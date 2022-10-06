Всё, что нужно знать перед покупкой браслета Xiaomi Mi Band

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Герман Вологжанин 0

Браслет Mi Band является самым популярным гаджетом компании Xiaomi, которым пользуются не только фанаты китайского бренда, но и владельцы смартфонов Samsung и Apple. Даже если к концу 2022 года вы не успели купить Mi Band, то наверняка сделаете это в обозримом будущем, ведь пройти мимо такого дешевого и функционального аксессуара просто невозможно. Однако в голове человека, впервые узнавшего о существовании браслета Xiaomi, возникнет много вопросов, касающихся этого гаджета. Постараюсь на них ответить, чтобы вы не боялись покупать фитнес-трекер и в конечном итоге сделали правильный выбор.

Полезная информация для каждого, кто купил или только собирается взять Mi Band

Подделка Mi Band

Фитнес-трекер Mi Band настолько популярный, что в сырых подвалах Чанчуня и Тяньцзиня неугомонные китайцы создают его подделки. Казалось бы, гаджет и так дешевый. Зачем тогда создавать его копию? Тот, кто не знает, сколько стоит Mi Band, обязательно допустит ошибку и купит подделку фитнес-браслета Xiaomi, отдав тем самым деньги мошенникам.

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Чтобы отличить подделку Mi Band, совершайте покупку только в проверенном магазине. Также не забывайте, что браслет Xiaomi хоть и дешевый, но стоит обычно 2-4 тысячи рублей. Купить оригинал за 500 рублей у вас получится разве что с рук. И в этом случае как минимум нужно обратить внимание на коробку Mi Band.

Уже догадались, где здесь оригинал?

Как правило, вместо фирменного логотипа Xiaomi на коробку с подделкой наносят визуально похожий знак (в нашем случае — «M6»). Если браслет у вас на руках, то взгляните на его датчики. На них сильно экономят мошенники, размещая в лучшем случае пульсоксиметр. Ну и логотип Xiaomi, само собой, выгравирован только на корпусе оригинала.

У подделки (слева) всего 1 датчик и нет гравировки

Если в этот момент вы засомневались в продавце или своей внимательности, то познакомьтесь с рейтингом Mi Band, который мы недавно публиковали. Там вы найдете ссылки на проверенные магазины, а также узнаете об отличиях браслетов Xiaomi.

Xiaomi Smart Band и Xiaomi Mi Band — разница

Фитнес-браслеты Xiaomi называют по-разному. В одном магазине вы можете встретить наименование «Xiaomi Mi Band», во втором — «Xiaomi Mi Smart Band», а в третьем — «Xiaomi Smart Band». Все это один и тот же фитнес-браслет, а путаница вызвана склонностью китайского производителя к частым ребрендингам, которые случаются раз в несколько лет.

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Правильное название сейчас — Xiaomi Smart Band. Именно под этим именем в продажу поступило 7-е поколение фитнес-трекера. Но по привычке многие продолжают называть браслет просто Mi Band. Такое наименование намного лаконичнее длинного Xiaomi Smart Band, а потому оно употребляется чаще всего.

Китайская версия Mi Band

Xiaomi выпускает свои гаджеты отдельно для китайского и глобального рынков. Визуально CN Version и Global Version Mi Band не отличаются. Только на коробке модификации, предназначенной для Поднебесной, вы заметите большое количество характерных иероглифов.

Описание Mi Band CN Version приведено на китайском языке

Китайские версии дешевле и поддерживают русский язык точно так же, как и браслеты для глобального рынка. Но есть несколько нюансов. К примеру, некоторые пользователи жалуются на то, что их Mi Band 7 не подключается к телефону. Проблема заключается как раз-таки в китайской версии гаджета. Для решения при входе в приложение Mi Fitness, используемое для сопряжения смартфона и браслета, нужно указать регион «Китай». Русский язык никуда не денется, и вы сможете без труда подключить и настроить Mi Band. Если у вас возникнут сложности — прочитайте наш тематический материал, посвященный сопряжению устройств.

