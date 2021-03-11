Проводные наушники без проводов. Обзор FiiO FH1s

Если вы часто читаете материалы на нашем сайте, то наверняка не раз замечали, что я в основном выступаю за беспроводные наушники. У них масса плюсов, но есть и некоторые минусы. Именно поэтому требовательные меломаны часто выбирают проводные модели, чтобы получить максимальное качество звука. Сейчас у меня оказались проводные двухдрайверные наушники FiiO FH1s. Расскажу, как они звучат, и как сделать их беспроводными. А заодно объясню, почему двухдрайверные наушники это хорошо и какие преимущества они дают простым пользователям.

Что такое двухдрайверные наушники

Проблемой любых акустических систем и особенно наушников является то, что они просто не могут воспроизводить весь спектр частот при помощи только одного динамика. Именно поэтому в колонки их встраивается несколько, в автомобилях они отличаются по размеру, а в хороших наушниках используется больше одного драйвера/излучателя.

Так исторически сложилось, что в обычных наушниках используется только одна головка. Она небольшая и ее довольно просто ”раскачать”, но когда надо воспроизводить музыку, в которой есть низкие частоты, высокие и вокал, то часто используется арматурный динамик, который дополняет работу основного.

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Что такое арматурные наушники

Такое название звучит очень круто, а связано оно с тем, что в таких наушниках установлен арматурный драйвер, который изначально использовался в шлемах летчиков, существовавших на заре радиосвязи в авиации. Они отлично передают голос, занимают мало места, но при этом не всегда дают хороший бас.

Поэтому, чтобы музыка воспроизводилась более полноценно, в наушники устанавливается второй драйвер — динамический. Он позволяет отработать более низкие частоты, а не пытается выжать из арматурного драйвера то, что ему не по силам.

Обзор двухдрайверных наушников FiiO FH1s

Бренд FiiO уже давно приучил нас к тому, что он занимается выпуском наушников в самых разных ценовых категориях, но все его решения очень практичные. Они не просто отлично выглядят, но и звучат более чем достойно. У меня оказались наушники двух цветов, но сейчас в продаже есть только черные.

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Эти наушники разработаны на базе модели FiiO FH1. В свое время их очень высоко оценили как требовательные аудиофилы, так и просто любители музыки. Основным отличием от предыдущего поколения модели стал динамический драйвер большего размера. Кроме физического увеличения, которое само по себе должно исключительно положительно сказаться на качестве звучания, были улучшены и некоторые другие его характеристики.

В паре с новым динамическим работает арматурный драйвер Knowles. Все это должно обеспечить больший диапазон звучания. Проще говоря, басы будут более мощными, а высокие частоты более четкими.

Как звучат FiiO FH1s

Мне в этих наушниках больше всего понравилось то, как в них звучит рок, металл и другие смежные жанры. Там, где много инструментов, FH1s хорошо справлялись, не ”сваливая” все в одну кучу и давая возможность насладиться вокалом даже тех исполнителей, у которых не очень высокий голос.

Музыка с большим количеством басов тоже отрабатывается неплохо за счет динамического драйвера с биополимерной диафрагмой, приводимой в движение магнитом мощным N50.

Я не буду говорить, что звук меня удивил, так как примерно такого я и ожидал от подобных наушников. Но самое приятное, что я не разочаровался. А еще я отметил, что подключать FH1s можно даже к простому смартфону. Правда, желательно, чтобы он был хорошим. Я уже рассказывал, почему это важно, и не буду сейчас еще раз подробно на этом останавливаться. Но мощности даже недорого смартфона хватит для того, чтобы прокачать эти наушники.

Система сброса давления

Большой проблемой в небольшом корпусе наушников являются перепады давления при работе драйверов. В FiiO FH1s применяется технология, которая позволяет выровнять давление в передней и задней частях наушников, чтобы звук был еще лучше. Сложно понять, как она работает и эффективна ли она, так как нет возможности прослушать эту модель без нее, поэтому поверим производителю на слово.

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Удобно ли сидят наушники

Я проводил в этих наушниках примерно по 2-3 часа подряд и большого дискомфорта я не ощутил. В целом комфорт примерно на уровне других моделей, поэтому придраться не к чему, но из-за того, что FH1s занимает всю ушную раковину, конструкция получается очень анатомической. Возможно, летом в них будет более жарко, чем в других моделях, но я не думаю, что это будет критично.

Как сделать проводные наушники беспроводными

Провод наушников сделан с использованием 120-жильных витых кабелей из монокристаллической меди. Каждая жила изолирована, чтобы обеспечивать наилучшую передачу звука. Это улучшает звучание баса и средних частот и минимизирует интерференцию между разными частотами звука.

Если в какой-то момент вы решите, что хотите пользовать беспроводными наушниками, FiiO FH1s можно легко превратить в беспроводную гарнитуру. Для этого просто надо отсоединить от них провод и подключить их к специальным модулям UTWS3. Благодаря поддержке технологии TWS+ и кодеку aptX, такая связка обеспечит свободу от проводов, не принося в жертву качество звука.

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Характеристики FiiO FH1s

Диапазон воспроизводимых частот: 20–40000 Гц

Излучатели звука: арматурные (по 1 на канал) и динамические с диаметром 13,6 мм (по 1 на канал)

Кроссовер: двухполосный

Конструкция: вставные

Вес: 4,3 г

Конструкция разъёма для ввода аудиосигнала: 2-пиновый 0,78 мм

Ввод аналогового аудиосигнала: есть

Стерео: есть

Импеданс: 26 Ом

Чувствительность 106 дБ/мВт

Длина кабеля: 1,2 м

Позолоченные контакты: есть

Доступные цвета: пока только черный

Стоит ли покупать FiiO FH1s

Учитывая невысокую стоимость наушников и их возможности, мне кажется, что они являются очень неплохим вариантом, если вы готовы пользоваться проводными наушниками и/или хотите слушать музыку в хорошем качестве. Даже те композиции, которые загружены на потоковые сервисы, будут звучать намного лучше, если воспроизводить их через качественные наушники.

Я уже не первый раз пользуюсь наушниками FiiO и считаю их оптимальным соотношением цены и качества. Конечно, есть наушники и лучше, но вряд ли вы купите их за такие небольшие деньги.

Подробнее о наушниках Fiio FH1s