Умные часы и не только. Самые ожидаемые гаджеты в этом году

Рынок умных часов никогда не был более насыщенным, чем сейчас. Но аппетит приходит во время еды, и мы хотим все новых и новых крутых моделей устройств. В этом году нас ждет еще как минимум три действительно горячие новинки. Новейшие устройства, поступающие на полки магазинов, могут потеснить некоторые из наших текущих моделей в качестве лучших умных часов, которые вы можете купить. Поэтому давайте посмотрим, что нас ждет впереди, чтобы понять, стоит ли сейчас покупать новые умные часы или лучше подождать новинок. Особенно актуально это на фоне выход Apple Watch Series 9 — новой модели в линейке, которая всегда была королем массового сегмента умных часов.

Новые Apple Watch

Умные часы от Apple всегда привлекали много внимания, но что-то действительно новое в них получается довольно редко. Сейчас мы тоже не получили прорыва, ведь это было скорее просто развитие идеи умных часов бренда.

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Более подробно о новинке вы можете почитать у наших коллег из AppleInsider. Они уже написали много материалов и еще не раз расскажут о новинке со всех сторон. Мы же пока более подробно поговорим о тем моделях, ради которых собрались тут.

Google Pixel Watch 2 — новые часы от Гугл

Новое и улучшенное носимое устройство Google — одна из самых ожидаемых новинок, которая появится в ближайшее время. Благодаря рекламному тизеру мы знаем, что Pixel Watch 2 дебютируют 4 октября 2023 года на специальном мероприятии. На данный момент утечки и слухи указывают на более усовершенствованное второе поколение с мощными внутренними компонентами и привлекательным дизайном, почти идентичным первым Pixel Watch. Хочется верить, что это устройство устранит некоторые недостатки оригинала и выведет на рынок лучший вариант Wear OS.

Не покупайте Pixel Watch, пока не узнаете эти четыре проблемы

Что касается функций, тизерное видео Google уже подтвердило, что Pixel Watch 2 будут оснащены электродермальным датчиком активности (EDA), датчиком сердечного ритма, отслеживанием сна и датчиком насыщения кислородом (SpO2), а также степенью защиты от воды IP68. Тщательная интеграция с Fitbit также будет играть ключевую роль, как и в первом поколении.

По внутренним компонентам сообщается, что часы будут работать на Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 и получат 1,9 ГБ оперативной памяти. К сожалению, нет никаких признаков того, что срок службы батареи у новой модели будет лучше. Будем надеяться, что часы будут работать дольше, но на существенное увеличение автономности рассчитывать не приходится. До запуска устройства осталось меньше месяца, поэтому мы ожидаем новых утечек и слухов в ближайшие недели.

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Xiaomi Mi Band 8 — лучший фитнес-трекер

Действительно, технически Xiaomi Mi Band 8 — это не умные часы, а именно фитнес-трекер. Технически этот гаджет тоже уже выпустили, но пока он официально доступен только в Китае. На этом рынке покупателям он предлагается по цене 239 китайских юаней (примерно 3200 рублей по курсу) или 279 китайских юаней (примерно 3800 рублей по курсу) за версию с NFC.

В целом, по форм-фактору устройство повторяет своего предшественника. Он предлагает тот же 1,62-дюймовый постоянно включенный AMOLED-дисплей с разрешением 192×490 пикселей. Однако новая модель имеет частоту обновления 60 Гц и яркость до 600 нит. Она оснащена совершенно новым быстросъемным ремешком, который крепится к трекеру, а не помещается его внутрь себя. Трекер можно носить даже как подвеску или крепить к кроссовкам.

Mi Band 8 предлагает более 150 спортивных режимов и многие из тех же инструментов, что и Mi Band 7. Пользователи найдут непрерывный мониторинг сердечного ритма, мониторинг кислорода в крови, отслеживание стресса и сна, а также анализ тренировок. При всем этом работает гаджет 16 дней при ежедневном использовании.

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В нашу подборку часы попали из-за того, что пока купить их официально в России нельзя. Когда будет можно, пока сказать сложно. Поэтому следим за новостями, в том числе в нашем Telegram-канале, и надеемся на скорое появление гаджета.

Movano Evie — умное кольцо вместо трекера

Несмотря на то, что смарт-кольцо Movano Evie не является смарт-часами, оно является одним из лучших носимых устройств 2023 года. Носимые устройства приобретают новые форм-факторы, в том числе умные кольца, и нельзя не радоваться появлению новых примеров разных типов гаджетов.

После появления на нескольких выставках Evie Ring теперь может похвастаться датой выпуска в ноябре. Самое главное, что специалисты Movano разработали смарт-кольцо медицинского назначения специально для женщин. Оно будет отслеживать все, включая частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и специфические показатели женского организма. Устройство также будет отслеживать шаги пользователей, минуты активности, сожженные калории, стадии сна и настроение. Проще говоря, кольцо может почти все то же самое, что часы, но в намного более компактном корпусе.

На данный момент Evie Ring является ведущим устройством, способным конкурировать с Oura Ring 3. Поскольку умные кольца продолжают появляться на полках магазинов, можно не сомневаться, что они станут все более популярной ареной для новых технологий.

Какие умные часы выйдут в 2024 году

Если вам пока не нужно новое носимое устройство, рассмотрите возможность приобретения устройства 2024 года. Среди них с большой долей вероятности будут Apple Watch X, Garmin Forerunner 65, Fossil Gen 7, Fitbit Charge 6 и некоторые другие.

Умные часы вызывают много интереса, и мы обязательно поговорим о них, как только они выйдут. Тем более, что мы ждем чего-то действительно нового, хотя пока и сложно представить, что именно нам могут предложить, ведь часы и так уже могут почти все.