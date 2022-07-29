Поддельная Алиса может украсть ваши данные по телефону. Что делать

Голосовой помощник Алиса плотно вошел в нашу жизнь: с помощью него можно не только искать информацию и устанавливать напоминания или будильники, но даже заказывать такси. Именно популярность сервиса сыграла с ним злую шутку: мошенники нашли способ использовать Алису в корыстных целях. Правда, голосовой помощник тут совершенно ни при чем. На всякий случай, в Яндексе предупредили об обмане и рассказали, что компания не имеет к этому отношения. Разбираемся, что делать, если вам звонит Алиса и как понять, что это развод.

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Алиса звонит по телефону

В наше время мошенники по телефону используют различные способы, но самым популярный — представиться сотрудником банка. Сколько бы шуток про это ни ходило, но люди продолжают отдавать данные своих карт злоумышленникам. Но они пошли дальше и начали придумывать новые схемы развода по телефону — одним из них стал обман с помощью Алисы по телефону. Вам звонит по телефону голос, похожий на Алису (на самом деле, нет) и делает заманчивое предложение. Например, заработать немного денег на бирже, предварительно выманив у вас данные карт.

Компания рекомендует положить трубку и занести телефон в черный список через определитель номера от Яндекса. Так он будет помечать номера как мошеннические, хотя их, конечно же, могут быть десятки или сотни, ведь мошенники постоянно меняют номера. Также может меняться и текст, который, собственно, произносит и не Алиса вовсе.

Понять, что это развод мошенников, очень просто: важно знать, что Алиса умеет совершать звонки контактам из адресной книги, отвечать на подозрительные звонки или записывать их. Но она никогда не будет звонить сама и не будет узнавать у вас платежные данные. В конце концов, я не помню ни одного случая, чтобы кто-то звонил из Яндекса для решения какого-либо вопроса: обычно предложения приходят в виде уведомлений, а все вопросы решаются в мессенджере Яндекса, конкретном приложении или с помощью электронной почты. Кроме того, пользователи Яндекс.Станции всегда узнают настоящий голос Алисы. Об этом расскажем ниже.

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Кто озвучивает Алису

Не все знают, но Алису озвучивает Татьяна Шитова. К слову, она также является голосом актрисы Скарлетт Йоханссон во многих фильмах, а еще вы могли слышать ее в аудиокнигах. Отличить Алису от мошенников очень легко: «в оригинале» он поставленный, с меняющейся интонацией. Но по произношению голосового помощника чувствуется, что он все равно является склеенным из разных частей. К примеру, это заметно, когда задаешь Алисе вопрос, а она на него отвечает.

Из-за того, что голосовой помощник не является совершенным, в некоторых словах ударения ставятся неправильно, а паузы во фразах минимальны. Это никак не похоже на то, как общается с вами фейковая Алиса, работающая на мошенников. Послушать ее можете, нажав на ссылку ниже.

Ненастоящая Алиса

На записи голос совершенно иной: тональность ниже, отсутствует вообще какая-либо интонация, слышно дыхание в конце — его явно нет у голосового ассистента. Об отличиях в голосах двух Алис с точки зрения эксперта рассказала нам Наташа Малец — бизнес-тренер по публичным выступлениям и переговорам, основатель Московской Школы Радио.

У ненастоящей Алисы говорок, как если бы она «понаехала в столицу» (как многие из нас, кстати), но вот для озвучки обычно привлекают дикторов без говора или с московским говором (да, он существует). Ещё голос настоящей Алисы принадлежит явно профессиональному диктору с навыками актерского мастерства, поэтому мы и слышим лёгкий роботизированный эффект, ненастоящая Алиса не смогла его сыграть. Ну и третье отличие — у Татьяны Шитовой («настоящей» Алисы) голос поставлен, у ее подделки он приятный, но не более.

Сотрудники Яндекса также пришли к выводу после изучения записи, что текст начитан не очень хорошо, но фальшивый голос сложно распознать сразу. Особенно, если учитывать искажения при звонке по мобильному. Впрочем, если используете голосовой ассистент от Яндекса каждый день, то узнаете «ненастоящую» Алису, что называется, с двух нот.

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Что делать, если звонят неизвестные номера

Мошеннический звонок от Алисы — лишь капля в море телефонных разводов. Но алгоритм, чтобы не попасться на крючок аферистов, в целом, один и тот же. Запоминайте.

Не отвечайте на звонки с неизвестных номеров и не перезванивайте на них.

Используйте определитель номера. Сейчас они есть и у Яндекса, и у Сбера, и у Тинькофф. Во время звонка система отобразит, что за звонок поступил, а вы решите, стоит отвечать или нет.

В конце концов, если не доверяете определителям, просто вбейте номер в поисковик — про номера мошенников обязательно найдете соответствующие отзывы.

Не сообщайте номера карт, пароли от аккаунтов и тому подобное — это конфиденциальная информация, которую ни одна уважающая компания не спросит вас по телефону.

Не вступайте в диалог, кладите трубку сразу же. Сомневаетесь? Напишите в поддержку Яндекса через мессенджер в браузере — вам обязательно подскажут.

Самое главное — обязательно предупредите своих родственников постарше: именно люди в возрасте являются основной мишенью злоумышленников.

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