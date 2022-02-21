Попробовали планшет Huawei MatePad 2022. Это почти компьютер

У вас бывает ощущение, будто гаджеты появляются как-то очень редко и не на регулярной основе, хотя на самом деле обновления выходят довольно часто? У меня такое ощущение сложилось относительно нового Huawei MatePad. Наверное, оно появилось из-за какой-то очень высокой активности компании в последнее время. Выход HarmonyOS прошлым летом, появление Nova 9 осенью, Huawei P50 Pro и P50 Pocket несколько дней назад… Все это создало атмосферу бурления, к которой мы привыкли в отношении других брендов. На фоне всего этого выход нового MatePad мог оказаться незамеченным, но не тут-то было. Мы заметили и хотим о нем рассказать, ведь такая активность компании о чем-то, да говорит.

Обзор Huawei MatePad 2022

Новый планшет кажется небольшим, но когда берешь его в руки, понимаешь, насколько он увесистый. При габаритах 154.96 х 245.2 х 7.35 мм и диагонали дисплея 10,4 дюйма его вес составляет 450 грамм. Такой вес достигается за счет большой батареи, к которой я еще вернусь чуть позже. При этом, если вы хотите пользоваться планшетом с чехлом-клавиатурой, то смело рассчитывайте на вдвое больший вес этой конструкции. Такие показатели уже сопоставимы с ноутбуком, но едва ли сравнятся с ним по стоимости и вариативности использования. Я имею в виду возможность использования гаджета как отдельного планшета или в связке с клавиатурой.

Внешний вид Huawei MatePad 10.4

Внешне это обычный планшет, о котором сложно сказать, что он как-то отличается от других. Строгий внешний вид, он отлично лежит в руке и не скрипит. А что еще нужно от качественного планшета? Хороший хват во многом обеспечивается за счет напыления задней стенки, которое делает ее менее скользкой.

Все кнопки находятся в верхнем левом углу, если держать планшет в вертикальной ориентации. Такой вариант намного более удобен, чем расположение кнопок на одной грани и позволяет четко определять, где какие кнопки находятся.

Можно ли играть на планшете Huawei

За производительность отвечает процессор, от которого мы уже начали отвыкать в последних поколениях устройств Huawei — Kirin. А именно модель 710A. Он работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти, а постоянной на выбор доступно два варианта — 64 и 128 ГБ. Так же есть поддержка карт памяти объемом до 512 ГБ, если такого объема вам будет мало.

Это не самая мощная связка, но для обычной работы и даже для многих игр ее будет более чем достаточно. Хотя наличие большого количества игр будет под вопросом из-за того, что устройство, как и другие гаджеты Huawei, не поддерживает Google Play. Скачивать приложения и игры придется из фирменного магазина AppGallery и сторонних источников. Благо, что магазин AppGallery в последнее время сильно прокачался и в нем есть достаточное количество интересных приложений.

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Планшет на HarmonyOS 2.0

Сам же новый Huawei MatePad работает под управлением HarmonyOS 2.0, которая обошла стороной даже глобальную версию Huawei P50 Pro, о котором я расскажу буквально на днях. При этом операционная система хоть и будет немного непривычной, но она по-прежнему напоминает Android, который лежит где-то в глубине.

Интересно, что интерфейс адаптирован для использования на планшете. HarmonyOS вообще создавалась как универсальная операционная система, которая может подстроиться под любой гаджет, и тут это проявляется во всей красе. Например, приложения, которыми вы пользуетесь чаще всего, будут находиться снизу, чтобы их было проще запустить. Что-то подобное уже несколько лет есть в компьютерах и планшетах Apple, но так ли это плохо, если идея действительно очень удобная.

Huawei особенный акцент делает на то, чтобы пользователи могли полностью раскрыть все возможности большого экрана, а не пользовались просто растянутыми версиями приложений для работы. Например, функция App Multiplier может сделать так, чтобы на экране одновременно отображались две части одного приложения. Пока такое поддерживает далеко не весь софт, но как идея это может оказаться очень полезным.

Также может пригодиться возможность работы с мини-приложениями. В этом случае оно будет запускаться в режиме окна, не перекрывая остальной интерфейс. Это может быть полезным, если вы одновременно работаете в двух приложениях и вам надо держать много информации перед глазами. Даже просто обмен файлами в таком варианте окажется более удобным.

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Планшет с большим экраном

Все это будет отображаться на довольно крупном дисплее с диагональю 10,4 дюйма и разрешением 2000 на 1200 точек. В этом случае соотношение сторон получается около 16:9, а это золотой стандарт, о которого индустрия так пока и не может уйти.

