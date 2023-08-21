5 хороших игр для Андроид, которые работают без интернета

Главная проблема большинства современных мобильных игр — это наличие постоянного подключения к интернету. Без него приложение не запустится, а если Wi-Fi или сеть отключится прямо во время прохождения, есть риск не только остаться без доступа, но и растерять весь прогресс. При этом есть целый ряд игр для Андроид, которые работают без интернета — вы можете запустить их, находясь в лесу или в дороге, не переживая за то, что в какой-то момент она выдаст ошибку. Вот лучшие офлайн-игры из Гугл Плей, которые нужно скачать на телефон.

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Мистер Пуля — аркада для Андроид

Не знаю как вам, но мне при упоминании офлайн-игр для Андроид на ум приходят незатейливые аркады или головоломки с несложной графикой. Например, Мистер Пуля — игра, в которой нужно убивать зомби, инопланетян и других врагов. Но делать это нужно максимально аккуратно, наиболее точно выбирая траекторию выстрела. Дело в том, что патрон рикошетит и нужно определить угол как можно внимательнее, чтобы попасть в недруга — этим игра похожа на Angry Birds, поэтому фанаты «птичек» наверняка оценят ее!

Что приятно: игра Mr Bullet — одна из тех, что не надоедают от уровня к уровню благодаря смене локации. Условия выстрела становятся сложнее — приходится включать фантазию и использовать наиболее нестандартные решения. Заодно можно поменять оружие, которое будет разблокироваться по ходу игры.

Аркада для телефона

Run Sausage Run — офлайн-раннер для Android

Мобильные раннеры — наше все. Но если Temple Run или Subway Surfer вам за все эти годы успели надоесть, попробуйте Run Sausage Run! Это незамысловатая игра, в которой вам нужно управлять бегущей сосиской. Но все не так просто — нужно не дать персонажу случайно не попасть в огонь, под пилу или нож, иначе придется начинать прохождение заново.

В процессе игры вам будут попадаться различные бонусы, которые откроют доступ к необычным опциям: например, к замедлению времени или кратковременной неуязвимости. Монеты же нужны для того, чтобы прокачать персонажа — в общем, рекомендую попробовать эту забавную игру без интернета каждому!

Игра с сосиской

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Words of Wonders — бесплатная головоломка для телефона

Если вы не любите напрягаться при прохождении игр, то Words of Wonders создана специально для вас. Фактически эта мобильная головоломка — аналог кроссворда: всего-то и нужно собирать слова из букв, соединяя их внизу экрана, чтобы заполнить ячейки.

Интересная головоломка для Андроид предлагает массу различных тем, поэтому каждый сможет себя проявить. Но стоит иметь в виду, что с каждым уровнем она усложняется, поэтому рано или поздно придется прибегнуть к помощи подсказки. Игра в слова доступна на русском языке, работает бесплатно и регулярно обновляется, поэтому вряд ли вы столкнетесь с повторами.

Головоломка со словами

Mazes and More — игра для слабого смартфона

Вообще, найти игру без интернета довольно легко, вот только не каждая будет исправно работать на старом смартфоне или устройстве со слабым железом. Для таких как раз есть отличная головоломка с лабиринтом — Mazes and More: в ней вам нужно управлять персонажем, чтобы пройти лабиринт, наполненный монстрами. Поначалу преодолевать преграды легко — посмотрим, что вы скажете пару сотен уровней спустя! К слову, всего их — свыше 400.

При этом Mazes and More — игра, которая нравится, но не затягивает, хотя помогает скоротать свободное время. Нарисована она в 2D и имеет незамысловатый сюжет, так что, здесь попросту нечему нагружать железо смартфона и подгружать данные из интернета.

Лабиринт для Андроид

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Traffic Rider — мотогонки на Андроид

Если душа просит гонок, а железо в смартфоне позволяет, то смело качайте Traffic Rider — здесь вам предстоит гонять на своем байке и не врезаться в другие автомобили из потока. Что нравится — так это детализированная графика и реалистичные звуки движка! Ну, и никакого подключения к Сети не нужно — можно играть, не прерывая цифровой детокс!

За победу вы будете получать деньги, которые нужно будет подкопить, чтобы приобрести новый мотоцикл. Гонки будут постепенно усложняться, зато разблокируются интересные трассы, на которых можно выполнять трюки на мотоцикле, получая бонусы. Есть даже ночные, которые я рекомендую проходить в темноте и в полноразмерных наушниках — получится очень атмосферно!

Наушники с хорошим звуком

Мотогонки на Андроид

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