Тяжелее всего в уборке даётся не пыль, а въевшаяся грязь. Засохшие капли жира у плиты, липкий след от пролитого соуса, отпечатки лап питомца, серый налёт под диваном, до которого не дотянуться тряпкой. Недавно бренд UWANT привёз в Россию моющий пылесос DX800: он чистит не водой с химией, а горячим паром на 160 градусов. Продаётся он на маркетплейсах, и если подходить к покупкам там с умом, по купонам и промокодам, выходит заметно дешевле. Насухо застарелые пятна обычно не оттираются, а после мытья пол ещё и отдаёт сыростью, поэтому посмотрим, как DX800 справляется и с тем, и с другим, от тяжёлой грязи до сушки валика.

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Как пылесос паром отмывает то, что не берёт тряпка

Главный смысл моющего пылесоса в силе очистки, и здесь ставка сделана на пар. У UWANT DX800 он мелкодисперсный и очень горячий: проникает в стыки плитки и микротрещины, размягчает засохший жир и присохшие капли соуса, а следом всё это подхватывает быстро вращающийся валик. Химия не нужна вообще: одним паром прибор убивает до 99,9% бактерий и не оставляет разводов. Для дома, где ползает малыш или бегает кот, это важно, ведь по полу потом ходишь без опаски, что где-то осталось моющее средство, да и запаха бытовой химии в квартире нет.

Отдельно порадовал расход пара, 7000 мг в минуту. У большинства паровых моделей на рынке он около 2000 мг в минуту, а больше пара это и выше скорость, и чище результат. Если пятно совсем упрямое, включается второй режим, мытьё горячей водой при 80 градусах: она льётся через 32 форсунки и растворяет привычную бытовую грязь вроде следов от обуви и подсохшего кофе. Тягу прибор даёт нешуточную, 27 000 Па, поэтому воду с пола собирает сразу и насухо.

UWANT DX800

Раз уж речь зашла о покупках на маркетплейсах, там хватает и другого любопытного: собрал для вас десяток свежих гаджетов с AliExpress, за которыми сейчас идёт настоящая охота.

Как пылесос достаёт шерсть и пыль из-под мебели

Настоящая проверка для любого пылесоса — это углы и щели, куда техника обычно не залезает. Тут у UWANT DX800 нет равных. С длинными волосами и шерстью справляется гребёнка в форме акульих зубов вместе с двойным скребком против намотки: пока валик крутится, он на ходу вычёсывает всё, что намоталось, так что останавливаться и снимать клубок вручную почти не приходится. Способность не пустая на словах: в марте 2026 года на выставке AWE независимая лаборатория SGS выдала прибору отметку об успешном тесте на устойчивость к запутыванию волос.

С низкой мебелью тоже порядок. Корпус раскладывается на 180 градусов и в таком положении становится высотой всего 9,8 см, поэтому спокойно заезжает под кровать, диван и шкаф. Возить его там помогает подкрутка колёс вперёд и назад плюс плавающая рукоятка AirGrip: рука при долгой уборке устаёт заметно меньше, чем с обычной шваброй.

UWANT DX800

И небольшое отступление для владельцев Android: пока пылесос занят полом, потратьте минуту на смартфон. По устройствам гуляет вирус MANIC, который ломает банковские приложения, так что лучше проверить себя по инструкции.

Почему пылесос не пахнет сыростью после уборки

Больное место паровых пылесосов — это невысушенный валик: если он остаётся сырым, в нём заводятся бактерии и появляется затхлый запах. В UWANT DX800 с этим разобрались через фирменную базу, в которую прибор просто задвигается толчком. Не надо ни поднимать корпус, ни переворачивать, руки остаются чистыми, и ничего не капает на пол. Дальше пылесос сам выравнивается и запускает четырёхэтапную самоочистку под управлением ИИ: сначала подсветкой ищет пыль, потом обрабатывает валик электролизной водой, добавляет ультрафиолет UVC и завершает всё инфракрасной сушкой.

Самое интересное как раз в сушке. Нагревательная пластина базы с температурой 100 градусов прижимается к валику изнутри и вместе с инфракрасным нагревом прогревает его насквозь. Так уходит классическая беда, когда снаружи валик сухой, а внутри ещё влажный. Досушивать его руками и снимать после каждой уборки больше не нужно: берёшь прибор в следующий раз, а он готов к работе и ничем не пахнет.

Обслуживание тоже свели почти к нулю. Грязная вода и мусор не перемешиваются: жидкость сливается в бак, а волосы и пыль оседают в одноразовый мешок-фильтр, который достаточно вынуть и выбросить, не пачкая рук. За ароматы отвечает система PureScent Guard+, она расщепляет запахи на молекулярном уровне, а отдельный резервуар сам дозирует чистящее средство, и одной заправки хватает примерно на 40 дней.

UWANT DX800

UWANT DX800 против других моющих пылесосов

Если поставить UWANT DX800 рядом с другими паровыми пылесосами из той же цены, разница видна по ключевым цифрам.

Характеристика UWANT DX800 Обычные пылесосы Всасывание 27 000 Па около 22 000 Па Поток пара 7000 мг/мин около 2000 мг/мин Сушка валика контактный нагрев 100°C и инфракрасная горячий воздух 85-95°C Высота при наклоне 9,8 см 12-13 см Автономность до 52 минут, аккумулятор 6000 мАч как правило, меньше Возврат на базу задвигается толчком нужно поднимать или переворачивать Чистящее средство заправки хватает на 40 дней доливать перед каждой уборкой

В сухом остатке DX800 честно отрабатывает и по мытью, и по тому, что порой мучительнее самой уборки, по чистке прибора после неё. Пар на 160 градусов снимает тяжёлую грязь, контактная сушка на 100 градусах избавляет от сырого валика, а разделение мусора и воды сводит уход к паре движений. Если на кухне вечно жир, дома живёт пушистый питомец, а разбирать и мыть технику после уборки нет никакого желания, этот пылесос спокойно берёт рутину на себя.

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