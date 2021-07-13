За что любят OnePlus?

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Иван Герасимов 0

OnePlus — это стартап из Китая, который бросил вызов популярным смартфонам и iPhone, сделав ставку на работу с покупателями. Изначально OnePlus хотел завоевывать сердца поклонников соотношением цены и качества. Этому содействовало сарафанное радио, путём которого работало продвижение устройства. Смартфон OnePlus считался «убийцей iPhone». Время идет, iPhone еще жив и здравствует, а OnePlus прекрасно себя чувствует, несмотря на выросшую стоимость. В чем секрет успеха смартфона и почему его так любят? Насколько удобен будет OnePlus, если захочется перейти с iPhone? Давайте разбираться.

К дизайну OnePlus отнеслись с умом и получилось очень хорошо

Изначально OnePlus хотел завоевывать сердца поклонников соотношением цены и качества. Этому содействовало сарафанное радио, путём которого работало продвижение смартфона. Первый смартфон этой компании вышел в 2014 году, но его до сих пор любят и восхищаются. Еще больше статей про достойные смартфоны мы публикуем в нашем Google News!

Never Settle — знаменитый слоган смартфонов OnePlus

Первое и самое главное, о чем стоит сказать — OnePlus активно работает с отзывами и не игнорирует своих поклонников, прислушиваясь к ним. Недаром слоганом является «Never Settle», что переводится как «не останавливайся, пока не найдешь идеал» — OnePlus постоянно находится в поиске нестандартных решений, делая смартфоны лучше из года в год.

Фирменная оболочка OxygenOS — одна из лучших на рынке. По сути, это чистый Android, который так любят в Google Pixel. OnePlus всё же чуть дешевле, чем Pixel — это отличная причина приобрести смартфон с чистым Android.

Oxygen OS — фактически чистый Android, который все любят

Греет душу поклонников и то, что OnePlus не для всех. С самого начала компания пыталась активно противопоставлять себя индустрии. В идеале ей хотелось дать смартфон, сопоставимый по характеристикам топовым флагманам, но за адекватную цену. Сейчас, безусловно, цена на смартфоны OnePlus выросла, но благодаря более высоким ценам у конкурентов, остается по-прежнему приемлемым вариантом с хорошей начинкой для покупки.

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OnePlus ценят за бюджетную линейку Nord. Смартфоны компании со временем подорожали, покупательская способность падает. Очень ко двору пришелся OnePlus Nord — упрощенный вариант флагмана на Oxygen OS. Несмотря на стоимость, линейка Nord оказалась очень популярной и получила достойное обновление.

OnePlus Nord — бюджетная линейка OnePlus

OnePlus — нишевый смартфон, и это прекрасно. Им пользуются не так часто как, например, Samsung или Huawei. Удивительно, но владение таким смартфоном придает чувство эксклюзивности, недаром говорят: «Такой только у меня и у Майкла Джексона». Это очень здорово, ведь во времена масс-маркета уже сложно найти то, чего нет у других.

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А какой он красивый? Дизайн OnePlus — просто космос! Аккуратный вырез фронтальной камеры, гармоничный блок основной камеры — компания определенно делает стиль!

Мне нравится дизайн OnePlus, а вам?

Комплектация OnePlus — еще один пункт, почему его так любят. С одной стороны, там нет ничего неожиданного. С другой стороны, оранжевый USB Type-C и блок зарядки на 65 Вт — где такое сейчас встретишь?

Стоит отметить и собственную технологию зарядки смартфонов OnePlus, которая не дает устройствам перегреваться.

Камера OnePlus без наворотов, но у нее отличная цветопередача. Например, в OnePlus 9 камера создавалась в сотрудничестве с Hasselblad, у которой есть приятная фишка в виде звука затвора — прямо как у легендарных камер!

У OnePlus отличная гамма цветов устройств

Еще из приятного: OnePlus обновляют почти столько же, сколько и iPhone — и это топ! Если собираетесь перейти на Android, то OnePlus — отличный вариант. Смартфон покупается не на год, а минимум на два, а скорость работы все та же: пользователи особенно любят его за то, что на второй год использования не начинаются лаги. Если вам важна длительная аппаратная поддержка устройства — OnePlus как раз на такое способен.

На мой взгляд, народная любовь OnePlus — это очень здорово. У смартфона есть свое сообщество, которое использует смартфоны и активно о нем рассказывает, а сама компания — оперативно собирает фидбэк для будущих устройств. Пожалуй, стоит взять OnePlus на карандаш в качестве будущего смартфона.

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