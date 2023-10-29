Xiaomi выпустила смарт-часы, реально измеряющие давление. Их хвалят даже врачи

Интересно наблюдать, как смарт-часы и постепенно превращаются из обычного аксессуара с парой умных функций в полноценный медицинский прибор. Сегодня почти все модели могут с высокой точностью определить пульс, многие из них анализируют сатурацию (насыщение крови кислородом), а некоторые даже умеют регистрировать ЭКГ. Уже круто, но технологии не стоят на месте, и 26 октября компания Xiaomi представила свои первые умные часы с измерением давления.

Могут ли часы измерять давление

Измерение артериального давления часами — функция не новая, но вместе с тем очень сомнительная. Ее наличие порой заявляется в очень дешевых моделях, которые на практике определяют АД даже у овощей, то есть, по сути, такая возможность является фикцией и не имеет ничего общего с медицинскими показателями.

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В домашних условиях и в медицинских учреждениях мы измеряем давление при помощи тонометра — специального прибора, состоящего из:

манжеты;

насоса;

манометра;

пульсометра.

За счет этих аппаратных компонентов тонометр сдавливает артерию, определяя верхнюю границу давления, а затем — фиксирует нижний показатель. Согласитесь, реализовать подобный механизм в смарт-часах очень сложно по причине их компактности.

Некоторые производители (Samsung) идут на ухищрения. К примеру, часы Galaxy Watch6 не измеряют давление, а лишь пытаются его угадать, опираясь на данные пульсометра и алгоритмы искусственного интеллекта. Чтобы результат был точнее, из нужно калибровать при помощи тонометра. Но даже в таких условиях говорить о медицинской точности не приходится.

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Одно из немногих исключений — Omron HeartGuide. Они реально измеряют артериальное давление, а в качестве манжеты выступает ремешок смарт-часов. Здорово, но устройство очень дорогое (последняя цена — 89 990 ₽) и не претендует на массового потребителя, в отличие от умных часов Xiaomi Watch H1, представленных 26 октября.

Xiaomi Watch H1 — часы с измерением давления

Смарт-часы с давлением — одна из множества новинок, показанных на презентации Xiaomi. Она обращает на себя внимание за счет того, что не использует сомнительные алгоритмы для определения АД, а работает как настоящий тонометр, при этом не являясь дорогим устройством.

По аналогии с Omron HeartGuide ремешок умных часов Xiaomi выступает в качестве манжеты, то есть он надувается, когда прибор измеряет артериальное давление. Как заявляет производитель, разработка устройства велась в сотрудничестве с Третьей больницей Пекинского университета и Больницей Фувай. Именно эти медицинские заведения проверили и подтвердили точность измерений. Вдогонку часы Xiaomi прошли тест Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, получив статус медицинского устройства 3-го класса.

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Характеристики Xiaomi Watch H1

Xiaomi Watch H1 — это не только умные часы с тонометром. Также они регистрируют ЭКГ, измеряют пульс и определяют сатурацию. Ну а характеристики Xiaomi Watch H1 почти не уступают конвенциональным смарт-часам.

Умные часы с измерением давления получили 1,43-дюймовый AMOLED-экран, а также динамик и микрофон для совершения звонков по Bluetooth. Кроме того, Xiaomi Watch H1 оснащены GPS-трекером для отслеживания местоположения. Наконец, смарт-часы поддерживают более 100 режимов тренировок и работают 9 дней от одного заряда.

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Где можно купить Xiaomi Watch H1

Цена Xiaomi Watch H1 — 1999 юаней или приблизительно 25 500 ₽ по курсу на момент публикации материала. Купить часы с измерением давления можно начиная с 26 октября, но продаются они только на территории КНР. Появятся ли они на глобальном рынке — неизвестно. Если это все-таки произойдет, цена устройства ощутимо вырастет.

Решив при любых условиях купить Xiaomi Watch H1 в России, помните, что они не имеют сертификата медицинского прибора в нашей стране. Следовательно, ни один врач не будет опираться на их измерения при постановке диагноза. Во всяком случае до тех пор, пока смарт-часы Xiaomi не будут сертифицированы в качестве медицинского устройства на территории России или любой другой страны, где вы живете.