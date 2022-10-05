Какой Mi Band купить в 2022 году. Сравнение всех фитнес-браслетов Xiaomi

Mi Band (точнее — Xiaomi Smart Band) — это, пожалуй, самый популярный гаджет Xiaomi. Им пользуются даже те, кто ненавидит смартфоны китайской компании и постоянно жалуется на косяки MIUI. Секрет успеха фитнес-браслетов Xiaomi прост. Они стильные, легкие, функциональные и при этом очень доступные. Если сравнить стоимость Mi Band и Apple Watch в их самой простой вариации, то китайский браслет окажется минимум в 10 раз дешевле. Казалось бы, выбор очевиден, но к 2022 году сама Xiaomi выпустила такое количество носимых аксессуаров, что рядовому покупателю становится трудно разобраться даже в линейке одного производителя. Мы сравнили все браслеты Mi Band, которые есть в продаже, и готовы сказать, какой из них стоит купить сейчас.

Mi Band 4 — часы с NFC

Открывает наш список браслет Xiaomi 4-го поколения, выпущенный летом 2019 года. Почему мы пропускаем предыдущие модели? Во-первых, их уже нет в продаже. Во-вторых, именно Xiaomi Smart Band 4 стал первым фитнес-трекером китайского производителя с цветным дисплеем, что сегодня является основным критерием выбора того или иного носимого устройства.

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По сравнению с Mi Band 3 браслет 2019-го года получил увеличенный почти на 40% экран, функцию управления воспроизведением музыки со смартфона и 6 режимов тренировок. Также гаджету присущи такие опции, как измерение пульса и анализ сна, чем сегодня, впрочем, никого не удивишь. Но главный плюс Xiaomi Smart Band 4 многие из нас смогли оценить лишь в 2020 году, когда в российскую розницу поступила версия с NFC, остающаяся в продаже по сей день.

Цена: 1 990 рублей

Купить Mi Band 4 NFC

Увы, даже на момент выхода Xiaomi Smart Band 4 NFC имел ряд ограничений, связанных с бесконтактной оплатой. Поддержка была заявлена только для карт MasterCard и всего 10-ти не самых популярных банков. А сейчас, когда в России из платежных систем полноценно работает только МИР, переплата за NFC в фитнес-браслете становится бессмысленной.

Mi Band 5 — PAI фитнес

Уже через год после выхода Mi Band 4 в продаже появился Xiaomi Smart Band 5. Даже в версии без NFC он до сих пор пользуется огромной популярностью. Это самый дешевый фитнес-браслет китайского бренда, доступный сегодня в рознице. В то же время Mi Band 5 предлагает 1,1-дюймовый AMOLED-экран, чья площадь увеличилась на 20% в сравнении с 4-м поколением, и сразу 11 режимов тренировок.

Цена: 1 750 рублей

Купить Mi Band 5

Главным нововведением Xiaomi Smart Band 5 стало появление магнитной зарядки, не требующей извлечения капсулы, а также PAI — анализа личной активности, который является намного более показательным, чем банальное достижение цели в 10 000 шагов. Словом, с точки зрения фитнеса, Mi Band 5 имеет все, что нужно.

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Mi Band 6 — с приложением Mi Fitness

Как бы то ни было, на фоне Mi Band 6 2021 года предыдущее поколение выглядит блекло. И дело не столько в функциях, сколько в дизайне. У 6-го поколения был прямоугольный экран, который неказисто смотрелся в овальном корпусе. Ну а с выходом Xiaomi Smart Band 6 AMOLED-матрица не только подстроилась под форм-фактор капсулы, но и достигла диагонали 1,56 дюйма при пиковой яркости 450 нит.

Цена: 2 100 рублей

Купить Mi Band 6

Основным техническим новшеством браслета 2021 года является появление датчика SpO₂ (измеряет насыщенность крови кислородом). Также, начиная с Mi Band 6, фитнес-трекеры Xiaomi подключаются к смартфону через новое приложение Mi Fitness, подробнее о котором мы рассказывали здесь. Ну а среди незначительных изменений можно выделить обновленное меню и появление 19 новых видов упражнений (теперь их 30).

