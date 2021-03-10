Опять жду чуда. Купил приставку с Miracast и AirPlay за 500 рублей

Бывало у вас такое, что вы купили что-то нужное, многофункциональное и при этом очень недорогое? После этого вы пробовали воспользоваться им и… Впрочем, о результате я расскажу в конце статьи, а начну с того, что я вообще заказал ради интереса на Aliexpress. Речь пойдет об универсальном донгле для телевизора, позволяющем без проводов подключать к нему самые разные гаджеты, включая Android-смартфоны, iPad, iPhone и самые разные компьютеры. После этого вы сможете с легкостью транслировать на него видео с этих устройств и даже играть в игры. А стоит все удовольствие чуть больше 500 рублей. Верите в такой гаджет? Сначала я сомневался в успешности своей затеи, а теперь хочу рассказать, что было потом.

AirPlay и Miracast в одном устройстве

Начну с того, что у этого прибора в отличии от многих аналогов есть свое собственное название и даже приложение для Android и iOS. Называется миниатюрный прибор AnyCast. Из названия не сложно догадаться, что он может ”переваривать” буквально все и ”кастить” это на телевизор.

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Как обманывают на Aliexpress

Продается AnyCast в двух вариантах — полный набор и только кабель питания с Wi-Fi модулем. Для чего нужен только кабель, я понять так и не смог, но, возможно, это сделано для того, чтобы так прибор попадал в более дешевую ценовую категорию.

Ведь вы знакомы со случаями, когда пытаешься купить, например, датчик движения Xiaomi, который стоит около 700 рублей и видите, что у всех цена одинаковая и только один продавец указывает 200 рублей? Потом открываешь объявление, а там сами датчики стоят по 700 рублей — как у всех — а еще есть подставка для него. И вот она-то и стоит 200 рублей, но объявление общее и цена пишется по минимальной. Больше всего меня порадовало, когда я покупал умные лампочки примерно по 1200 рублей, а в объявлении было указано 100 рублей. Я зашел, а там, кроме разного количества лампочек, можно было заказать кусачки для ногтей. Браво!

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Обзор AnyCast с AirPlay

Это было небольшое отвлечение… Возвращаясь к AnyCast, пришел прибор в простом герметичном пакете без опознавательных знаков. Внутри был только сам AnyCast, тот самый провод, который можно купить отдельно и инструкция, как подключить все это к телевизору. Не знаю почему, но в отзывах некоторые люди прикладывают фото в коробке. Хотя, кому-то пришло и в пакете, как мне.

Как подключить стик для телевизора

Процесс подключения очень простой и напоминает то, что можно встретить у других подобных устройств. Нужно подключиться к HDMI входу телевизора и USB. На современных телевизорах есть встроенный USB-разъем. Если его у вас нет, то запитаться можно от розетки через адаптер питания смартфона или от внешнего аккумулятора.

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Мне не понравилось то, что провод от AnyCast торчал сбоку от моего относительно небольшого телевизора на кухне. Даже в 37-дюймовом телевизоре это хорошо заметно, а если он будет меньше, то выпирать будет еще больше. В отличи от Chromecast, который имеет проводок и основной блок можно загнуть за телевизор, тут все более топорно.

Как настроить трансляцию на телевизор

Инструкция по настройке отображается сразу на экране при выборе нужного входа. Поэтапно написано, какие шаги сделать перед использованием и какой режим выбран — AirPlay или Miracast. Смена режима производится последовательными нажатиями неприметной кнопки на корпусе.

Чтобы подключить AnyCast к домашней сети, надо сначала установить соединение с его собственной. Имя сети и пароль можно найти в верхней части экрана. У меня пароль был ”12345678”. Думаю, у всех так же.

После подключения надо войти в настройки прибора, открыв в браузере адрес, который указан на экране. Веб-интерфейс предложит выбрать имя домашней сети Wi-Fi и вести пароль. После этого к прибору можно подключаться для стриминга со смартфона.

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Работает ли AnyCast

Тут и начинается самое интересное! Может быть кому-то повезло больше, но мой прибор просто не работал. Точнее, он выдавал стартовую картинку, но на этом все и заканчивалось. При отправке сигнала через AirPlay с iPhone и iPad звук шел, а картинка — нет. Как я не старался, но исправить ситуацию у меня не получалось. Видео отправилось только при ”отзеркаливании” рабочего стола. Правда, и в этом случае не все было хорошо — цвета пусть и немного, но перевирались.

С Android-смартфона я так и не смог отправить картинку на телевизор. Потрясывая бубном, я прошел через все известные мне шаги. Я даже устанавливал фирменное приложение AnyCast, но и это ничего не дало. В том, что это действительно ”лыжи не едут”, я убедился, когда почитал отзывы к приложению и очень многие из них говорили о той же проблеме, с которой столкнулся я.

В итоге, очередные 500 рублей выкинуты на ветер в наших попытках подобрать для вас крутые и недорогие гаджеты. За то, чтобы понять, что гаджет оказался барахлом — это совсем недорого. Зато я предупредил вас об этом товаре. Если вы пользуетесь подобным стиком, напишите в комментариях, как он работает (или не работает) у вас. Остальным предлагаю написать, что интересно вам. Мы закажем, проверим и честно расскажем, стоит ли это покупать.

Если все же хотите попробовать купить себе AnyCast, вот ссылка на него.