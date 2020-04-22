Почему на Android срочно нужен компактный смартфон

Несмотря на то что сам я предпочитаю не выбирать между iOS и Android, а одновременно использую обе платформы в качестве основных, многие мои знакомые оказываются более категоричными и не могут себе позволить такой роскоши. Причём зачастую выбор, который они делают, оказывается вынужденным. Ведь те, кто хотел бы купить iPhone, зачастую выбирают аппараты на Android из-за их доступности, а те, кто был готов сделать ставку на Android, вынуждены покупать исключительно iPhone. Но если решить проблему первых по силам только Apple, то со вторыми всё куда проще.

Очень многие хотят купить Android, но вынуждены покупать iPhone, а ведь причины для того, чтобы выбрать ОС от Google, действительно есть.

Я расскажу историю своей мамы, которая столкнулась с серьёзной проблемой при выборе нового смартфона. Кажется, года 3 назад или около того она решила сменить свой старый Samsung на что-нибудь посвежее. Сильно тратиться она не хотела, поэтому единственным вариантом для неё было взять что-нибудь на Android.

Какой смартфон лучше купить маме

Тогда у Xiaomi, OnePlus и Huawei было много неплохих аппаратов в пределах 20 тысяч рублей, которые она последовательно отвергала один за другим из-за их размеров. По её словам, ей было банально неудобно даже просто держать в руках лопату с диагональю экрана 5,5 дюймов, не говоря уже о том, чтобы пользоваться ей одной рукой и не бояться выронить.

Xiaomi понимает, что iPhone SE - это классный смартфон, но в реальности не способна предложить потребителям собственный аналог, и боится этого.

В результате мы перебрали, наверное, с десяток моделей, но ни одна её не устроила. Даже аппараты Sony, которые на тот момент были самыми компактными, ей не подходили, а потому единственное, что оставалось, был iPhone SE. Брать iPhone 5s тогда уже не хотелось, так как он вот-вот должен был отправиться на покой, а вот SE был довольно актуальным. Жаль только, что стоил он тогда немного больше, чем установленный нами бюджет.

К счастью, iPhone SE выбивался из запланированной цены не очень сильно, а потому и брать было решено его. Моя мама довольно быстро освоилась в iOS, и до сих пор не знает горя с этой операционкой, радуясь её удобству и компактности выбранного смартфона. Вот только, подумалось мне, если бы в ассортименте Android-устройств была хотя бы одна модель, близкая по размерам к iPhone SE, мы бы наверняка выбрали её, а не изделие Apple.

Почему люди покупают iPhone

Тогда я решил изучить общественное мнение и поспрашивал своих знакомых, которые пользуются iPhone SE, почему они выбрали именно эту модель. Удивительно, но все как один ответили, что первостепенной причиной для них была исключительно компактность. Не операционная система и не цена, хотя и она тоже важна, а именно компактность. По словам большей части из них, они были бы готовы пересесть на Android, если бы нашли себе подходящий аппарат, который имел бы небольшие габариты. Всё-таки, отмечают они, на Android устройства обычно и дешевле, и функциональнее iPhone.

У iPhone SE 2020 действительно есть аналог на Android, но он всё равно недостаточно компактен и подойдёт не всем.

А ведь и правда. Большинству обывателей нет дела до бренда, экосистемы, на которую ссылаются продвинутые пользователи, и даже до программной поддержки. Людям просто нужны компактные и удобные смартфоны, которых на Android банально нет. А если бы были? В этом случае, я не сомневаюсь, сотни тысяч и миллионы людей дружно пересели бы с iPhone SE на «зелёного робота», который, во-первых, обычно предлагает более дешёвые устройства, а, во-вторых, как ни крути, более лоялен и дружелюбен к новичку.

Чем Android лучше iOS

Ну, смотрите сами.

Во-первых, Android предлагает пользователям куда больше возможностей для игр. Ведь тут есть доступ к большому количеству стриминговых сервисов, тогда как на iOS он только один.

Во-вторых, на Android гораздо больше возможностей для кастомизации, которая позволяет подогнать внешний вид операционной системы под предпочтения самих пользователей.

В-третьих, на Android реально больше доступного софта, среди которого хоть и встречаются опасные или бесполезные образцы, но это является скорее исключением, нежели правилом.

Однако вместо того, чтобы начать производство небольших смартфонов, все компании без исключения гонятся за сверхприбылями, соревнуясь друг с другом в том, чей аппарат будет иметь больший дисплей. При этом ведь даже неважно, какая в реальности диагональ экрана будет у смартфона. Они без особенного труда могли бы взять корпус тех же размеров, что и iPhone SE, и засунуть туда матрицу на 5,5 или больше дюймов, но почему-то не делают этого и, на мой взгляд, совершенно напрасно.