5 лучших способов сделать Smart TV из обычного телевизора

Несмотря на то, что сегодня никого не удивишь телевизором со Smart TV, в наших домах продолжают оставаться устройства, которые нельзя назвать умными. А ведь порой так хочется включить YouTube на большом экране, посмотреть фильм в онлайн-кинотеатре или в конце концов во что-нибудь поиграть. К счастью, из сложившейся ситуации удастся выйти, не меняя старую модель. Нужно лишь сделать Смарт ТВ из обычного телевизора, воспользовавшись одним из следующих способов.

ТВ-стик для телевизора

Сделать из обычного телевизора умный получится при условии, что ваша модель оснащена разъемом HDMI. К нему можно подключить периферийную технику. Например, стик для телевизора — небольшую приставку, по форме напоминающую флешку. Невзирая на свои скромные габариты, этот прибор поддерживает выход в интернет и предлагает почти неограниченное количество приложений от онлайн-кинотеатров и браузеров до полноценных игр на Android TV.

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Для подключения ТВ-стика к телевизору нужно вставить его в разъем HDMI, а также подсоединить к ближайшей розетке по кабелю. В комплекте с устройством вы найдете пульт и инструкцию, так что разобраться в новой для себя технике не составит труда. А для понимания всех нюансов прочитайте обзор стика Xiaomi на нашем сайте.

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Смарт-приставка для телевизора

Самый популярный способ, помогающий сделать умный телевизор из обычного, — покупка приставки с Android TV. По сути, это тот же стик, но в более распространенном форм-факторе, который позволяет расположить внешнее устройство на столе или подставке. Выбирая ТВ-приставку для телевизора, обратите внимание на следующие модели:

ТВ-приставки подключаются к телевизору так же, как и стики, но не напрямую, а через провод, идущий в комплекте. Плюсом в сравнении с более компактными устройствами является наличие дополнительных разъемов для флешек и другой периферии.

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Умная колонка Яндекс Станция Макс

Яндекс известен своими умными колонками. При этом не все знают, что некоторые модели можно использовать не только для общения с голосовым ассистентом или для прослушивания музыки, но и как смарт-приставку для телевизора. Такая опция предусмотрена в Яндекс Станции Макс.

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На обратной стороне колонки есть разъем HDMI, с помощью которого осуществляется подключение Яндекс Станции к телевизору, после чего останется выбрать в качестве источника изображения и звука задействованный порт. На экране появится интерфейс Смарт ТВ от Яндекса, а управлять воспроизведением контента получится через голосовые команды.

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Как подключить компьютер к телевизору

Не забывайте, что смотреть YouTube на большом экране и даже играть в современные 3D-игры на телевизоре можно, просто подключив к нему компьютер. Как вы уже догадались, для этого требуется только HDMI-кабель и пара ловких движений рук, чтобы в параметрах Windows включить вывод изображения (сочетание клавиш «Win» + «P»).

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Также специально для телевизора вы можете купить мини-ПК. Уровень производительности подобных устройств зачастую уступает полноценным компьютерам и ноутбукам, но его вполне достаточно даже для воспроизведения видео в разрешении 4K. Ну а цена — просто сказка (от 10 тысяч рублей).

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Игровая консоль для телевизора

Последний вариант, как сделать умный телевизор из обычного, — подключить к нему игровую консоль. Сгодится хоть Xbox, хоть PlayStation. Несколько последних поколений приставок предлагают широкие мультимедийные возможности, позволяя в том числе устанавливать приложения, среди которых есть онлайн-кинотеатры и старый добрый YouTube.

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Обратите внимание, что среди приложений для игровой консоли может не оказаться нужного вам онлайн-кинотеатра. Поэтому обязательно уточните поддержку необходимых программ перед покупкой, если вдруг решите воспользоваться таким необычным способом сделать Смарт ТВ из обычного телевизора.