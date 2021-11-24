Топовые фишки Яндекс.Станции, о которых вы могли не знать

Иногда кажется, что об Алисе и Яндекс.Станции мы знаем уже всё. Но разработчики постоянно развивают это устройство и сам голосовой помощник, а до некоторых фишек руки так и не доходят. Так вышло и со мной прошлым вечером: мне стало интересно, что умеет Алиса в Яндекс.Станции такого, о чем я не знал. Оказалось, что голосовой ассистент достаточно умён и всеяден. Меня настолько затянули всеовозможные навыки, что я закончил общаться с искусственным интеллектом около полуночи. Проснувшись, я понял, что просто необходимо рассказать вам о классных фишках и навыках, о которых вы, возможно, позабыли или вовсе не знали.

Настроить Утреннее шоу Алиса

В последнее время я отказался от соцсетей и почти не читаю новостей о том, что происходит в мире, не считая спорта. Да и знать все подряд тоже не хочется. В этом меня выручает Яндекс.Станция: с утра я прошу Алису включить навык Утреннее шоу. Но от эфира радиостанции ее отличает возможность настройки под себя. Во-первых, будет играть только та музыка, которая нравится вам. Во-вторых, в настройках приложения Яндекс вы можете выбрать желаемые источники новостей и интересующие вас темы.

Зайдите в приложение Яндекс и выберите «Устройства»;

Нажмите на вкладку «Настройки»;

Выберите «Шоу Алисы».

В списке включите темы, которые вам хочется услышать. Среди них можно найти даже короткие подкасты. В навыках для шоу я включил для себя «Цитату дня» и «Комплимент дня» — подкат от Алисы засчитан!

Читайте также: Чего мне не хватает в Яндекс.Станции

Яндекс.Станция уведомления

Не все знают, но на вашу Яндекс.Станцию могут приходить полезные уведомления о новых сериалах на Кинопоиске, музыкальных новинках и выпусках подкастов, на которые вы подписаны. Включить их очень просто.

Зайдите в приложение Яндекс;

Перейдите в «Настройки»;

Выберите «Уведомления от Алисы».

Когда на колонку поступит уведомление, прозвучит короткий звуковой сигнал, а сама колонка начнет мигать зеленым. Просто скажите «Алиса, что нового?» — она зачитает вслух эти уведомления и даже расскажет, что нового появилось в ней.

Какой сериал посмотреть

Согласитесь, когда заканчивается сериал, есть ощущение пустоты и кажется, что жизнь уже не будет прежней без былого сюжета. Ничего страшного! Просто скажите колонке «Алиса, запусти навык «Подбор сериала». Вам нужно будет сказать название любимого сериала, а голосовой помощник предложит вам несколько аналогичных вариантов, схожих по сюжету. Например, для фанатов «Блудливой Калифорнии» Алиса предлагает сериал «Антураж» и «Футболисты». В яблочко!

Еще больше статей о голосовых ассистентах и умных колонках в нашем Яндекс.Дзен! Не забудьте подписаться!

Краткий пересказ книги

Если бы Алиса существовала в мои школьные годы, то я бы сэкономил кучу времени! Вы знали, что голосовой ассистент имеет навык «Умный пересказ»? В ней доступны две категории: Лучшее и книги школьной программы. Для этого вам необходимо сказать «Алиса, запусти умный пересказ» и далее выбрать категорию. Я, например, с удовольствием ознакомился с содержанием нескольких книг из школьной программы, которые читал очень давно.

Зачем нужны две Яндекс.Станции? Кажется, я понял

Как отправить сообщение на электронную почту

Иногда вставать с рабочего места бывает лень — в некоторых делах мне помогает Яндекс.Станция. Точнее, навык «Говорящая почта». Это удобный способ отправить сообщение в прямом смысле без рук. Для этого скажите колонке «Алиса, запусти навык Говорящая почта»: запомните свой идентификатор и отправляйте сообщение другому пользователю.

Послушать войс можно на смартфоне, компьютере или колонке. Еще вы можете познакомиться с кем-либо, отправив голосовое сообщение на специальный номер — об этом Алиса подробно рассказывает при запуске навыка.

5 смартфонов, которых не стоит бояться покупать

Куда жаловаться на управляющую компанию

То, что у Алисы есть навык, позволяющий пожаловаться на социально-бытовые проблемы — настоящее открытие для меня. Запустите навык «Инцидент менеджмент» и далее следуйте инструкциям. Алиса направит жалобу на дороги, благоустройство или здравоохранение в местный орган власти, отвечающий за ее решение.

Как посчитать калории для себя

Яндекс.Станция — хороший помощник для тех, кто следит за своей фигурой. Скажите Алисе «Попроси умный счетчик калорий записать» и уточните блюдо. В ответ ассистент вам расскажет о содержании белков, жиров и углеводов в пище. Если фиксировать с помощью Алисы съеденное за день, то вечером она сообщит, сколько калорий вы употребили за день и даже рассчитает меню на следующий день. Алиса точно знает названия блюд и подскажет, что употреблять из напитков.

Остались вопросы по статье? Задать их можете в нашем Telegram-чате!

Как начать тренироваться дома

Тренажерный зал — это круто, но кто сказал, что тренировки дома чем-то хуже? Скажите: «Алиса, запусти навык фитнес-наставник«. Голосовой помощник заменит вам тренера: Алиса расскажет, как сделать упражнение, включит музыку и посчитает примерное количество сожженных калорий.

А какие классные навыки Алисы знаете вы?