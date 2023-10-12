5 лучших способов сделать Smart TV из обычного телевизора

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Герман Вологжанин

Несмотря на то, что сегодня никого не удивишь телевизором со Smart TV, в наших домах продолжают оставаться устройства, которые нельзя назвать умными. А ведь порой так хочется включить YouTube на большом экране, посмотреть фильм в онлайн-кинотеатре или в конце концов во что-нибудь поиграть. К счастью, из сложившейся ситуации удастся выйти, не меняя старую модель. Нужно лишь сделать Смарт ТВ из обычного телевизора, воспользовавшись одним из следующих способов.

5 лучших способов сделать Smart TV из обычного телевизора. Все намного интереснее, чем вы могли подумать. Фото.

Все намного интереснее, чем вы могли подумать

ТВ-стик для телевизора

Сделать из обычного телевизора умный получится при условии, что ваша модель оснащена разъемом HDMI. К нему можно подключить периферийную технику. Например, стик для телевизора — небольшую приставку, по форме напоминающую флешку. Невзирая на свои скромные габариты, этот прибор поддерживает выход в интернет и предлагает почти неограниченное количество приложений от онлайн-кинотеатров и браузеров до полноценных игр на Android TV.

ТВ-стик для телевизора. Нужно просто вставить, и готово. Фото.

Нужно просто вставить, и готово

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Для подключения ТВ-стика к телевизору нужно вставить его в разъем HDMI, а также подсоединить к ближайшей розетке по кабелю. В комплекте с устройством вы найдете пульт и инструкцию, так что разобраться в новой для себя технике не составит труда. А для понимания всех нюансов прочитайте обзор стика Xiaomi на нашем сайте.

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Смарт-приставка для телевизора

Смарт-приставка для телевизора. Приставка — это как ТВ-стик, только побольше. Фото.

Приставка — это как ТВ-стик, только побольше

Самый популярный способ, помогающий сделать умный телевизор из обычного, — покупка приставки с Android TV. По сути, это тот же стик, но в более распространенном форм-факторе, который позволяет расположить внешнее устройство на столе или подставке. Выбирая ТВ-приставку для телевизора, обратите внимание на следующие модели:

ТВ-приставки подключаются к телевизору так же, как и стики, но не напрямую, а через провод, идущий в комплекте. Плюсом в сравнении с более компактными устройствами является наличие дополнительных разъемов для флешек и другой периферии.

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Умная колонка Яндекс Станция Макс

Умная колонка Яндекс Станция Макс. Колонка Яндекса умнее, чем вам кажется. Фото.

Колонка Яндекса умнее, чем вам кажется

Яндекс известен своими умными колонками. При этом не все знают, что некоторые модели можно использовать не только для общения с голосовым ассистентом или для прослушивания музыки, но и как смарт-приставку для телевизора. Такая опция предусмотрена в Яндекс Станции Макс.

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На обратной стороне колонки есть разъем HDMI, с помощью которого осуществляется подключение Яндекс Станции к телевизору, после чего останется выбрать в качестве источника изображения и звука задействованный порт. На экране появится интерфейс Смарт ТВ от Яндекса, а управлять воспроизведением контента получится через голосовые команды.

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Как подключить компьютер к телевизору

Как подключить компьютер к телевизору. Если есть компьютер, понадобится только кабель. Фото.

Если есть компьютер, понадобится только кабель

Не забывайте, что смотреть YouTube на большом экране и даже играть в современные 3D-игры на телевизоре можно, просто подключив к нему компьютер. Как вы уже догадались, для этого требуется только HDMI-кабель и пара ловких движений рук, чтобы в параметрах Windows включить вывод изображения (сочетание клавиш «Win» + «P»).

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Также специально для телевизора вы можете купить мини-ПК. Уровень производительности подобных устройств зачастую уступает полноценным компьютерам и ноутбукам, но его вполне достаточно даже для воспроизведения видео в разрешении 4K. Ну а цена — просто сказка (от 10 тысяч рублей).

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Игровая консоль для телевизора

Игровая консоль для телевизора. С помощью консоли можно не только играть. Фото.

С помощью консоли можно не только играть

Последний вариант, как сделать умный телевизор из обычного, — подключить к нему игровую консоль. Сгодится хоть Xbox, хоть PlayStation. Несколько последних поколений приставок предлагают широкие мультимедийные возможности, позволяя в том числе устанавливать приложения, среди которых есть онлайн-кинотеатры и старый добрый YouTube.

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Обратите внимание, что среди приложений для игровой консоли может не оказаться нужного вам онлайн-кинотеатра. Поэтому обязательно уточните поддержку необходимых программ перед покупкой, если вдруг решите воспользоваться таким необычным способом сделать Смарт ТВ из обычного телевизора.

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