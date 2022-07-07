Microsoft могла выпустить первый складной телефон еще 12 лет назад, но передумала

Surface Duo, пожалуй, самое радикальное устройство, выпущенное Microsoft за последние годы. Оно предлагает складной дизайн с двумя отдельными экранами. И, если честно, оно выглядит, как попытка мастеров с AliExpress предложить свой складной телефон, но дешевле. Вот только дешевле устройство не стало и стоит все равно очень дорого. Но Microsoft считает, что это может стать сдвигом парадигмы в том, как мы взаимодействуем с нашими приложениями. Надо сильно поверить в эту идею, чтобы не сомневаться в замысле компании, но сейчас не об этом. Вы знали, что задолго до этого Microsoft уже выпускала складные телефоны? Нет? А она выпускала.

Первый складной телефон Microsoft

Как бы странно не выглядел такой дизайн, но компания из Редмонда уже показывала свое видение подобного решения и работала над развитием этой концепции. На самом деле аналогичный дизайн достиг продвинутых стадий разработки перед его окончательной отменой еще в 2009 году. Это устройство называлось Microsoft Courier.

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Что такое Microsoft Courier

Courier был первой заявкой Microsoft на создание складного устройства с двумя экранами еще до того, как это стало мейнстимом. Устройство имело форм-фактор книжного стиля с двумя 7-дюймовыми экранами с поддержкой мультитач и перьевого ввода.

Если все это звучит знакомо, то это потому, что это, по сути, дедушка того Surface Duo, который мы видели не так давно. Или даже проба пера перед его выпуском. А еще это говорит о том, что компания действительно готовилась и думала, была уверена в концепции, которой она не изменила и через 10 лет.

Просочившееся видео в то время продемонстрировало, как пользователи взаимодействовали бы с устройством. Оно было разработано, чтобы в основном управлять им пером, вам никогда не приходилось бы иметь дело с виртуальной клавиатурой, с сенсорными жестами, используемыми для прокрутки, и другими подобными способами управления.

Здесь также присутствовали некоторые предварительные версии функций, представленные на Surface Duo, такие как запуск разных приложений на отдельных экранах и перетаскивание контента с одного экрана на другой.

Также интересно отметить предполагаемое использование шарнира Courier. Хотя видео этого не показывало, в то время сообщалось, что петля была «карманом» для приложений. Надо было переместить его на это место, и оно открылось бы на оба экрана. В Surface Duo, выпущенном 11 лет спустя, также используется стык экранов для того, чтобы раскрывать приложение в полный размер.

Как долго на самом деле служит складной телефон. Вот реальный тест.

Прототип с двумя экранами работал под управлением модифицированной версии Windows с полностью удаленным традиционным интерфейсом. Было сказано, что это противоречит видению тогдашнего главы Windows Стивена Синофски о версии операционной системы для планшетов. Видением Синофски якобы стала Windows 8 и первые планшеты Microsoft Surface.

Почему Майкрософт не выпустила складной телефон первой

Говорят, что встреча между Биллом Гейтсом и руководителем проекта Courier (и пионером Xbox) Джей Аллардом, возможно, стала поворотным моментом, после которого устройства с двумя экранами надолго отложили в дальний ящик. Есть так же информация, что Гейтс спросил Алларда, как пользователи будут получать электронную почту на устройстве, на что тот ответил, что они все равно будут получать ее на свои смартфоны или ПК. То есть по версии основателя компании устройство оказалось ненужным. А вообще, создателями оно позиционировалось не как замена компьютера, а как устройство для создания контента.

Источники издания отметили, что проект был отменен через несколько недель после встречи Гейтса и Алларда, поскольку он «не соответствовал франшизам Windows и Office».

Смартфоны на Android снова в опасности. Так сказала Microsoft.

Microsoft и ее команда Courier столкнулись с рядом препятствий во время разработки. Одним из них была сама Microsoft. С конца 90-х до конца 2000-х компания чувствовала необходимость установить Windows на все подряд. От Windows Mobile и ее планшетных компьютеров до последней игровой консоли Sega Dreamcast. Хотя Courier также использовал модифицированную версию Windows, вышеупомянутая история убедительно свидетельствует о том, что Microsoft предпочла более традиционный подход. Гаджет просто не вписывался тогда в ее видение будущего электроники.

Эта одержимость Windows несколько изменилась за последние четыре или пять лет, когда компания отказалась от своей платформы для смартфонов в пользу Android и iOS. Таким образом, была открыта дверь для почти забытого проекта. Так и появился гаджет, работающий на Android — Surface Duo.

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Складной телефон или планшет

Разработка Courier также предшествовала запуску первого iPad, хотя его отмена произошла после выпуска продукта Apple. Тем не менее, устройство Microsoft было задумано еще до бума планшетов в начале-середине 2010-х годов.

Между тем, Surface Duo появляется в то время, когда складные телефоны, которые могут превращаться в планшеты, набирают обороты, в то время, как индустрия планшетов хорошо зарекомендовала себя. Хотя, можно сказать, что она уже достигла пика и начинает идти на спад.

Похоже, что Surface Duo взял несколько страниц из учебника Courier, начиная от базового дизайна и заканчивая гибридным подходом сенсорного ввода и жестов перетаскивания. Однако действительно ли эта обновленная концепция работает так, как надо? Пока не похоже, но и Surface Duo в первом исполнении был просто ужасен. Ценник на уровне топового iPhone за прошлогоднее железо и непонятные сценарии использования оттолкнул пользователей. Вторая версия показалась более перспективной, но не на много.

А вы что думаете об этом устройстве? Хотелось ли вам когда-то его купить? А может быть вы сможете назвать причину, по которой этот телефон лучше раскладушек с одним большим экраном? Если да, то вам в наш Telegram-чат. Там любят пообсуждать что-то подобное.