Mi Band 7 — новый браслет Xiaomi

Самым новым браслетом Xiaomi на сегодняшний день является Mi Band 7. Он появился летом 2022 года и тоже получил ряд улучшений. Наиболее заметное из них — дисплей. Хотя диагональ выросла всего на 0,06 дюйма (теперь 1,62”), экран стал шире и еще ярче (500 нит). Все это положительным образом сказывается на прямом контакте с фитнес-трекером Xiaomi, чье меню тоже претерпело существенные изменения.

Цена: 2 450 рублей

Купить Mi Band 7

Общее число тренировок перевалило за сотню (их более 110), а контроль насыщенности крови кислородом осуществляется теперь в круглосуточном режиме. Появилась функция Always-On-Display и анализ максимального потребления кислорода (VO₂ max) вкупе с анализом тренировочной нагрузки.

Mi Band 7 Pro — часы с GPS

Долгое время фанаты Xiaomi просили, чтобы производитель добавил в браслет Mi Band датчик GPS, необходимый для составления маршрута тренировок. И вот — это свершилось. Сразу после выхода Mi Band 7 в продаже появилась его модификация Xiaomi Smart Band 7 Pro, ставшая первой «прошкой» в линейке.

Цена: 3 900 рублей

Купить Mi Band 7 Pro

Помимо цены главным изменением в сравнении с базовой моделью 7-го поколения является дисплей. Xiaomi явно слизала дизайн с Huawei Band 7, сделав браслет больше похожим на смарт-часы. От более дорогих устройств здесь и алюминиевая окантовка, а вот функциональных преимуществ нет.

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Более подробно об отличиях Mi Band 7 и Mi Band 7 Pro читайте в отдельном материале, но сразу примите во внимание, что «прошка» выпущена только для китайского рынка, поэтому маршрут своих тренировок на карте из-за региональных ограничений вы не увидите. Во всяком случае, если не живете в Поднебесной.

Какой Mi Band лучше

Обратите внимание, что автономность Mi Band сильно отличается. 4-е и 5-е поколение выдает по 2 недели работы в стандартном режиме, 6-е и 7-е — чуть больше недели, а Mi Band 7 Pro — 5-7 дней. Все фитнес-браслеты Xiaomi имеют ряд сходств. Они измеряют пульс, показывают уведомления, позволяют управлять музыкой и отслеживать фазы сна. Откровенно говоря, главным критерием выбора для вас, скорее всего, станет дизайн.

Рекомендую сразу исключить из списка потенциальных покупок Xiaomi Smart Band 4 NFC. Он самый старый и наименее функциональный, наличие датчика бесконтактной оплаты не дает для россиян никаких преимуществ, экран фитнес-трекера слишком маленький, а цена в 2 тысячи рублей с учетом даты выхода устройства кажется завышенной.

Также я бы не советовал брать Xiaomi Smart Band 7 Pro, если вас интересует хоть что-то кроме дизайна. У них самая высокая цена в линейке (браслет более чем в 2 раза дороже Mi Band 5), посредственная автономность и региональные ограничения, делающие наличие NFC и GPS бесполезной переплатой. Купить Mi Band 7 Pro вам стоит только в том случае, если вам понравился его форм-фактор, больше напоминающий смарт-часы, и нужен большой экран.

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Оптимальным вариантом является Xiaomi Smart Band 7. Да, это не самый дешевый фитнес-трекер, но наиболее продвинутый в наших реалиях. Экран у него довольно большой и яркий, корпус при этом остается компактным, а среди функций для спорта и здоровья есть все, что вам может потребоваться.

Mi Band 5 и Mi Band 6 тоже имеют право на жизнь за счет своей цены и компактности. Если вам дорог каждый рубль, а от фитнес-трекера нужен разве что подсчет шагов, измерение пульса да показ времени — берите Xiaomi Smart Band 5. Всем остальным я бы рекомендовал присмотреться к Xiaomi Smart Band 6 из-за современного дизайна и набора всех необходимых на сегодняшний день функций, включая измерение насыщенности крови кислородом. Но, напомню, лучше все-таки не поскупиться и взять Mi Band 7. Особенно, если вы продолжаете ходить со стареньким Mi Band 3.