Ремонт телефона Samsung станет более безопасным. Но не везде

А вы сдавали когда-нибудь телефон в ремонт? Я сдавал и признаюсь честно мне было немного не по себе, когда мне говорили, что надо было отключить пароль разблокировки или сказать его специалистам сервисного центра. Это происходило в официальном сервисном центре Huawei в Москве. При этом один мой знакомый долгое время не сдавал свой iPhone в ремонт из-за того, что переживал за свои фотографии и приложения. Но теперь многие из этих проблем в прошлом. Производители научились делать сервисный режим. Конечно, такая возможность есть не у всех, но сейчас одним производителем, чьи устройства можно безбоязненно сдавать в ремонт, стало больше.

Опасно ли отдавать телефон в ремонт

На этот раз отметилась Samsung, которая решила пересмотреть свой подход к ремонту устройств. Теперь компания добавляет в телефоны Galaxy новый режим ремонта, чтобы успокоить встревоженных клиентов, которые не доверяют свои устройства техническим специалистам.

Надо ли чистить телефон перед сдачей в ремонт

Всегда нервирует, когда приходится сдавать телефон в ремонтный центр, не зная, будут ли ваши личные данные в безопасности или нет. Вы также не хотите, чтобы специалисты по ремонту просматривали ваше устройство в поисках личных фотографий, сообщений или финансовой информации.

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Режим восстановления Samsung разом закрывает все эти проблемы и борется с ними. Режим появится в настройках в меню «Уход за аккумулятором и устройством». После его активации телефон перезагрузится и ограничит доступ к личным данным. В этом режиме любому, кто возьмет устройство в руки, будут доступны только предустановленные приложения по умолчанию. Фотографии, отдельно установленные приложения, личные данные, переписка — все это будет недоступно, до тех пор, пока вы сами не выведете телефон из этого режима.

Смогут ли матера в ремонте смотреть мои фотографии

Пока телефон будет в руках мастеров они смогут им пользоваться только в рамках положенного им минимума. Дальше, когда вы заберете устройство из ремонта, вы сможете выйти из режима восстановления и снова получить доступ к личным данным и всем приложениям. Они не удаляются, а только скрываются.

Дл того, чтобы вернуть доступ, надо будет просто перезагрузить телефон в обычном режиме и разблокировать его с помощью вашего пароля, который вы обычно используете для разблокировки телефона. Так же можно использовать сканирование отпечатка пальцев, лица или другую биометрию, которую вы выберете.

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В конце стоит упомянуть об одном небольшом минусе, которые сопровождает эту функцию. Пока она работает только в Южной Корее и только на устройствах серии Galaxy. На других рынках функция пока недоступна. Согласно официальному сообщению Samsung, режим восстановления впервые появится в серии Galaxy S21. В будущем он будет расширен на другие устройства.

Можно ли будет блокировать телефон перед ремонтом

Можно ожидать, что функция будет доступна и за пределами домашнего региона компании. Ее дальнейшее развертывание не требует больших вложений и может быть реализовано буквально одним нажатием кнопки. Скорее всего, такие ограничения связаны с тестированием функции и с тем, что ее надо проверить, прежде чем делать общедоступной.

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Почему нельзя сдавать в ремонт заблокированный телефон

Возможно, по ходу прочтения этой статьи у вас возник вопрос, а для чего вообще сотруднику сервиса нужно включать телефон, если он, например, меняет аккумулятор. Дело в том, что при любом ремонте телефона, надо проверить его работу. Особенно, если меняется камера или экран. В этом случае надо включить телефон, проверить, работает ли все, все ли области экрана откликаются на нажатия. Но для всего этого не нужен полный доступ к телефону. И именно для этого и создан такой режим.

Приятно, что производители начали задумываться об этом и следом за Samsung пойдут другие производители, которые введут подобные функции.