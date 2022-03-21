Что делать, если Mi Band быстро разряжается

Xiaomi Mi Band — одно из самых популярных устройств для тренировок и для отслеживания самочувствия. С каждым новым поколением фитнес-браслет получает все больше новых датчиков, но емкость аккумулятора не меняется. Возможно, производитель мог бы оптимизировать устройство прямо из коробки, но в таком недорогом и компактном устройстве для этого нет возможности. Благо каждый пользователь может самостоятельно оптимизировать Mi Band, чтобы он работал дольше. На днях мой Mi Band 4 побил рекорд автономности — 42 дня без подзарядки, учитывая то, что браслету уже 2 года. Сегодня поделюсь с вами лайфхаками о том, как продлить время автономной работы Mi Band, чтобы реже подключать его к розетке.

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Какой аккумулятор в Mi Band

Удивительно, но за последние три поколения Xiaomi Mi Band производитель перестал увеличивать емкость аккумулятора в фитнес-браслете. Для сравнения Xiaomi Mi Band 3 имел емкость аккумулятора 110 мА*ч, Mi Band 4 — 135 мА*ч (у NFC-версии — 125), Mi Band 5 и 6 — 125 мА*ч. Источники сообщают, что Mi Band 7 получит аккумулятор аж на 250 мА*ч, следовательно, браслет перестанет быть компактным, легким и незаметным. Это связано с тем, что устройство получит еще больший дисплей, дополнительные датчики и функции.

При этом, начиная с Mi Band 5, Xiaomi заявляет о том, что фитнес-браслет проработает меньше. И это факт: у моих друзей Mi Band держит заряд меньше двух недель, а некоторые и вовсе заряжают его раз в неделю. В этом случае можно сказать, что Mi Band разряжается слишком быстро, и с этим необходимо что-то делать. Также вы всегда можете самостоятельно увеличить автономность фитнес-браслета, даже если заряжаете его каждые две-три недели.

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Как правильно заряжать фитнес-браслет

У Mi Band всегда была максимально странная зарядка: то не самый удобный коннектор (Mi Band 2, 3), то очень странный лоток в Mi Band 4, куда нужно вставить капсулу. Проблему решили лишь в Mi Band 5, установив магнитную зарядку. Правда, и у него есть свои минусы: например, он легко отсоединяется от фитнес-браслета, поэтому его нужно класть куда-нибудь подальше, чтобы случайно не потерять. При этом многие до сих пор спрашивают, как же лучше заряжать Mi Band?

В теории все производители подобной электроники рекомендуют заряжать устройства от ноутбука. Это и удобно, и безопасно. Эксперты не рекомендуют заряжать Mi Band от розетки, ибо напряжение в 220 В — слишком мощное для фитнес-браслета и пагубно влияет на аккумулятор. Прислушаться к этому стоит, но могу сказать по себе, что за два года батарея хуже точно не стала. Также вы можете подзарядить его от повербанка — это идеальный вариант. Старайтесь не передерживать Mi Band на зарядке и доводите ее до конца — вибрация даст вам понять, что аккумулятор заряжен.

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Почему не заряжается Mi Band

Иногда пользователи сталкиваются с неприятной ситуацией, когда Mi Band не заряжается и не подает признаков жизни. Есть несколько причин, почему это происходит.

Окисление контактов . Это происходит из-за попадания влаги на заднюю часть капсулы Mi Band. Протрите контакты спиртовой салфеткой.

. Это происходит из-за попадания влаги на заднюю часть капсулы Mi Band. Протрите контакты спиртовой салфеткой. Нерабочий кабель . Зарядник для Mi Band не отличается особой надежностью и может запросто переломиться. Попробуйте подсоединить другой кабель.

. Зарядник для Mi Band не отличается особой надежностью и может запросто переломиться. Попробуйте подсоединить другой кабель. Глубокий разряд. Если гаджет разрядился до нуля, и вы забыли про него на некоторое время, возможно, вам нужно подключить его к розетке на более длительное время.

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Как настроить фитнес-браслет

Продлить время автономной работы очень просто. Я уже несколько лет пользуюсь этими советами сам и рекомендую их вам. Вот, что нужно отключить.

Зайдите в Mi Fit (теперь приложение называется Zepp Life), выберите свой браслет в списке и нажмите на него.

Отключите «События», чтобы Mi Band не синхронизировался с календарем.

Отключите «Уведомления» или оставьте только нужные.

Уберите «Напоминания о разминке»: Mi Band напоминает о том, что надо размяться несколько раз в день по определенному графику, но смысла в этом мало.

о том, что надо размяться несколько раз в день по определенному графику, но смысла в этом мало. Выключите «Обнаружение»: в этом режиме ваш Mi Band виден всем устройствам с Bluetooth, из-за чего расходуется заряд.

Отключите «Общую информацию о пульсе» — эта функция позволяет делиться информацией с устройствами поблизости.

«Поднимите запястье для просмотра информации» — тоже не самая нужная функция. Каждый раз, когда вы поднимаете руку, экран будет загораться, что приводит к быстрой разрядке.

— тоже не самая нужная функция. Каждый раз, когда вы поднимаете руку, экран будет загораться, что приводит к быстрой разрядке. Также я рекомендую включить «Ночной режим» — эта функция снижает яркость экрана Mi Band по расписанию, например, со времени отхода ко сну и до утра следующего дня.

Мониторинг пульса в Mi Band — одна из важнейших фишек. Отключать ее немного бессмысленно, иначе фитнес-браслет превратится в обычные наручные часы. Удобно, что мониторинг пульса можно настроить: вместо автоматического мониторинга выберите в списке «Контроль сна» — так ваш фитнес-браслет будет мониторить пульс только во сне, чтобы с утра выдать отчет. Если хотите полностью отключить эту функцию, чтобы Mi Band проработал дольше, выберите «Выключить».

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С помощью этих простых лайфхаков вы сможете увеличить время работы своего Mi Band сразу на несколько дней. Отключать все не стоит — делайте это все по своему усмотрению. Но обязательно пробегитесь по настройкам, чтобы убрать то, что не нужно.