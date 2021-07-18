Почему китайские производители часто банкротятся?

Китайские смартфоны быстро вошли в топ покупок по всему миру — в 2021 году они больше не считаются второсортными и наравне тягаются с iPhone и Samsung — почитайте наш недавний материал про это. Как раз на днях стало известно, что Xiaomi обогнала Apple и вышла на второе место в мире по продажам смартфонов. С трудом верится, что с китайским гигантом что-то произойдет, но давайте обратим взор на тех, кому не удалось удержаться на плаву.

Почему Китай — лидер по производству смартфонов?

У китайских компаний потрясающая конкуренция внутри КНР. Они от месяца к месяцу выкатывают новинки с всё более современными технологическими решениями. Даже американские гиганты им больше не указ — та же Huawei, несмотря на санкции, создала свою операционную систему Harmony OS.

Первое, в чем сильны китайские компании — это ставка на количество. Китайские смартфоны продаются невероятно большими партиями, такое ощущение, будто выпуск каждого смартфона рассчитан на то, чтобы его купил каждый житель Земли. У устройств низкая себестоимость — благодаря бюджетным материалам и технологической начинке их покупают очень хорошо и бюджетный сегмент по праву принадлежит китайским смартфонам.

Бюджетный — не значит отсталый или плохой. Китайские смартфоны действуют как авиакомпании-лоукостеры — они ничего не портят. Компании делают ставку на применение новых доступных решений в своих устройствах, совмещая хорошую цену и не добротную начинку в смартфонах.

Главная причина успеха — производители делают упор в первую очередь на внутренний рынок. В Китае проживает почти полтора миллиарда человек и с каждым годом людей становится только больше. Те же Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo составляют почти 90% среди проданных смартфонов. Это связано не только с низкой ценой, но и популярностью брендов внутри Китая. У компаний отлично получается с маркетинговой политикой — они создают линейки на любой кошелек и делают потенциальным покупателям отличные предложения. Поэтому условным Apple и Samsung сложно прорваться на внутренний рынок, потому что им просто нечего предложить в ответ. Наши читатели часто делятся впечатлениями о выгодных покупках смартфонов в нашем Telegram-чате.

Даже пандемийный год не сильно ударил по производителям — продажи упали, но к концу года удалось наверстать упущенное. А зарубежным компаниям по прежнему нет места на китайском рынке!

Китайские компании в России

Тут стоит сказать, что у некоторых дела идут в гору, а некоторые загибаются. Почему так?

По статистике каждый второй (!!!) смартфон в России — от китайской компании. Это ни капли не удивляет — ребята из Huawei постоянно делают приятные скидки и акции на свои товары. Такие предложения сложно найти где-либо еще. Например, в прошлом году я приобрел компактный ноутбук Huawei D14 на AMD Ryzen 5 и 8 ГБ оперативной памяти всего за 43 тысячи, а в подарок выбрал рюкзак для ноутбука и умные напольные весы Huawei. Стоимость подарков была в районе 3 тысяч. Еще больше новостей о Huawei есть в нашем канале Google News.

К тому же, в понимании россиян китайские производители все реже ассоциируются с хитрыми бракоделами, которым лишь бы продать свой неликвид. Воспоминания о поддельных телефонах остаются где-то очень далеко.

Почему китайские компании банкротятся?

Но получается не у всех. Вспомним добрым словом LeEco, у которых не срослось с российским рынком. Компания с помпой открыла свой первый (и единственный) бутик в России в «Атриуме», вложив 1 миллион долларов. Китайцы планировали инвестировать до 1 млрд долларов в течение трех лет, но все пошло не так и бутик закрыли. Всему виной было то, что у российского подразделения не было внятного плана развития, поэтому головной офис решил прикрыть его, посчитав местечковым и бесполезным.

Я попросил нашего Главного редактора Рената Гришина дать развернутый комментарий на тему частых банкротств китайских производителей. Он поведал нам, почему на самом деле это происходит.

Одной из причин падения продаж на внешних рынках — является непонимание местных менталитетов. Дело в том, что китайцы уверены — если что-то сработало в Китае, значит сработает и в других странах. Но это не так. Например в Китае если в один день выходит ролик про какой-либо товар (смартфон, телевизор и тд), то это считается невероятным успехом. Китайцы понимают, что в это вложены немалые деньги и обращают внимание на продукт. Как он себя зарекомендует — это уже другой вопрос, тут все зависит от цены и качества товара. А вот в России «массовый посев» ролика в один день вызывает ровно противоположную реакцию. Ролики дизлайкают, а бренд теряет репутацию, т.к. «да они своей рекламой всю ленту мне заср@ли». И получаем ровно противоположный эффект, чем в Китае. Это лишь один из примеров. Китайские компании часто нанимают российские PR-компании для взаимодействия на нашем рынке, но не всегда прислушиваются к советам, которые им дают. Очень часто схема работы выстраивается по принципу «мы сказали, вы выполнили». Это тоже их менталитет и они имеют полное право на работу в таком стиле. Вот только иногда такие эксперименты обходятся очень дорого. Из-за нежелания понять местный рынок не только в цифрах продаж, но и во взаимодействии с потенциальным покупателем.

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Что касается LeEco, то к 2017 году корпорация устроила распродажу компаний, чтобы погасить долги, которые возникли из-за 40-процентного падения продаж смартфонов. Подобным образом загнулся и Meizu — компания не держала темп выпуска смартфонов, слишком смело экспериментировала и погрязла в убытках.

Китайские производители очень быстро взлетают и также быстро падают. В момент взлета строят наполеоновские планы о покорении рынков других стран, пытаются усидеть на нескольких стульях сразу. Компании и сами толком не успевают закрепиться на внутреннем рынке, а уж мечтают об экспансии за пределы Китая.