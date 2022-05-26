Помните провальный Microsoft Duo из двух половинок? Он может получить крутое продолжение

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Артем Сутягин 0

Те, кто хоть как-то следит за миром гаджетов, не могли пропустить, как в свое время Microsoft предприняла нелепую попытку вернуться в мир смартфонов, выпустив НЕЧТО. Оно, по мнению дизайнеров и инженеров компании, должно было привлечь огромное количество пользователей, но стало просто криповатым гаджетом непонятно для кого. Все бы ничего, но этот гибрид двух смартфонов и дверной петли стоил сопоставимо с полноценными гнущимися смартфонами от Samsung и других брендов. При этом выглядел максимально несуразно и стоил очень дорого, даже несмотря на то, что пока его готовили железо устарело примерно на год. Если вы еще не догадались, то это был Microsoft Surface Duo. Так вот теперь компания может превратить эту провальную идею во что-то действительно очень крутое.

Surface Duo

Вот вроде даже неплохо. Но нет, спасибо)

Самый странный телефон

Microsoft, возможно, готовится перевернуть рынок складных смартфонов с ног на голову с новым дизайном своего «гадкого утенка». Он не просто станет более производительным, но и лишится тех петель, которые пугали и отталкивали больше всего. В третьем поколении этот смартфон может стать полноценным складным устройством в современном понимании этого слова.

Microsoft подала патентную заявку на революционный механизм складывания, который опирается на секцию гибкого стекла, обеспечивающую движение на 360 градусов. В отличие от других конструкций, в которых используется гибкое стекло и со временем появляются складки, Microsoft использует опорную пластину с прорезями, предназначенными для поддержания стекла в идеальном состоянии.

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Каким будет новый складной Surface Duo 3

В заявке на патент (вряд ли, но не исключено, что он будет реализован и Surface Duo 3) описывается процесс, в котором используются «конфигурации складного стекла с задней панелью, имеющей прорези на задней панели, которые облегчают складывание, избегая механических складок». За этой витиеватой формулировкой, кроме осознания сомнительности предыдущих решений, кроется еще что-то интересное.

телефон

Если эта концепция и была неплохой, то что-то точно пошло не так.

Microsoft продолжает описывать преимущества своей конструкции, в том числе тот факт, что «устройства отображения настоящего раскрытия могут свободно вращаться под разными углами и ориентациями, а также иметь практически однородные и гладкие поверхности в различных сложенных и плоских ориентациях».

В качестве дополнительного преимущества конструкция задней панели поможет устройству Microsoft быть более механически прочным, чем другие смартфоны, использующие подход с гибким стеклом, такие как Galaxy Fold.

Новый складной Samsung лишится складки на экране — каким будет Galaxy Z Fold 4.

Стоит ли покупать складной телефон

Складные телефоны сначала воспринимались как нечто фантастическое и пришедшее из будущего. Ценник на них при этом был соответствующим. Потом мы начали думать, что все это так и останется хрупкими концептами, но появление защиты от воды, увеличение механической прочности и снижение цены сделали свое дело. Теперь многие уверены, что такими смартфоны будут и через 5-7 лет. Еще больше веру в это укрепляют производители, которые в массовом порядке начали выпускать подобные устройства. Так на рынке можно насчитать уже около двух десятков различных моделей разной степени актуальности.

телефон и планшет

Есть еще планшет с такой же идеей. В его полезности сомнений чуть меньше.

На фоне всего этого попытки Microsoft выпустить смартфон, состоящий из двух половинок, выглядели смешно и отталкивающе (примерно в равных пропорциях). Теперь то ли время пришло, то ли инженеры компании воскликнули «Аааа! Вот, как надо было!», но компания может все исправить и сделать мир складной техники еще более актуальным.

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Самый удобный телефон

Я пока больше верю в удобство раздвижных устройств, вроде Oppo X 2021, который так и не вышел в свет, но который я сам лично держал в руках в виде работающего устройства. Но попробовать что-то, что раскладывается на 360 градусов, да еще и лишится складки, я бы не отказался. Это действительно удобно и более дешево, чем делать отдельный внешний экран для компактного использования и большой внутренний — для планшетного режима. В этом случае можно просто перегнуть смартфон в обратную сторону и пользоваться им одной рукой.

Посмотрим, что из этого получится, но даже наличие патента говорит о том, что нас ждет что-то интересное. Конечно, это произойдет не в этом и, скорее всего, не в следующем году, но перспективы складных гаджетов становятся все более заманчивыми.

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