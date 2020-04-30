Придуман новый способ управлять жестами любым устройством с экраном

С тех пор, как у нас появились сенсорные экраны, многие пользователи перестали признавать кнопки. А ведь правда, это очень удобно. Кнопки есть только тогда, когда они нужны. В остальное время полезная площадь устройства остается свободной. Например, это максимально удобно для печати на клавиатуре. А еще сенсорные экраны несут нам большое количество жестов, которыми мы управляем контентом и просто интерфейсом. Вся эта красота пришла в нашу жизнь надежно и надолго. Вот только у нас до сих пор есть устройства, экран которых не является сенсорным. Теперь это можно исправить, а заодно дать больше возможностей традиционному ”тачу”.

Управление телефоном жестами

Группа бывших инженеров Samsung объединяет усилия для создания нового устройства под названием Glamos. Соответствующая запись есть на Indiegogo Оно использует технологию LIDAR для того, чтобы превращать практически любой экран в полностью интерактивный и сенсорный.

Вместо того, чтобы считывать касания, Glamos обнаруживает движение и посылает сигнал устройству, сообщая ему, что делать. Это позволяет управлять ноутбуком, умным телевизором, смартфоном или планшетом, не касаясь их. Надо только находиться на небольшом расстоянии и не заходить за устройство.

Если сенсорный экран в устройстве уже есть, то новый прибор позволит взаимодействовать с ним на расстоянии. Это может оказаться полезным в ситуациях, когда у вас грязные руки или вы не можете подойти вплотную к гаджету.

Создатели приводят пример использования планшета и управления им во время готовки на кухне. Вместо того, чтобы мыть руки для перелистывания страниц рецепта, пользователь может смахивать их жестами, сохраняя планшет чистым. Что-то подобное встроено в некоторые смартфоны, но если верить создателям, то их прибор будет намного лучше.

На каком расстоянии работает управление жестами

Glamos имеет бОльшую дальность действия, чем другие устройства. Согласно заявленным характеристикам, он может работать на расстоянии до одного метра.

Для управления телевизором надо будет просто коснуться той части пространства, которая находится напротив нужного места на экране. Или просто махать руками перед Glamos, стоящим у дивана. Жесты можно будет применять для того, чтобы перелистывать слайды во время презентации. Так можно можно будет отказаться от кликера и полностью перейти на сенсорное управление. Хотя, правильнее сказать, жестовое.

В чем преимущества системы Glamos

Такое управление не просто более удобно, но и выглядит очень круто. Только представьте себе, махнуть рукой, мысленно сказав ”давай следующую песню”, и зазвучит другая музыка. Раньше такое было только в фильмах вроде ”Star Trek” или ”Особое мнение”.

Оказывается, пришло то время, когда больше нет смысла оценивать размер экрана смартфона по его диагонали и вот почему.

Есть несколько вещей, которые выделяют Glamos среди других устройств. Во-первых, диапазон используемых устройств очень широкий. Во-вторых, управление с расстояния метра это очень хорошо и можно пользоваться любыми экранами — от смартфона до самого большого телевизора. В-третьих, угол ”зрения” прибора составляет 180 градусов, что намного больше, чем у встроенных сенсоров.

Glamos будет работать со всеми умными телевизорами, Android, iOS, Mac и любыми ПК под управлением Windows 7 или более поздней версии. Это единственные ограничения. В остальном пользователь может сам проявлять творческий подход и адаптировать сценарии использования гаджета под свои задачи.

Как работает LIDAR

Технология LIDAR часто встречается в автомобилях с автоматическим управлением и пылесосах-роботах, поэтому она является надежной и проверенной. Она рассылает в разные стороны сигналы и фиксирует время, за которое они возвращаются. Дальше просто умножается одно на другое и получается точное расстояние. Все это делается на лету.

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Самое большое различие между лидарами в больших устройствах и тем, что используется в Glamos, заключается в размере. Команда инженеров нашла способ существенно уменьшить габариты устройства. Это позволит пользователю носить его с собой в кармане. Размер составляет меньше, чем 3,5 на 4 сантиметра.

Glamos выйдет в августе и будет выпускаться в двух разных версиях. Первой будет Basic, которая подключается к устройствам пользователя через кабель. Эта версия будет продаваться за 129 долларов. Версия Pro будет работать либо с кабелем, либо с Bluetooth (время автономности составит два часа), а цена на нее составит 149 долларов.

Важно отметить, что это все еще краудфандинговый проект, поэтому те, кто вкладывают свои деньги, ни в коем случае не гарантируют фактическое получение своих устройств в августе. У компании действительно есть рабочий прототип, но всегда есть препятствия, которые могут появиться во время производства, что может привести к задержке или полной отмене проекта. Тем более, что такие случаи уже были.

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Вкладываться в этот гаджет я бы пока не стал, но сам по себе он для меня интересен. Я точно знаю, что захочу в нем разобраться. Просто я пока не очень верю, что такое устройство успеют сделать в срок. При таком небольшом размере компания наверняка столкнется с какими-то проблемами при запуске в производство, и его придется отложить. Там уже главным будет, чтобы у них хватило денег решить проблемы. Иначе — очередной красивый пузырь лопнет.