Еще 1 нюанс связан исключительно с Mi Band 7 Pro — первым браслетом Xiaomi с GPS. Китайская версия гаджета легко подключается к смартфону, но не показывает на нем маршрут тренировок, для чего и нужен тот самый GPS-трекер. Поэтому в случае с этим браслетом лучше переплатить за глобальную версию, если вы хотите пользоваться полноценным набором функций.

Приложение для Mi Band

Чтобы подключить Mi Band к телефону, вам понадобится мобильное приложение. Раньше оно было одно и называлось Mi Fit. Теперь старое приложение переименовано в Zepp Life, а новоиспеченным владельцам фитнес-браслетов Xiaomi рекомендуется использовать программу Mi Fitness.

Интерфейс Zepp Life (слева) и Mi Fitness (справа)

Факт в том, что вы можете подключить браслет Xiaomi через любое из 2-х упомянутых приложений. Вот только в Mi Fitness поддерживаются модели, начиная с Xiaomi Mi Smart Band 6, в то время как в Zepp Life — все. Визуально приятнее выглядит новая программа, но у нее есть существенный минус для тех, кто пользуется разными экосистемными продуктами Xiaomi: настроить сопряжение с весами Mi Smart Scale 2 не получится.

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Mi Band с NFC

На китайских презентациях обычно показывают 2 версии Mi Band. Одна стандартная, а вторая — с поддержкой датчика NFC для совершения бесконтактных платежей. Вторая версия немного дороже, в связи с чем остро встает вопрос о необходимости переплачивать за нее.

В России не работает бесконтактная оплата через Mi Band

Браслеты Mi Band с NFC, которые продаются на AliExpress, поддерживают только платежный сервис AliPay. Он у нас не работает. В России тоже можно встретить, например, Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC. Он дороже обычной версии, но с заявленной поддержкой бесконтактных платежей в нашей стране.

Вот только работает оплата исключительно в комбинации с картами MasterCard от партнерских банков. Насколько вы знаете, в 2022 году Visa и MasterCard ушли из России, а потому переплата за версию браслета с NFC выглядит абсолютно бессмысленной.

Ремешок для Mi Band

Одна из главных причин, заставляющих людей покупать браслеты Xiaomi, — кастомизация. На AliExpress можно найти массу разных ремешков для гаджета, которые помогут вам выделиться в толпе:

Сменные аксессуары стоят не более 100-200 рублей, что делает возможности кастомизации браслета практически неограниченными. Однако важно сказать о совместимости ремешков Mi Band, ведь корпус гаджета меняется от поколения к поколению.

Менять ремешки Mi Band можно хоть каждый день

Все ремешки, начиная с Mi Band 3, совместимы с новыми браслетами вплоть до Xiaomi Mi Smart Band 6. При желании вы можете натянуть старую петлю на новый Mi Band 7, но сделать это будет трудно, да и появятся небольшие зазоры. Все-таки корпус браслета 2022 года стал крупнее, а потому к нему нужен, так сказать, индивидуальный подход.

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Mi Band быстро разряжается — что делать

В описании каждого браслета Mi Band на сайте Xiaomi говорится о непрерывной работе от одного заряда в течение 14 дней, но реальная автономность может отличаться в худшую сторону. Если вы из тех, кто жалуется на то, что браслет Xiaomi быстро разряжается, или хотите перед покупкой знать, как достичь максимальных показателей времени работы, после подключения сделайте следующее:

  • отключите уведомления о звонках и СМС;
  • запретите оповещения о необходимости размяться;
  • отключите круглосуточное измерение пульса, насыщенности крови кислородом и уровня стресса;
  • откажитесь от функции автоматического включения экрана поворотом запястья;
  • активируйте ночной режим и установите средний уровень яркости.

О том, как на практике реализовать данные рекомендации, мы уже рассказывали, поэтому сейчас не будем подробно останавливаться на инструкциях. Если у вас еще остались вопросы, связанные с работой Mi Band, то задавайте их в комментариях. Постараемся своевременно ответить.

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