Всё, что нужно знать перед покупкой браслета Xiaomi Mi Band

Браслет Mi Band является самым популярным гаджетом компании Xiaomi, которым пользуются не только фанаты китайского бренда, но и владельцы смартфонов Samsung и Apple. Даже если к концу 2022 года вы не успели купить Mi Band, то наверняка сделаете это в обозримом будущем, ведь пройти мимо такого дешевого и функционального аксессуара просто невозможно. Однако в голове человека, впервые узнавшего о существовании браслета Xiaomi, возникнет много вопросов, касающихся этого гаджета. Постараюсь на них ответить, чтобы вы не боялись покупать фитнес-трекер и в конечном итоге сделали правильный выбор.

Подделка Mi Band

Фитнес-трекер Mi Band настолько популярный, что в сырых подвалах Чанчуня и Тяньцзиня неугомонные китайцы создают его подделки. Казалось бы, гаджет и так дешевый. Зачем тогда создавать его копию? Тот, кто не знает, сколько стоит Mi Band, обязательно допустит ошибку и купит подделку фитнес-браслета Xiaomi, отдав тем самым деньги мошенникам.

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Чтобы отличить подделку Mi Band, совершайте покупку только в проверенном магазине. Также не забывайте, что браслет Xiaomi хоть и дешевый, но стоит обычно 2-4 тысячи рублей. Купить оригинал за 500 рублей у вас получится разве что с рук. И в этом случае как минимум нужно обратить внимание на коробку Mi Band.

Как правило, вместо фирменного логотипа Xiaomi на коробку с подделкой наносят визуально похожий знак (в нашем случае — «M6»). Если браслет у вас на руках, то взгляните на его датчики. На них сильно экономят мошенники, размещая в лучшем случае пульсоксиметр. Ну и логотип Xiaomi, само собой, выгравирован только на корпусе оригинала.

Если в этот момент вы засомневались в продавце или своей внимательности, то познакомьтесь с рейтингом Mi Band, который мы недавно публиковали. Там вы найдете ссылки на проверенные магазины, а также узнаете об отличиях браслетов Xiaomi.

Xiaomi Smart Band и Xiaomi Mi Band — разница

Фитнес-браслеты Xiaomi называют по-разному. В одном магазине вы можете встретить наименование «Xiaomi Mi Band», во втором — «Xiaomi Mi Smart Band», а в третьем — «Xiaomi Smart Band». Все это один и тот же фитнес-браслет, а путаница вызвана склонностью китайского производителя к частым ребрендингам, которые случаются раз в несколько лет.

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Правильное название сейчас — Xiaomi Smart Band. Именно под этим именем в продажу поступило 7-е поколение фитнес-трекера. Но по привычке многие продолжают называть браслет просто Mi Band. Такое наименование намного лаконичнее длинного Xiaomi Smart Band, а потому оно употребляется чаще всего.

Китайская версия Mi Band

Xiaomi выпускает свои гаджеты отдельно для китайского и глобального рынков. Визуально CN Version и Global Version Mi Band не отличаются. Только на коробке модификации, предназначенной для Поднебесной, вы заметите большое количество характерных иероглифов.

Китайские версии дешевле и поддерживают русский язык точно так же, как и браслеты для глобального рынка. Но есть несколько нюансов. К примеру, некоторые пользователи жалуются на то, что их Mi Band 7 не подключается к телефону. Проблема заключается как раз-таки в китайской версии гаджета. Для решения при входе в приложение Mi Fitness, используемое для сопряжения смартфона и браслета, нужно указать регион «Китай». Русский язык никуда не денется, и вы сможете без труда подключить и настроить Mi Band. Если у вас возникнут сложности — прочитайте наш тематический материал, посвященный сопряжению устройств.

Еще 1 нюанс связан исключительно с Mi Band 7 Pro — первым браслетом Xiaomi с GPS. Китайская версия гаджета легко подключается к смартфону, но не показывает на нем маршрут тренировок, для чего и нужен тот самый GPS-трекер. Поэтому в случае с этим браслетом лучше переплатить за глобальную версию, если вы хотите пользоваться полноценным набором функций.

Приложение для Mi Band

Чтобы подключить Mi Band к телефону, вам понадобится мобильное приложение. Раньше оно было одно и называлось Mi Fit. Теперь старое приложение переименовано в Zepp Life, а новоиспеченным владельцам фитнес-браслетов Xiaomi рекомендуется использовать программу Mi Fitness.

Факт в том, что вы можете подключить браслет Xiaomi через любое из 2-х упомянутых приложений. Вот только в Mi Fitness поддерживаются модели, начиная с Xiaomi Mi Smart Band 6, в то время как в Zepp Life — все. Визуально приятнее выглядит новая программа, но у нее есть существенный минус для тех, кто пользуется разными экосистемными продуктами Xiaomi: настроить сопряжение с весами Mi Smart Scale 2 не получится.

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Mi Band с NFC

На китайских презентациях обычно показывают 2 версии Mi Band. Одна стандартная, а вторая — с поддержкой датчика NFC для совершения бесконтактных платежей. Вторая версия немного дороже, в связи с чем остро встает вопрос о необходимости переплачивать за нее.

Браслеты Mi Band с NFC, которые продаются на AliExpress, поддерживают только платежный сервис AliPay. Он у нас не работает. В России тоже можно встретить, например, Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC. Он дороже обычной версии, но с заявленной поддержкой бесконтактных платежей в нашей стране.

Вот только работает оплата исключительно в комбинации с картами MasterCard от партнерских банков. Насколько вы знаете, в 2022 году Visa и MasterCard ушли из России, а потому переплата за версию браслета с NFC выглядит абсолютно бессмысленной.

Ремешок для Mi Band

Одна из главных причин, заставляющих людей покупать браслеты Xiaomi, — кастомизация. На AliExpress можно найти массу разных ремешков для гаджета, которые помогут вам выделиться в толпе:

Сменные аксессуары стоят не более 100-200 рублей, что делает возможности кастомизации браслета практически неограниченными. Однако важно сказать о совместимости ремешков Mi Band, ведь корпус гаджета меняется от поколения к поколению.

Все ремешки, начиная с Mi Band 3, совместимы с новыми браслетами вплоть до Xiaomi Mi Smart Band 6. При желании вы можете натянуть старую петлю на новый Mi Band 7, но сделать это будет трудно, да и появятся небольшие зазоры. Все-таки корпус браслета 2022 года стал крупнее, а потому к нему нужен, так сказать, индивидуальный подход.

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Mi Band быстро разряжается — что делать

В описании каждого браслета Mi Band на сайте Xiaomi говорится о непрерывной работе от одного заряда в течение 14 дней, но реальная автономность может отличаться в худшую сторону. Если вы из тех, кто жалуется на то, что браслет Xiaomi быстро разряжается, или хотите перед покупкой знать, как достичь максимальных показателей времени работы, после подключения сделайте следующее:

отключите уведомления о звонках и СМС;

запретите оповещения о необходимости размяться;

отключите круглосуточное измерение пульса, насыщенности крови кислородом и уровня стресса;

откажитесь от функции автоматического включения экрана поворотом запястья;

активируйте ночной режим и установите средний уровень яркости.

О том, как на практике реализовать данные рекомендации, мы уже рассказывали, поэтому сейчас не будем подробно останавливаться на инструкциях. Если у вас еще остались вопросы, связанные с работой Mi Band, то задавайте их в комментариях. Постараемся своевременно ответить.