Самые необычные наушники для настоящих модниц — Huawei Freebuds Lipstick

Многие заметили, как Huawei в последнее время начала выкатывать все новые устройства. При этом в них прослеживается явный упор на стиль и уникальность. Наверное, это и есть часть новой политики по возвращению Huawei на былые высоты. Из самых смелых попыток можно назвать премиальную версию Huawei P50 Pocket с дизайнерским узором на корпусе и наушники Huawei Freebuds Lipstick. О них сейчас и пойдет речь в этом обзоре. Кроме необычного формата, они стали очень удобными, и после того, как я столкнулся с ними, я подумал о том, что многим производителям следовало бы пересмотреть свой подход к наушникам.

Сразу скажу, что эти наушники никак нельзя отнести к категории унисекс. Это полностью женский аксессуар, который мужчине не подойдет вообще никак. Он выполнен в стиле яркой — я бы даже сказал броской — губной помады. Но в этом есть нечто большее, чем просто уникальный внешний вид, ведь это полноценные TWS-наушники.

Интересно то, что магазины косметики предлагают сотни оттенков губной помады, но Huawei остановилась только на одном. И судя по всему, не самом уникальном. В модельном ряду Huawei Freebuds 4, которые и лежат внутри корпуса, есть яркий красный цвет. Я не сравнивал оттенки один к одному, но по памяти кажется, что это именно тот цвет.

На что похожи наушники в виде губной помады Получается, компания приняла интересное решение и просто выпустила новый корпус для наушников, которые будет брать с того же конвейера. Наверное, это такой способ сэкономить, не запуская новую линейку. А представьте, как было бы круто выпустить несколько оттенков под стать самым популярным и продаваемым вариантам помады. Модницы наверняка бы оценили такое. Обзор Huawei P50 Pro: снова лучший, но не во всем. Внутри кейса действительно те же самые Freebuds 4 — открытый дизайн, стандартная длина дужки и даже емкость аккумулятора осталась прежней — 30 мАч в каждом наушнике. В футляре тоже ничего не поменялось с точки зрения аккумулятора — 410 мАч. Отличие только в подаче. Кейc для наушников в форме помады

Корпус состоит из двух частей — нижняя, где находятся: батарея, магнит для крепления крышки, места для наушников и разъем для зарядки. Сверху просто крышка без каких либо дополнительных функций. Но цепляется магнитами к корпусу она намертво. Магниты буквально выдергивают ее из пальцев, когда до закрытия остается 5-10 миллиметров. Но открывается крышка легко. Скажем так, сила магнитов высокая, но не избыточная.

Крышка закрывается только в одном положении. Для этого на одной из граней есть золотистая полоска. Она должна совпадать на основной части и на крышке. Если этого не произойдет, то крышка просто не опустится до конца.

Удобно ли пользоваться наушниками

Наушники, как и обычные Freebuds 4, склонны выскальзывать из ушей во время быстрых движений, но они довольно удобны для длительного прослушивания, если вы просто сидите или не спеша куда-то идете. Это обычная ситуация для наушников без резиновых амбушюр.

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Одного заряда наушников хватает примерно на 4 часа прослушивания без включенной функции активного шумоподавления. Да, несмотря на форм-фактор тут она есть. Правда, останавливаться подробно на ее работе не хочется, так как работает она не столь хорошо, как в наушниках с резиновыми амбушюрами. Одним из эталонов для своей категории может стать Huawei Freebuds Pro.

Вставные наушники с шумоподавлением

Если шумоподавление включено, это существенно не меняет характер звука, но отнимает примерно половину времени автономности. В итоге наушники работают только 2-2,5 часа. Дальше придется класть их в кейс. Там они за 30 минут полностью наберут энергию еще для 4 (или 2-2,5 с ANC) часов работы.

Сам кейс полностью заряжается примерно за час. А если внутри него разряженные наушники, то стоит накинуть еще 20-25 минут. После этого все аккумуляторы будут заряжены. Но все операции производятся только по проводу. Беспроводной зарядки нет.

Как и обычные Freebuds 4, Huawei Freebuds Lipstick можно подключить через Bluetooth практически к любому устройству, но для разблокировки всех функций требуется приложение Huawei AI Life. Оно позволяет вам настраивать одинарное касание, двойное касание и удерживание для выполнения разных функций. Есть даже возможность регулировки громкости.

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Как звучат TWS-наушники Huawei

Со звуком также никаких сюрпризов и внутри установлен 14-мм динамический драйвер. Наушники воспроизводят четкий звук почти во всех жанрах музыки. Искусственного усиления басов нет, как нет и давящего напора, для которого опять же нужны резиновые внутриканальные амбушюры. Иногда кажется, что наушники могли бы быть громче, но это только для разового увеличения. На постоянной основе громкости вполне достаточно для того, чтобы ее захотелось убавить.

Стоит ли покупать Huawei Freebuds Lipstick

Как я уже сказал в начале, Huawei Freebuds Lipstick — это, по сути, та же пара TWS-наушников, что и Freebuds 4, которые стоят дешевле. На момент подготовки обзора на сайте интернет-магазина Huawei за обычные Freebuds 4 просят 10 990 рублей, а за ”губную помаду” — 14 990 рублей. За в некотором роде статусный и такой необычный аксессуар переплата не такая большая.

За эти деньги вы получаете кейс, который действительно очень похож на губную помаду и сделан максимально качественно. Это уникальный аксессуар и повод похвастаться перед подругами. Но для мужчины это не подойдет никак. Кроме, пожалуй, редких случаев.

Получается неплохой такой весенний аксессуар, который понравится многим женщинам. 8 марта уже прошло, но если думали, что подарить своей жене/девушке/подруге, у вас теперь есть еще один пункт в списке подходящих вариантов.