Дисплей оснащен IPS-матрицей и яркой подсветкой. С ней даже на ярком солнце можно будет работать с планшетом, не переживая за то, что чего-то не увидишь. Правда, за время тестирования по настоящему солнечной погоды добиться не получилось, и я пытался смоделировать его при помощи студийных софт-боксов. Результат был неплохим.

В начале я уже сказал, что планшет получил большую батарею. Действительно, ее емкость составляет 7 250 мАч. Этого достаточно для 12 часов просмотра видео, сохраненного во встроенной памяти. Говорить о каком-то прорыве в автономности сложно, это просто показатель из категории ”выше среднего”. А вот зарядка могла бы быть более мощной. Хорошо, что адаптер включен в комплект, но его максимальная мощность составляет всего 22,5 Вт.

Можно ли снимать на планшет

Камера в планшете, как я говорю в таких случаях, ”чтобы была”. Говорить о ее высоком качестве едва ли стоит, но без нее выпускать современный гаджет нельзя. Основная камера имеет разрешение 13 Мп и светосилу f/1.8. Этого достаточно, чтобы сделать фотографию, но не более того. Не стоит ожидать от нее слишком многого. Фронтальная и вовсе имеет разрешение 8 Мп. В планшетах она нужна только в качестве ”вебки”, поэтому переживать особенно не стоит. Едва ли кто-то часто будет делать селфи на планшет. При этом не стоит думать, что камеры вообще плохие. Они просто не самые хорошие и лучше снимать на телефон, даже если он не очень дорогой.

Сказанное относится и к видео. Зато новый Huawei MatePad имеет несколько микрофонов и записывает звук высокого качества. Есть даже шумоподавление для более высокого качества связи во время видеозвонков. Воспроизведение тоже на высоте. Для этого есть четыре стереодинамика, настроенных в партнерстве с Harman Kardon. Это уже не первый опыт совместной работы брендов и каждый раз он оказывался успешным.

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Примеры фото на Huawei MatePad 2022:

Чехол-клавиатура, стилус и мышка Huawei

Говорят, что гаджеты хороши настолько, насколько хороши и развиты аксессуары для них. Huawei это понимает, и является одной из немногих компаний, которые предлагают возможность широкой кастомизации своих устройств. В частности для планшетов выпускаются чехлы с клавиатурой и стилусы. А если есть желание, можно подключить еще и беспроводную мышь. Она работает через Bluetooth и питается от одной АА батарейки, которая включена в комплект.

Все это надо покупать отдельно, но если есть потребность сделать гаджет более универсальным, то эти аксессуары будут очень кстати и не придется покупать несуразные универсальные варианты.

Преимущества оригинальных аксессуаров не только в большей физической совместимости или удобстве использования, но и в функциональности. В частности, фирменная клавиатура предлагает различные сочетания клавиш, к которым мы привыкли при работе с компьютером. Так можно быстрее копировать и вставлять текст, выделять его и перемещаться по нему. А заодно можно будет быстро переключать язык, что очень важно при работе с текстом. В закрытом же состоянии чехол имеет текстуру в духе той, что использовалась в продуктах серии Porsche Design, выпускавшихся ранее. А если клавиатура не нужны, ее можно отстегнуть и пользоваться обычным планшетом.

Новый Huawei MatePad поддерживает работу с M-Pencil второго поколения. Вот только в отличии от старших версий, к корпусу он не крепится, а заряжаться будет от отдельного зарядного устройства. В комплект со стилусом оно не входит, что немного расстраивает.

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Стоит ли покупать планшет Huawei

Huawei как-то очень основательно подходит к созданию своих планшетов. Я с давних времен любил ее телефоны, но по остальной технике у меня были другие предпочтения. Не из-за того, что в ней что-то не так, а из-за того, что так просто сложилось исторически. Сейчас Huawei все больше и больше старается сделать полноценную инфраструктуру — то, благодаря чему преуспела Apple. Но китайская компания пошла еще дальше. Например, дав возможность выводить интерфейс телефона на экран ноутбука или планшета для полноценного использования. Такие вещи очень располагают к себе.

Если вы переживаете из-за отсутствия Google Play, то для планшета это не так критично, как для телефона. Возможностей постоянно развивающегося AppGallery более чем достаточно, а невысокая цена и большое количество подарков еще больше привлекают внимание к планшетам Huawei.

Чего только стоит клавиатура в подарок при оформлении предзаказа на официальном сайте. Сам планшет стоит от 19 990 до 28 990 рублей в зависимости от памяти и наличия или отсутствия поддержки LTE. Хотя разница в цене не столь велика, но наличие собственной симки сильно развязывает руки.