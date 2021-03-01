Купил дрон с 4К-камерой за 1 800 рублей. Как думаете, случилось ли чудо?

Квадрокоптер с хорошей камерой стоит дорого! Спорить с этим, как минимум, бессмысленно. На некоторые модели установлен такой ценник, что они начинают казаться профессиональными решениями. Есть и более доступные модели, но все они имеют камеру с очень маленьким разрешением. Мы нашли на Aliexpress коптер, который стоит около двух тысяч рублей, складывается и помещается в карман, управляется с пульта и снимает видео в 4K. Как оказалось, чудес не бывает, но для своей цены гаджет оказался на удивление приятным и интересным. Если думали купить что-нибудь, чтобы полетать на нем дома, мы расскажем, стоит покупать такой миникоптер или это выброшенные деньги.

Кейс для квадрокоптера

Когда я заказывал этот аппарат, я даже не думал о том, в каком виде его привезут. Просто покупал что-то свое и между делом наткнулся на этот коптер. Стало интересно, заказал его и через 3-4 недели он уже был у меня.

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Когда я открыл посылку, у меня возникло странное чувство. В ней был кейс, который сам по себе обычно продается примерно за 300-500 рублей. Он тканевый, с качественной молнией, плотный и его стенки даже немного мягкие, чтобы содержимое было под надежной защитой. Для себя я сразу решил, что если коптер окажется барахлом или быстро сломается, то я его выброшу, а кейс будет для меня неплохой компенсацией и я точно найду где его применить.

Комплект квадрокоптера

Внутри все разложено по своим местам и не болтается. Кроме самого дрона, в комплект положили пульт, держатель для смартфона, зарядное устройство для аккумулятора, четыре запасных винта, отвертку для их замены, защитные кожухи для винтов и инструкцию. Комплектация настолько богатая, что можно сказать, что ”в ней есть все”. Конечно, все очень среднего качества, пластик ощущается дешевым, но за 2000 рублей это очень щедрый комплект.

Как настроить квадрокоптер

Для работы коптера к нему надо подключить смартфон, чтобы видеть, что происходит, и производить съемку. Для этого надо только скачать приложение в соответствии с инструкцией, которая лежит к коробке вместе с коптером. Оно есть как для Android, так и для iOS.

После скачивания надо будет подключить смартфон к Wi-Fi сети, которую создает коптер, и провести остальные незначительные настройки, которые описаны в инструкции. Когда все будет закончено, можно будет летать и снимать видео.

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Как летает квадрокоптер за 2000 рублей

Тут хорошее описание заканчивается и начинается то, чего и следовало ожидать. Квадрокоптер очень сложно управляется. Наивно было бы полагать, что у него будет система стабилизации или что-то в этом духе. Он очень резкий, но при этом иногда сам себе создает такие вихревые потоки, из которых не может сразу выбраться. Например, когда он находится около стены или горизонтальной поверхности, он очень неохотно отлетает в сторону. В остальных случаях его надо постоянно «ловить» и подруливать, поэтому сфотографировать его в воздухе довольно сложно.

Если отпустить стики, то его чаще всего уводит в сторону, и надо постоянно контролировать его перемещение. При этом, когда коптер наклоняется, жестко зафиксированная на нем камера повторяет это движение, и картинка сильно дергается. Учитывая, что перемещать его надо постоянно, говорить о качестве съемки не приходится. Впрочем, к этому мы еще вернемся.

Для управления, как и в любом другом дроне используется система из двух стиков. На пульте есть и другие кнопки, но рассказывать про каждую из них нет особого смысла. Хотя, есть даже кнопка флипов, чтобы коптер делал сальто на 360 градусов. Особого смысла в этом нет, но иногда бывает забавно воспользоваться этим режимом. Я сказал ”иногда” потому, что работает это тоже в лучшем случае через раз.

Если покупать коптер не для того, чтобы снимать видео, а просто полетать, то купить его можно, но о запуске на улице говорить не приходится. Он слишком маленький и даже малейший ветер просто унесет его куда подальше.

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Как снимает дрон за 2000 рублей

Интересно, что отснятое видео нельзя просто так скинуть, чтобы поделиться с кем-то или выгрузить на видеохостинг. Его можно только смотреть на экране смартфона, на который установлено приложение. Поэтому пример съемки ниже приведен именно в таком виде.

Несмотря на заявленное качество 4К, говорить о том, что картинка хорошая, не приходится. Даже если матрица реально способна выдавать такое разрешение, а не интерполировать картинку, в чем я сильно сомневаюсь, она все равно получается очень сомнительного качества.

Объективу критически не хватает светосилы и четкости. Картинка получается ”мыльная” и темная. А из-за того, что даже номинального подвеса для камеры не предусмотрено, она еще и очень сильно дергается.

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Угол съемки очень узкий, что позволяет снимать что-либо только издалека. Например, снять человека в полный рост получится в лучшем случае с расстояния 5-7 метров. Как вы понимаете, не только из-за этого я считаю, что камера тут сделана лишь номинально.

Стоит ли покупать квадрокоптер на Aliexpress

Подводя итог общения именно с этим дроном, я могу сказать, что покупать его стоит только, если вы не планируете снимать на него видео. Просто полетать на нем можно, но схемка видео дана, что называется, ”на сдачу”.

Тем более, это не тот аппарат, на котором можно улететь из зоны прямой видимости и что-то там снимать. Не хватит ни силы сигнала пульта, ни Wi-Fi для получения картинки.

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Этот аппарат нужен для того, чтобы полетать дома, поиграть с детьми или домашними животными, но не более того. Если решите купить именно эту модель, советую выбрать вариант с самой простой камерой или вовсе без нее, чтобы не переплачивать. сэкономить можно почти в два раза. Тогда это будет неплохой вариант, который хорошо выглядит, складывается, отлично упакован и позволит просто полетать, а не делать вид, что ты что-то снимаешь.

Если интересно, свой аппарат я купил по этой ссылке, но подобных гаджетов на Aliexpress очень много. Выбирайте любой, но помните, что чудес не бывает и его камера по определению не сможет снять хорошее видео.

Этим коптером я скорее остался недоволен, чем наоборот. Поэтому не буду рекомендовать его к покупке. Есть еще такая модель, которая вызвала у меня больше интереса. Если хотите узнать о нем подробнее, пишите в комментариях и мы его закажем для теста. Если интересно что-то другое тоже присылайте ссылки на Aliexpress и, возможно, мы протестируем это для вас.

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