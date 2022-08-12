Один из лучших недорогих фитнес-трекеров. Обзор Huawei Band 7

Huawei Band 7 — это трекер из той категории, которая нужна пользователям, предпочитающим смарт-часы, но так, чтобы они не были большими. Чтобы их можно было носить под одеждой, пользоваться каждый день и чтобы их не надо было ежедневно заряжать, и они работали бы без подзарядки действительно долго. А еще, чтобы у них были все функции, к которым нас приучили современные гаджеты. Ну, и конечно, хочется, чтобы все это стоило не очень дорого. Сейчас я не говорю об уникальном гаджете, который единственный в своем роде и перевернул всю индустрию. Это просто один из нескольких представителей этого типа устройств. Но он все равно вызывает интерес и требует, чтобы мы о нем поговорили. Я провел с ним некоторое время и могу поделиться информацией, которая поможет вам определиться с покупкой.

Недорогой фитнес-трекер

Сразу стоит сказать, что это один из самых доступных вариантов на рынке. Этот трекер можно купить примерно за 3500 рублей, в зависимости от магазина. При этом доступен он в черном, зеленом, розовом и красном цветах.

Что делает Huawei Band 7 впечатляющим, так это длинный список функций, которые ему удалось уместить в этот ценник. Он водонепроницаем до 50 метров, весит всего 16 г (28 г с ремешком), поддерживает 96 режимов тренировок, отслеживает частоту сердечных сокращений, отслеживает уровень кислорода в крови и сон, выводит уведомления с телефона и обеспечивает до 14 дней автономной работы. Но самое главное, это очень удобное носимое устройство, о котором вы можете просто забыть до того момента, как оно вам понадобится. Настолько оно легкое и невесомое.

Обзор Huawei Band 7

Huawei Band 7 поставляется в простой коробке с фирменным магнитным зарядным устройством. Сам гаджет не только легкий, но и прочный. Небольшой вес достигается за счет того, что в корпусе не используется металл. По утверждению Huawei, он изготовлен из полимерных материалов. Но сам корпус кажется металлическим, и это хорошо.

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Трекер с большим экраном

Вся информация выводится на 1,47-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 194×368 пикселей. Он прямоугольный и из-за этого кажется больше, чем есть на самом деле. Цвета у него сочные, а информация считывается хорошо даже на солнце, благодаря высокой яркости и контрастности. Правда, автоматической регулировки яркости не предусмотрено. Но это и не удивительно.

Зато есть возможность затемнения дисплея ночью. Это очень пригодится тем, кто хочет пользоваться функцией отслеживания сна и планирует не снимать часы (именно так хочется назвать этот гаджет) 24 часа в сутки. А днем пригодится режим Always-on с выбором одного из пяти циферблатов (четыре цифровых и один аналоговый). Так вы всегда будете видеть всю информацию даже без характерного взмаха рукой.

Стекло имеет небольшое скругление. Со временем я начал обращать на него еще больше внимания. Это визуально делает гаджет немного более дорогим. А экран заканчивается скосом в том месте, где он соприкасается с рамкой. Так вы не будете ощущать краев, когда будете касаться корпуса. Это сделает его более целостным.

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Мониторинг сердечного ритма

Глядя на нижнюю часть Huawei Band 7, можно увидеть оптический датчик сердечного ритма и два контакта для фирменного магнитного зарядного устройства. При этом нижняя часть, как и весь корпус, имеет что-то вроде Soft Touch покрытия. Благодаря этому ощущается очень приятно. Не многие производители выбирают этот путь, но в нем однозначно что-то есть.

Там же снизу вы получаете доступ к штифтам, позволяющим снять ремешок. К сожалению, вы не можете использовать стандартный ремешок от любых других часов, но, возможно, вам что-то понравится на AliExpress или даже в официальных каналах самой Huawei, и вы сможете кастомизировать свой гаджет. В любом случае это хорошо, когда такая возможность есть. Как минимум, ее можно использовать для того, чтобы все разобрать и почистить гаджет.

