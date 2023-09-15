Шикарные Смарт-приставки на Android TV для телевизора, которых не найти в магазинах

Покупка Смарт-телевизора — лотерея, которая может оказаться более непредсказуемой, чем приобретение смартфона с рук. Выбрать хороший телевизор на Андроиде нереально сложно, так как большинство моделей выглядят практически одинаково, а характеристики железа найти крайне сложно — как правило, консультанты в магазинах и сами не знают их. Так что, вместо того, чтобы по незнанию случайно не потратить деньги впустую, рекомендую купить приставку на Андроид ТВ: компактный гаджет можно подключить через разъём HDMI практически к любому существующему телевизору. Вот самые лучшие варианты, которые я держу на карандаше уже не первый месяц.

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Хорошая медиаприставка на Андроиде

В эту подборку я решил не включать слишком дешевые ТВ-приставки, которые могут оказаться слишком глючными. Лучше слегка переплатить и взять достойный вариант от проверенного производителя — например, X96 Max Plus — мощный ТВ-бокс на Android 11 с 4 Гб оперативной памяти. Что привлекает меня в этом гаджете — так это приставка Plus, которая сигнализирует о том, что перед нами старшая модель линейки. У продавца есть всего две модификации — с 32 Гб и 64 Гб с 4 Гб оперативки по умолчанию. И это как раз то, что необходимо для быстрой работы.

Работает она на шустром чипе Amlogic, но важнее то, что снизу на корпусе расположена перфорированная стенка для хорошего охлаждения. Вдобавок она легко перепрошивается на другую версию Андроид а интерфейс летает, судя по отзывам покупателей. В общем, лучшее, на что вы можете потратить 4600 рублей.

Приставка X96 Max Plus

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Приставка для телевизора на Андроид 13

Проблема практически любого телевизора на Андроид ТВ — отсутствие обновлений до свежей версии ОС. Чтобы не вспоминать об этом в ближайшие годы, рекомендую хорошую приставку на Android 13 — H96 Max. Конечно, операционка здесь — модифицированная, но очень удобная, которая будет работать без проблем. У продавца есть модель с 2 Гб оперативки, но ее приобретать не рекомендую — только с четырьмя Гб.

Вдобавок эта хорошая приставка для телевизора имеет поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, что не так часто встретишь среди подобных устройств. При необходимости можете расширить встроенное хранилище при помощи карты памяти, чтобы смотреть видео в 4К у себя дома.

Приставка H96 Max

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ТВ-приставка на Андроид — высокий рейтинг

Две предыдущих модели — слишком популярные, которые встречаются практически везде. Хотите эксклюзив? Тогда присмотритесь к Андроид ТВ-приставке HAKO Pro, которую редко встретишь в наших краях! Несмотря на это, пользователи высоко оценили ее и отметили, что он надежнее и быстрее приставок от Xiaomi, которые может сгубить свежее обновление прошивки. Hako Pro работает на чистом Андроид 11 — никакой собственной оболочки у нее нет, и это замечательно!

Подключить ее можно к Wi-Fi 2.4 или 5 Ггц, она без труда воспроизводит 4К 60 fps, а в комплекте по умолчанию поставляется удобный пульт без цифровых кнопок — ровно таким он и должен быть у современных Смарт-приставок. Есть версия с 2 Гб оперативной памяти, но я рекомендую не экономить и взять модификацию сразу с 4 Гб — об этом вы явно не пожалеете.

Приставка HAKO

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Мощная приставка на Андроид ТВ для телевизора

Напоследок я оставил два варианта, один из них — Vontar KK Max. Чем он привлекателен? Во-первых, у нее мощный процессор Rockchip, который во многом лучше Amlogic и Allwinner, а во-вторых — большая сетка охлаждения снизу. Можно спокойной установить приставку хорошо вентилируемую поверхность вроде этой полки, благодаря чему избежите проблем с перегревом. Так что, этот ТВ-бокс не хуже телевизора.

Портит впечатление — дисплей с часами на Андроид-приставке, из-за которого от устройства немного «веет китайщиной», зато внутри установлена симпатичная оболочка. А еще у нее есть комплектация со 128 Гб хранилища, что встретишь не так часто, и поддержка USB 3.0.

Приставка Vontar

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Какой ТВ бокс на Андроид купить для просмотра фильмов

Еще один неочевидный вариант — это Х4Q Pro от Ugoos. Это Смарт-приставка для фильмов и другого контента, которая не греется при долгом использовании в силу своей конструкции. Управлять ею приятно благодаря лаунчеру от производителя, от которого попросту грешно избавляться и менять на другую прошивку. Некоторые характеристики даже круче чем у аналогов — например, Bluetooth 5.1, а еще несколько модификаций на выбор.

Но есть и проблемы: так этот гаджет в принципе сильно переоценен. До повышения цен он стоил около 7-8 тысяч рублей, но сейчас пробил планку в 10к рублей. Есть, конечно, модификации ТВ-бокса с 2 Гб оперативки за 7-8к рублей, но рисковать бы я не советовал. Стоит ли покупать — решать вам, но настолько годных аналогов практически не найти.

Приставка X4Q