Что такое трассировка лучей, какие смартфоны её поддерживают и как она влияет на игры

Высокая и в чём-то даже избыточная производительность современных смартфонов, несмотря на появление новых сценариев их использования, во многом остаётся нереализованной. Производители пытаются направить эту мощность в русло создания фотографий, но проблема заключается в том, что далеко не все хотят делать снимки профессионального уровня на телефон. Наконец осознав это, некоторые из них решили удариться в игры. Но не косметически, разукрасив свои аппараты в яркие цвета, а снабдив их поддержкой трассировки лучей, которая делает гейминг куда интереснее.

Что такое трассировка лучей

Трассировка лучей - это техника рендеринга изображений, которая позволяет визуальным объектам отражаться, бликовать, менять направление теней под влиянием света и вообще вести себя как в жизни. Ведь именно физика освещения делает геймплей таким натуральным.

Трассировка уже давно применяется в компьютерных играх, и во многом именно благодаря ей их нередко просто невозможно отличить от фильма. Но её поддержка зависит не только от игры и желания разработчиков нарисовать объекты более натурально, но и от особенностей видеокарты.

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Она должна быть достаточно производительной, чтобы обеспечить правильную отрисовку теней и бликов. Поэтому долгое время считалось, что на смартфонах такая технология нереализуема в принципе. Однако производители мобильных чипсетов наконец нашли способ заставить трассировку лучей на малых мощностях.

Смартфоны с трассировкой лучей

В этом году они сделали фактически невозможное: видеочип, встроенный в процессоры, научили работать с трассировкой лучей всего лишь на 5 Вт. Для сравнения: популярные игровые видеокарты, поддерживающие эту технологию, потребляют по 150 Вт и выше, повышая нагрузку до более высоких показателей при её активации.

На сегодня есть только четыре мобильных процессора, которые поддерживают трассировку лучей:

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Совместимость с трассировкой зависит от применения видеочипа Immortalis-G715, как у Redmi K60 Ultra, который поддерживает данную технологию на аппаратном уровне. Его структура предусматривает наличие специальных RT-блоков как во взрослых видеокартах. Поэтому, несмотря на множество технических ограничений мобильного графического ядра, можно рассчитывать на качественно новую методику отрисовки изображений.

Какой процессор лучше всего для игр

Несмотря на то что трассировка лучей объективно делает любую игру лучше за счёт придания визуальной части естественности, это очень ресурсоёмкая технология. Поэтому её применение, как правило, негативно отражается на fps, и задача производителей процессоров оптимизировать всё так, чтобы частота смены кадров не слишком сильно проседала из-за использования рейтрейсинга.

Пока лучше всего это получилось у MediaTek с её процессором Dimensity 9200 и его разогнанной модификацией Dimensity 9200+. Нагляднее всего разница в fps, который выдают разные чипсеты, видна в бенчмарк Basemark. Он показывает, что Vivo X90 Pro на базе Dimensity. Он «разгоняется до 73 fps на максимуме, а в среднем удерживается на отметке 30+ fps. Для сравнения: Exynos 2200 выдаёт 30 и 21 fps, а Snapdragon 8 Gen 2 — 27 и 17, что, в общем говоря, совсем не фонтан.

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Но одно дело синтетика и совершенно другое — полевые испытания. И вот тут есть определённые проблемы. По состоянию на август 2023 года под Android нет ни единой игры с поддержкой трассировки лучей, которая бы вышла из стадии бета-тестирования.

Какие игры на Android поддерживают трассировку лучей

Arena Breakout, Justice Mobile и War Thunder Edge предлагают поддержку рейтрейсинга, но пока что находятся на этапе предварительных испытаний и не имеет конкретной даты выхода в релиз.

Впрочем, ничего особенно удивительного в этом нет. Любые игры — это коммерческий продукт, и их разработчики хотят зарабатывать деньги на плодах своего труда. А заниматься внедрением сложной, в общем-то, технологии ради нескольких смартфонов, которыми ещё и пользуется абсолютное меньшинство, — явно не то, что может обеспечить большой заработок.

Поэтому я бы не рассчитывал на скорое появление большого количества игр с поддержкой трассировки лучей. Наиболее вероятен сценарий, при котором Qualcomm, MediaTek и Samsung сначала адаптируют эту технологию для более доступных процессоров, применяемых в массовом сегменте, и только после этого начнётся массовое внедрение рейтрейсинга в игры. До тех же пор владельцам топовых флагманов придётся довольствоваться одним, ну максимум двумя тайтлами.

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Так что, если вы прямо сейчас рассуждаете, стоит ли покупать смартфон с новейшим процессором, который поддерживает трассировку лучей, не торопитесь. Безусловно, сами аппараты, совместимые с этой технологией, в продаже есть. Но из-за отсутствия игр, которые предлагают рейтрейсинг, вы просто не сможете не только насладиться им, но и в принципе худо-бедно протестировать его, чтобы осознать, что к чему. Дождитесь лучших времён.