На правой стороне находится единственная кнопка управления Huawei Band 7, которая вызывает режимы тренировки. Второе касание возвращает вас на главный экран. Больше кнопок и не нужно.

Можно ли устанавливать приложения на Huawei Band 7

Huawei Band 7 не позволяет устанавливать приложения и работать придется только с тем, что есть из коробки. Расширить его функциональность не получится в отличие от более серьезных часов, но для фитнес-трекера это нормально. Зато встроенной функциональности достаточно для его цены. С этим мы уже определились выше.

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По умолчанию вам будет предложен экран с частотой сердечных сокращений, показаниями уровня кислорода, погодой, управлением музыкой и виджетом активности. Вы можете выбрать отображаемые экраны и изменить их порядок, но, как ни странно, это не делается через сам экран. Вам нужно зайти в меню настроек, что довольно утомительно. Некоторые другие модели предлагают сделать это лонгтапом по экрану, но не Huawei Band 7. Наверное, это компромисс, на который приходится идти, имея приятный корпус, широкие возможности и невысокую цену.

Huawei Health доступно во всех магазинах приложений, включая AppStore. Правда, я так и не смог добиться полноценной работы с Sasmung. Уведомления часто не приходили. С другими моделями и с iPhone такой проблемы не было. Сами уведомления иногда предлагают возможность ответа, но только заранее зашитыми в систему вариантами, вроде ”ок”, ”да”, ”нет” и тому подобное.

На выбор через приложение доступно 10 предустановленных циферблатов, но если вам этого мало, то можно скачать еще один или несколько из более чем четырех тысяч кастомных решений. Не все они хорошие, но если посидеть и выбрать, то можно найти что-то очень даже приличное.

Браслет для занятий спортом

Отслеживание фитнеса работает очень хорошо. В вашем распоряжении 96 режимов тренировки, которые охватывают все, что вы только можете себе представить. Вот, например, вы с ходу назовете хотя бы 20 видов спорта? А трекер знает их 96. По итогам тренировки вы получаете подробную аналитику и сможете понять, насколько эффективно поработали сегодня. Вам даже будут предлагаться графики, например, исходя из частоты сердечных сокращений. Каких-то серьезных проблем с работой тренировок я не заметил. Сложно сказать, насколько точно все работает, но учитывая уровень современных датчиков, я думаю, что сомневаться в этом не приходится. Главное, чтобы корректно работало встроенное приложение, а с этим все в порядке. Я сравнивал показатели Huawei Band 7 с Apple Watch Series 7 и они были очень схожими.

Правда, трекинг сна работает немного странно. Гаджет думает, что вы заснули в ту минуту, когда ложитесь, тогда как другие подобные устройства более правильно отслеживают, сколько времени прошло, прежде чем пользователь действительно заснет. Иногда из-за этого итоговое время сна может сильно отличаться от правильного.

Другая проблема — кажущиеся чрезмерно преувеличенными данные о глубоком сне. Эти данные тоже не всегда совпадают с другими моделями. Впрочем, тут сложно сказать, кто прав. Возможно, что наоборот Band 7 выдает более точные данные.

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Как долго работает трекер Huawei

А что действительно отлично в этом гаджете, так это время автономной работы. Huawei заявляет до 14 дней обычного использования. Так долго вы вряд ли сможете ими пользоваться, но на 6-8 дней можно смело рассчитывать даже в достаточно активном режиме с тренировками и уведомлениями. Если время от времени снимать браслет или отключить часть функций, то время работы может перевалить за 10 дней, но в 14 я верю слабо.

Стоит ли покупать Huawei Band 7

Huawei Band 7 — один из лучших вариантов умных носимых устройств по доступной цене. Он хорошо сложен, имеет солидный набор функций и неплохие возможности отслеживания здоровья и физической формы. Он долго работает от аккумулятора и имеет удобную магнитную зарядку. А еще у него есть выбор цветов и отличная цена.

Как обычно, покупать или нет, решать вам. У любого гаджета есть недостатки, но рассматривать их надо на фоне цены, и с ней тут все отлично. За такие деньги, как мне кажется, надо брать. А вы что думаете? Расскажете в нашем Telegram-чате?