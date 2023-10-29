Xiaomi выпустила смарт-часы, реально измеряющие давление. Их хвалят даже врачи

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Герман Вологжанин

Интересно наблюдать, как смарт-часы и постепенно превращаются из обычного аксессуара с парой умных функций в полноценный медицинский прибор. Сегодня почти все модели могут с высокой точностью определить пульс, многие из них анализируют сатурацию (насыщение крови кислородом), а некоторые даже умеют регистрировать ЭКГ. Уже круто, но технологии не стоят на месте, и 26 октября компания Xiaomi представила свои первые умные часы с измерением давления.

Xiaomi выпустила смарт-часы, реально измеряющие давление. Их хвалят даже врачи. В таком положении смарт-часы Xiaomi реально измеряют давление. Фото.

В таком положении смарт-часы Xiaomi реально измеряют давление

Могут ли часы измерять давление

Измерение артериального давления часами — функция не новая, но вместе с тем очень сомнительная. Ее наличие порой заявляется в очень дешевых моделях, которые на практике определяют АД даже у овощей, то есть, по сути, такая возможность является фикцией и не имеет ничего общего с медицинскими показателями.

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В домашних условиях и в медицинских учреждениях мы измеряем давление при помощи тонометра — специального прибора, состоящего из:

  • манжеты;
  • насоса;
  • манометра;
  • пульсометра.

За счет этих аппаратных компонентов тонометр сдавливает артерию, определяя верхнюю границу давления, а затем — фиксирует нижний показатель. Согласитесь, реализовать подобный механизм в смарт-часах очень сложно по причине их компактности.

Могут ли часы измерять давление. Можете представить такое устройство на запястье? Фото.

Можете представить такое устройство на запястье?

Некоторые производители (Samsung) идут на ухищрения. К примеру, часы Galaxy Watch6 не измеряют давление, а лишь пытаются его угадать, опираясь на данные пульсометра и алгоритмы искусственного интеллекта. Чтобы результат был точнее, из нужно калибровать при помощи тонометра. Но даже в таких условиях говорить о медицинской точности не приходится.

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Одно из немногих исключений — Omron HeartGuide. Они реально измеряют артериальное давление, а в качестве манжеты выступает ремешок смарт-часов. Здорово, но устройство очень дорогое (последняя цена — 89 990 ₽) и не претендует на массового потребителя, в отличие от умных часов Xiaomi Watch H1, представленных 26 октября.

Xiaomi Watch H1 — часы с измерением давления

Xiaomi Watch H1 — часы с измерением давления. Точность измерений Xiaomi Watch H1 подтверждена ведущими клиниками Китая. Фото.

Точность измерений Xiaomi Watch H1 подтверждена ведущими клиниками Китая

Смарт-часы с давлением — одна из множества новинок, показанных на презентации Xiaomi. Она обращает на себя внимание за счет того, что не использует сомнительные алгоритмы для определения АД, а работает как настоящий тонометр, при этом не являясь дорогим устройством.

Xiaomi Watch H1 — часы с измерением давления. Ремешок Xiaomi Watch H1 надувается, превращаясь в манжету. Фото.

Ремешок Xiaomi Watch H1 надувается, превращаясь в манжету

По аналогии с Omron HeartGuide ремешок умных часов Xiaomi выступает в качестве манжеты, то есть он надувается, когда прибор измеряет артериальное давление. Как заявляет производитель, разработка устройства велась в сотрудничестве с Третьей больницей Пекинского университета и Больницей Фувай. Именно эти медицинские заведения проверили и подтвердили точность измерений. Вдогонку часы Xiaomi прошли тест Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, получив статус медицинского устройства 3-го класса.

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Характеристики Xiaomi Watch H1

Xiaomi Watch H1 — это не только умные часы с тонометром. Также они регистрируют ЭКГ, измеряют пульс и определяют сатурацию. Ну а характеристики Xiaomi Watch H1 почти не уступают конвенциональным смарт-часам.

Характеристики Xiaomi Watch H1. Xiaomi Watch H1 ничем не уступают обычным смарт-часам. Фото.

Xiaomi Watch H1 ничем не уступают обычным смарт-часам

Умные часы с измерением давления получили 1,43-дюймовый AMOLED-экран, а также динамик и микрофон для совершения звонков по Bluetooth. Кроме того, Xiaomi Watch H1 оснащены GPS-трекером для отслеживания местоположения. Наконец, смарт-часы поддерживают более 100 режимов тренировок и работают 9 дней от одного заряда.

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Где можно купить Xiaomi Watch H1

Цена Xiaomi Watch H1 — 1999 юаней или приблизительно 25 500 ₽ по курсу на момент публикации материала. Купить часы с измерением давления можно начиная с 26 октября, но продаются они только на территории КНР. Появятся ли они на глобальном рынке — неизвестно. Если это все-таки произойдет, цена устройства ощутимо вырастет.

Где можно купить Xiaomi Watch H1. Эти часы продаются только в Китае. Фото.

Эти часы продаются только в Китае

Решив при любых условиях купить Xiaomi Watch H1 в России, помните, что они не имеют сертификата медицинского прибора в нашей стране. Следовательно, ни один врач не будет опираться на их измерения при постановке диагноза. Во всяком случае до тех пор, пока смарт-часы Xiaomi не будут сертифицированы в качестве медицинского устройства на территории России или любой другой страны, где вы живете.

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