверять, как положить смартфон.

Apple пыталась сделать что-то подобное, но не смогла. Она сильно грелась и работала не очень стабильно. Скорее всего, там стоял вопрос в том, чтобы зарядка шла быстро. А если мне не надо заряжать телефон быстро?

Если у вас есть свое мнение по поводу того, как должна выглядеть беспроводная зарядка, расскажите об этом в нашем Telegram-чате.

Что, если я хочу положить на ночь все телефоны семьи на этот коврик и пусть они заряжаются 5-7 часов. Такой возможности мне даже никто не дал — это очень грустно.

Если такие коврики появятся даже с большим временем зарядки, я буду только рад. Это то, чего нам точно не хватает. Сделайте кто-нибудь такое и я первым встану в очередь со словами ”заткнитесь и берите мои деньги”! Вот только никто не смог пока сделать что-то подобное или просто еще не додумался до этого. Вы на моей стороне?