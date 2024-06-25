Samsung готовит еще более дорогие смарт-часы. Что известно о Galaxy Watch Ultra

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Артем Сутягин

Уже совсем скоро компания Samsung проведет мероприятие Unpacked, на котором, по слухам, будет представлено множество новых устройств. Одним из самых интригующих анонсов могут стать так называемые Galaxy Watch Ultra — флагманские смарт-часы, которые должны составить конкуренцию Apple Watch Ultra и HUAWEI Watch Ultimate. И хотя Samsung пока официально не подтвердила существование этих часов, похоже, что компания сама случайно раскрыла их название, а значит и факт выхода этой модели.

Samsung готовит еще более дорогие смарт-часы. Что известно о Galaxy Watch Ultra. Новые часы еще не вышли, но сомнений в их появлении уже нет. Изображение: Overclockers.ru. Фото.

Новые часы еще не вышли, но сомнений в их появлении уже нет. Изображение: Overclockers.ru

Выйдут ли умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra

Команда 91mobiles обнаружила официальную страницу поддержки «Galaxy Watch Ultra» на некоторых региональных сайтах Samsung. Позже она была удалена, но ее успели увидеть. На удаленных страницах были указаны не только название часов, но и размер 47 мм, а также поддержка LTE. Хотя Samsung быстро удалила эти страницы, скриншоты и кэш Google все еще позволяют увидеть упоминание компании о названии «Galaxy Watch Ultra» и другие подробности.

Это не первый случай, когда название Galaxy Watch Ultra всплывает в официальных источниках. Несколько недель назад регулирующие органы тоже указали на существование этой модели. Но теперь сама Samsung фактически подтвердила название, хотя и случайно.

Выйдут ли умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra. Страница с часами засветилась в некоторых странах. Изображение: 91mobiles. Фото.

Страница с часами засветилась в некоторых странах. Изображение: 91mobiles

Выйдут ли умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra. Страница даже была проиндексирована. Изображение: Android Authority. Фото.

Страница даже была проиндексирована. Изображение: Android Authority

Что известно о Galaxy Watch Ultra

Благодаря просочившимся рендерам мы уже имеем представление о дизайне Galaxy Watch Ultra. Часы получат циферблат любопытной формы, а также загадочную третью кнопку, назначение которой пока неизвестно. Возможно, она будет использоваться для быстрого доступа к спортивным функциям или экстренным контактам. Что-то подобное мы уже видели в Apple Watch Ultra.

Предполагается, что Galaxy Watch Ultra будут позиционироваться как премиальное устройство для активного образа жизни и экстремальных видов спорта. Они могут получить более прочный корпус, улучшенную защиту от воды и пыли, а также расширенный набор сенсоров для отслеживания различных показателей здоровья и физической активности.

По слухам, розничная цена Galaxy Watch Ultra составит от 699 до 710 долларов США, что несколько ниже, чем у конкурентов от Apple и HUAWEI. Тем не менее, это все равно довольно высокая цена для смарт-часов, которая может отпугнуть некоторых потенциальных покупателей.

Что известно о Galaxy Watch Ultra. С нетерпением ждем новые часы. Изображение: Android Authority. Фото.

С нетерпением ждем новые часы. Изображение: Android Authority

Что покажут на Samsung Unpacked

Помимо Galaxy Watch Ultra, на мероприятии Samsung Unpacked ожидается анонс нескольких других интересных устройств. В первую очередь, это новые складные смартфоны Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5, которые должны получить улучшенные дисплеи, более мощное железо и доработанный дизайн.

Также мы можем увидеть новые планшеты Galaxy Tab S9 и беспроводные наушники Galaxy Buds 3. Не исключено, что Samsung приготовила еще несколько сюрпризов, о которых мы пока не знаем.

Лучшие смарт-часы

Случайное подтверждение названия Galaxy Watch Ultra самой Samsung только подогрело интерес к предстоящему мероприятию Unpacked. Поэтому оно вполне может быть не случайным. Похоже, что компания готовит действительно впечатляющие смарт-часы, которые смогут составить конкуренцию лучшим моделям от Apple и HUAWEI.

Осталось дождаться официального анонса, чтобы узнать все подробности о характеристиках, возможностях и цене Galaxy Watch Ultra. Но уже сейчас можно предположить, что эти часы станут одним из самых обсуждаемых и желанных гаджетов этого года.

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